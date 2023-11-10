Рушат иммунитет и вызывают инсульт: как горячие батареи незаметно убивают здоровье

Наступление отопительного сезона — радостная новость для многих. Однако, лишь до тех пор, пока не узнают, катализатором каких смертельных болезней чаще всего становятся неприметные горячие батареи.

Представить жизнь в России в промозглую пору без отопительного сезона, который ежегодно длится с октября по апрель, попросту невозможно. Ведь, если в сентябре перенести медленно надвигающиеся холода еще реально, то выдержать сырость и ледяные полы в квартире в последующие месяцы — задача не из легких. Особенно, когда по утрам приходится вылезать из нагретой постели и собираться в потемках на работу.

Однако и шумящее по трубам тепло в доме может привнести в жизнь парочку неприятных коррективов. Как только батареи нагреваются, у многих тут же появляются на руках заусенцы и шершавости, образуются болезненные трещинки в уголках губ, а волосы становятся тусклыми и тонкими. Кроме того, риск подхватить простуду из-за резкого перепада температур на улице и помещении возрастает в несколько раз.

О том, как избежать неприятных последствий отопительного сезона, эксклюзивно Пятому каналу рассказали врач-терапевт Ксения Иванова и косметолог Алина Заика.

Почему в период включения батарей люди намного чаще болеют

В холодное время года количество жалоб на недомогание и сонливость возрастает кратно. Отчасти это связано с тем, что в теплом помещении, после промозглого ветра вперемешку с дождем или снегом, организм бросает все силы на нормализацию общего состояния. Расширяются кровеносные сосуды, сходит напряжение с мышц, а если при этом плотно пообедать, то бороться с нахлынувшим желанием вздремнуть практически нереально.

Однако существует еще одна причина, почему в это время сохранять бодрость и ясность ума в разы сложнее.

«С началом отопительного сезона многие начинают замечать ухудшение самочувствия. Это связано с тем, что воздух в помещении становится более сухим. Возрастает концентрация углекислого газа, вследствие чего сгущается кровь», — прокомментировал эксперт.

Многие склонны недооценивать проблему. Ведь раньше сложностей не возникало, однако именно сгущение крови может стать причиной инфаркта или инсульта, которые редко дают о себе знать и бьют по здоровью в самый неожиданный момент.

Похожее состояние чаще всего возникает после изнурительной тренировки в небольшом и плохо проветриваемом помещении. Человек ощущает головокружение, слабость в конечностях, возникают проблемы с концентрацией.

Вот только справиться с переутомлением после занятий спортом куда проще, достаточно выпить воды и прогуляться на свежем воздухе. Отопительный сезон же длится с октября по апрель (а в некоторых регионах еще дольше) и требует более радикальных мер. Кроме того, он может стать причиной проблем серьезнее, чем банальная вялость.

«Самое главное, из-за чего в этот момент возрастает количество простудных и вирусных заболеваний, это то, что наш биологический барьер — слизистые носоглотки и ротоглотки — начинает также иссушаться и уже не может полноценно выполнять свою функцию», — пояснил врач.

Обострение различных заболеваний в отопительный сезон

Наибольшую опасность отопительный сезон представляет для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Так как их иммунитет и без того ослаблен, дополнительная нагрузка на слизистые может привести к осложнениям и, как следствие, затяжному лечению.

В этот список входят:

астма — хроническое заболевание, которое вызывает проблемы с дыханием из-за воспаления и сужения бронхов;

фарингит — воспаление задней стенки горла, которое часто вызывает боль и раздражение при глотании;

ларингит — воспаление голосовых связок и гортани;

трахеит — воспаление трахеи, которое приводит к кашлю и затруднению дыхания из-за раздражения слизистой оболочки;

бронхит, аллергии и другие.

Избежать неприятных последствий наступления сезона отопления не так уж сложно. В первую очередь, в холодное время года нельзя забывать о стандартной профилактике. Влажная уборка в комнатах, отслеживание собственного самочувствия, наблюдение у лечащего врача — все это необходимые меры.

“Но также очень важно понимать, что профилактика состоит не только в том, чтобы увлажнять воздух или проводить уборку в помещении, а также в том, чтобы защищать себя от вирусных заболеваний», — рассказал эксперт.

Лучше остаться дома: почему опасно переносить простуду на ногах

В первую очередь это касается распространенной привычки переносить ту же простуду на ногах. Пренебрежительное отношение к собственному организму и недостаток отдыха — основная причина рецидива многих хронических болезней.

Поэтому важно своевременно и полноценно лечиться, пропивая весь назначенный курс лекарств, а не бросать его, как только полегчает, хорошо спать и питаться. Также стараться меньше проводить времени в окружении людей с признаками ОРВИ и иных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Если контакта не избежать, то надевать маску и укреплять организм витаминами.

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Как осенью и зимой защитить ослабленный организм от инфекций

На первый взгляд рекомендации в отопительный сезон кажутся банальными и очевидными, поэтому большинство их игнорирует, удивляясь позднее простудам и иным недугам.

В первую очередь отопительный сезон требует более тщательной и регулярной уборки. Связано это с тем, что в помещении с сухим воздухом пыль не оседает, а свободно перемещается в пространстве. Когда человек с хроническим заболеванием дыхательных путей или ослабленным иммунитетом постоянно находится в грязном помещении, скорого ухудшения самочувствия попросту не избежать. Поэтому так важно проводить влажную уборку не менее одного-двух раз в неделю и задуматься о приобретении увлажнителя воздуха.

В качестве дополнительной защиты эксперт рекомендует строго соблюдать питьевой режим, а также ополаскивать рот и горло специальным раствором.

«Самое важное это, конечно же, — изотонический раствор (специальное средство, которое восполняет дефицит жидкости в организме при дегидратации). То есть, важно дополнительно орошать поверхность глотки», — прокомментировал врач.

Избегать резкого перепада температур, что особенно распространено в осенне-зимний период. Сразу же заходить в нагретую квартиру после прогулки на холоде не стоит. Это чревато сильным стрессом для организма, который не успевает приспособиться к новым окружающим условиям.

«Например, если, как сейчас, когда достаточно прохладно, резко заходить домой, где комфортная температура, многие чувствуют головокружение, усталость. Это связано с тем, что идет резкий перепад и сужение сосудистой стенки. Что можно сделать в таких ситуациях? Во первых, нужно несколько минут, например, постоять в подъезде или в фойе, прежде чем зайти», — рассказал специалист.

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Можно скоротать время за проверкой почтового ящика. Нередко на сортировку писем времени совершенно не хватает — извещения и реклама копятся. Или заняться полезным делом, нередко на первом этаже в подъездах висит доска с объявлениями, где могут писать о грядущей вакцинации домашних животных или о районом собрании.

С особой осторожностью к себе должны в отопительный сезон относиться люди старшего возраста. Если в глазах начинает двоиться, а конечности немеют, то нужно обязательно присесть на несколько минут. Это поможет организму быстрее справиться с возникшим скачком давления, так как риск того же гипертонического криза в холодное время года значительно возрастает.

www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

Почему признаки старения наиболее заметны осенью и зимой

Долгожданные теплые батареи нередко заставляют полностью менять свой ежедневный уход за лицом и телом, так как привычные средства для увлажнения попросту не в силах бороться с пересушенным воздухом в помещении.

«Воздух [в отопительный сезон] очень плохо влияет на лицо и тело, в целом. А также на структуру волос. Кожа становится сухой, часто травмируется. Закладываются мелкие морщины. Если [лицо] не увлажнять, то их становится все больше», — прокомментировал косметолог.

Заметить, что любимые продукты более не справляются со своей задачей, не так уж сложно. Обычно после неподходящего крема на кожу сложно наносить косметику, появляется ощущение стягивающей пленки, шелушения становятся более заметными.

Если еще добавить жесткую воду, которая агрессивно воздействует на качество кожи и волос круглый год, возникает серьезная опасность заражения инфекциями через трещинки, которые образуются в уголках губ и в носу.

Наибольшие трудности в отопительный сезон испытывают подростки и молодые люди. С наступлением холодов на лице, спине и плечах воспаления возникают намного чаще. На это есть несколько причин.

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Во-первых, в осенне-зимний период обезвоженная кожа травмируется сильнее. После летних солнечных лучей и приятной погоды на нее резко обрушиваются промозглый ветер на улице, шпарящие батареи дома и резкие перепады температур. Естественный липидный слой быстро истончается, позволяя различным бактериям проникать в поры и размножаться.

Во-вторых, молодые люди нередко начинают бороться с последствиями, а не причиной возникновения акне. Покупают агрессивные гели для умывания, полностью отказываются от увлажнения, считая, что воспаления появляются из-за жирного блеска, который вырабатывает дерма в большом количестве.

На самом деле это, напротив, говорит о сильном обезвоживании, которое нужно устранять не умываниями, а сбалансированным питьевым режимом и специальными увлажняющими и питательными кремами.

Как сохранить красоту лица и укрепить иммунитет зимой

Самый простой способ устранить последствия пересушенного из-за отопления воздуха — повысить влажность в доме самостоятельно.

Озаботиться наличием специальной техники

Раньше, когда бытовые приборы было куда сложнее достать, многие прибегали к хитрому лайфхаку и ставили к горячим батареям трехлитровые банки с водой. Жидкость выпаривалась естественным образом, создавая в помещении приятный конденсат. Сегодня их легко заменяет небольшой увлажнитель воздуха.

Приобрести небольшой бюджетный прибор можно в любом ближайшем магазине техники. Достоинство увлажнителей в том, что принцип их работы простой, поэтому настройка и установка займут не более десяти минут.

Достаточно залить воду в специальный резервуар и поставить прибор вне зоны досягаемости другой электроники и важных документов. Однако, специалист предостерегает, существует ряд правил, которым нужно следовать, чтобы продлить срок службы увлажнителя и не нанести собственному организму еще больший вред:

важно всегда использовать только чистую, дистиллированную воду;

часто менять и чистить резервуар от накипи;

поддерживать температуру в помещении не выше 24 градусов Цельсия, оптимально — 21 градус.

«[Это] оптимальная температура для всей семьи. Конечно, если новорожденные дети, там все совсем другое. Однако средняя — 21 градус», — отметил специалист.

Однако наиболее удобный, хоть и дорогостоящий вариант, — это установка современных батарей, которые дополнительно оснащают специальным краном для регулировки температуры в помещении.

Избегать духоты и жары в помещении

Не только переохлаждение, но и духота вредит иммунитету. Кроме того, во влажной и жаркой среде вредоносным бактериям куда проще размножаться. Так что наравне с увлажнением помещения также рекомендуется его регулярно проветривать.

Кроме того, нужно пересмотреть свой домашний уход. Людям с жирным и комбинированным типом кожи следует присмотреться к питательным кремам, в состав которых входят липиды (органические вещества, удерживающие влагу), а обладателям сухой кожи подобрать щадящие увлажняющие средства.

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Поддерживать чистоту не только в комнатах

Влажная уборка необходимая мера для сохранения красоты кожи. Однако, в отопительный сезон также важно следить за чистотой рук, особенно тем, кто часто имеет привычку часто прикасаться к лицу. Это может стать причиной возникновения вторичной инфекции или развития акне.

Перед сном желательно принимать душ, так как в течение дня в теплых вещах потоотделение повышается, создавая благоприятную среду для различных воспалений на коже. Регулярно соблюдая эти несложные правила, справиться с трудностями отопительного сезона будет куда проще.