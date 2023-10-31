На всех не хватает: почему Валерия стала уделять меньше внимания Пригожину

Певица Валерия души не чает в своей внучке Селин. На что звезда идет ради того, чтобы быть рядом с девочкой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Валерия призналась, что каждую свободную минуту старается посвятить внучке. Действительно ли певица подстраивает свое расписание под сон Селин? За что она ругает няню девочки? Почему народная артистка стала уделять меньше внимания мужу? Как на это реагирует Иосиф Пригожин? И из-за чего супруги практически не общаются с внуком продюсера? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я обожаю этого ребенка просто до умопомрачения. Я каждую свободную минуту стараюсь проводить с ней», — призналась певица.

С тех пор, как Валерия стала бабушкой, практически все ее разговоры о маленькой внучке. Певица готова делиться успехами Селин бесконечно.

«Она очень умная, серьезная, очень вдумчивая, остроумная. Это так интересно, как остроумие проявляется в совсем маленьком возрасте», — рассказала артистка.

Недавно Селин пошла в детский сад. У звездной бабушки появился новый повод для волнения. Валерия переживает: сможет ли малышка найти общий язык с другими детьми?

«Садик частный, с английским уклоном. Главное теперь, чтобы ребенок прижился. Потому что, конечно, она, в общем, девочка тепличная, и для нее это стресс. У нее-то все спокойно, с любовью, а дети разные», — уточнила певица.

Валерия призналась, что считает дни до встречи с внучкой. И даже планирует свои дела в зависимости от ее режима.

«Она все спит. Няня укладывает ее на дневной сон. Я быстро побежала в студию. Я быстро побежала, где-то что-то отснялась. Что-то побежала сделала. Вернулась. Она уже проснулась. Я стараюсь свой график строить вокруг ее сна. Я стараюсь просыпаться в семь утра, чтобы с ней каждую минутку побыть», — заявила звезда.

Вся страсть напоказ: Пригожин и Валерия устроили пикантную переписку при свидетелях

Артистка делится: она прощает Селин любые шалости. И старается не ограничивать ее ни в чем, кроме питания. Валерия строго следит за своим рационом. И внучку тоже приучает к полезной еде.

«У меня не забалуешь. У меня ни сахара, ни пирожков», — заверила артистка.

Когда певица уезжает по делам, девочка остается с нянями. Они отправляют бабушке поминутный видеоотчет. И если вдруг забудут, им несдобровать.

«У нас есть чат отдельно Селинкин. Няни и все, кто с ней взаимодействует, все, кто с ней рядом, отправляют видео, фотографии. Это у нас просто святое. И не дай бог, видео задерживается. Я понимаю, что она уже встала, а видео еще нет. Няне пишем: „Так, ждем видео“», — поделилась певица.

Когда Селин дома с родителями, Валерия зря времени не теряет. Артистка изучает французский язык.

«Я хочу довести его прямо до совершенства. Сейчас занялась очень серьезно фонетикой», — поделилась она.

В то время как ради Селин Валерия порой отменяет все дела, внука Пригожина супруги видят редко. Дочь Иосифа Даная живет за городом. И времени ездить туда у певицы и продюсера нет.

«С Даниэлем, к сожалению, не так часто получается видеться. Вообще, кстати, очень-очень редко в силу обстоятельств. Не могу себе представить, чтобы я приехала к ним домой. У них там мама живет. У нас очень все сложно», — объяснила артистка.

Валерия делится: она бы и рада посидеть с мальчиком, но только если рядом будет няня. Но Даная, видимо, пока обходится без помощников.

«У них другая ситуация. Они же не могут… Если кто-то приедет с ними, конечно, с удовольствием. Пусть вообще хоть каждый день», — сказала звезда.

Внучка, концерты, французский. Но как же Иосиф Пригожин? Не скучает ли он без внимания жены? По словам Валерии, в последнее время их с мужем режимы не совпадают. Она стала рано вставать. А для продюсера это пытка.

«Я просыпаюсь в семь утра. Ранняя пташка. Это первый раз у меня такое в жизни. Этап такой. Говорят, что вообще до 11 нужно засыпать. Потому что гормон роста и все такое», — подчеркнула артистка.

Да и вечера супруги часто проводят по-разному. Валерия предпочитает книги, Иосиф — ТВ.

«Я телевизор не смотрю, но у меня муж все время его включает. Новости он там смотрит. Для меня это какой-то просто шумовой источник», — призналась она.

Но певица уверяет: в их отношениях ничего не изменилось. Общения хватает в течение дня. А увлечения жены Пригожина, наоборот, восхищают.

«Он говорит: „Я не понимаю, как ты можешь каждый день тренироваться. Я не понимаю, как ты можешь тренироваться в восемь утра“. Ему приятно, когда мы с ним находимся во Франции, а я общаюсь с людьми без переводчика. Когда мы приезжаем в Англию, там тоже общаемся без переводчика. Ему приятно», — подчеркнула звезда.

В этом году Валерия и Иосиф отметили 20 лет совместной жизни. За эти годы супруги ни разу не давали общественности поводов усомниться в своей любви. Артистка уверена: секрет их крепкого союза именно в том, что они дают друг другу свободу.