Забыли еще при жизни: сколько миллионов разделит родня после смерти Светланы Джимбиновой

Родственники и поклонники творчества Светланы Джимбиновой долго не знали о смерти известного режиссера. Как она жила в последние годы, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

В Москве кремировали тело покойного режиссера и театроведа Светланы Джимбиновой спустя полтора года после смерти. Почему ее уход из жизни не заметили даже самые близкие? Каким психическим расстройством она страдала последние годы? И кому достанутся квартиры Джимбиновой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«В этот момент можно предположить, сколько одиноких тел лежат по Москве, о которых никто не интересуется», — задумался журналист Вячеслав Насунов.

Известный режиссер и вдова худрука театра имени Вахтангова Светлана Джимбинова доживала свой век в одиночестве в трехкомнатной квартире. Соседи вспоминают: пожилая женщина вела затворнический образ жизни. Ни с кем не общалась, изредка выходила в магазин. Ее никто не навещал.

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«Она одна. И такая нелюдимая как-то была, что она не очень общалась с кем-то», — рассказала соседка режиссера.

«Какая по натуре была? Человек очень одинокий, грустный и все такое», — добавила другая жительница дома.

А потом 83-летняя Джимбинова пропала. Соседи забили тревогу, когда в ее почтовом ящике скопилась кипа коммунальных платежей.

«По квитанциям именно. Испугались мы и написали письмо в МВД. Приехали и открыли», — уточнила соседка.

От увиденного в квартире Джимбиновой ужаснулись даже опытные полицейские. На полу в одной из комнат лежал мумифицированный труп. По оценкам экспертов, режиссер скончалась еще весной прошлого года.

«Нет-нет, запахов не было никаких», — подчеркнула соседка Джимбиновой.

«Пролежав такое время, тело вряд ли могло сохранить какие-то следы, какие-то признаки другой причины смерти», — предположил родственник театроведа Мерген Джимбинов.

Многие решили: Светлана Бемовна стала жертвой черных риелторов. Несмотря на скромный образ жизни, режиссер владела тремя квартирами в центре Москвы, дачным участком в Подмосковье за семь миллионов рублей и коллекцией дорогих редких книг. К тому же перед смертью она страдала от психических расстройств, у нее упало зрение. Джимбинова с трудом передвигалась.

«Было, да, такое. Я могу предположить, что это просто уже какие-то когнитивно-старческие функции организма. Ей казалось, что кто-то за ней следит, преследует», — рассказал родственник режиссера.

Однако экспертиза показала: Джимбинова умерла от сердечного приступа. А недвижимость по документам по-прежнему принадлежала ей. Но где все это время были родственники пенсионерки? И почему они вспомнили о ней лишь в момент открытия наследственного дела?

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«Надо больше заниматься своими родными. Мы забываем иногда: в работе, в делах, в проблемах во всех этих. И иногда забываемся. Но надо помнить», — выразил свое мнение актер Андрей Пынзару.

«Когда уже слава уходит, популярность уходит, зритель забывает, а если уж, к несчастью, они не успели создать семью и вокруг нет детей, действительно остаются тогда одинокими, потому что всю свою жизнь посвятили профессии», — объяснил актер Дмитрий Мухамадеев.

После смерти супруга Рубена Симонова в 1968 году Светлана Борисовна больше не вышла замуж. Детей у пары не было. Брат знаменитости, известный профессор и литературовед Станислав Джимбинов, скончался семь лет назад. Ближайшими родными людьми женщины остались внучатые племянники, которые не интересовались ее судьбой.

«Я вообще, в принципе, считаю, что эти люди заслужили такой жизни. Жить так, чтобы их просто не беспокоили. Собственно, знакомы мы, к сожалению, не были. Узнал я это все из новостей», — высказался родственник Джангар Джимбинов.

«Последний раз я ее точно видел на могиле моего отца, на похоронах отца. Она приезжала. Это был 2009 год. И дальше она как-то прекратила общение. Не только со мной, я думаю, со всеми другими родственниками», — уточнил Мерген Джимбинов.

После двух месяцев экспертиз следователи выдали тело Джимбиновой ее племянникам. Они решили его кремировать, прах захоронить на Донском кладбище. А затем по закону разделить ее имущество.