Вместо нового аккумулятора подсунули старый — с таким обманом может столкнуться каждый автовладелец.

Как не стать жертвой мошенников-продавцов? Рассказывает «Самая полезная программа».

Как проверить автомобильный аккумулятор перед покупкой

В первую очередь эксперты советуют осмотреть внешний вид батареи. Корпус должен быть целым, а токовыводы гладкими, без вмятин и следов от клемм.

Но как проверить общее состояние аккумулятора и узнать, сколько он еще прослужил? Проще всего это сделать с помощью специальных тестеров. Они показывают пусковой ток, внутреннее сопротивление и эффективность накопителя.

«Пусковой ток нужен для запуска двигателя, и дизельного, и бензинового. Это мощность батареи, сколько этой мощности осталось в аккумуляторе. Внутреннее сопротивление говорит о качестве пластины электролита. Чем это значение ниже, тем аккумулятор лучше и тем дольше он прослужит», — объясняет автоэлектрик, руководитель компании по продаже аккумуляторов Данила Любимов.

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Тестер нужен, чтобы любой человек, не знающий физики, не разбирающийся в брендах аккумуляторов, смог протестировать качество батареи.

Но цены на эти тесты заметно отличаются. Для эксперимента взято четыре образца. Три из них — китайские за девятьсот и три тысячи рублей от неизвестных производителей, за семь тысяч — от популярного бренда. Четвертый — профессиональный тестер европейского производства за пятнадцать тысяч рублей. Он используется в качестве эталона.

Эксперт сразу замечает: у дорогих моделей провода толще и длиннее, а зажимы-крокодилы качественнее.

«Чем дешевле прибор, тем провод короче. У более дорогих экземпляров провода длиннее, сечение больше. За это вы платите дополнительно», — объясняет автоэлектрик.

Какие показатели у мощного аккумулятора, какие — у слабого

А что насчет точности, у какого прибора меньше погрешность, и можно ли вообще доверять цифрам, которые выдают китайские тестеры? Для чистоты эксперимента модели испытываются на разных типах аккумуляторов.

Начинается тест с неисправной свинцово-кислотной батареи.

Первым в ход идет профессиональный аппарат за 15 тысяч рублей.

«Показывается на тестере три типа батареи: свинцово-кислотная (WET), EFB-технология и AGM. То есть у профессионального тестера присутствует выбор, какая батарея перед нами. Мы выбираем WET», — поясняет эксперт.

Также в профессиональный тестер вбивается максимальная сила тока 600 ампер, такое значение указал производитель батареи.

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Профессиональный тестер показал пусковой ток всего 169 Ампер, с такой батареей автомобиль никак не завести.

«Минимальный порог в аккумуляторном в мире — это где-то 400 Ампер. Ниже 400 Ампер я не рекомендую использовать батарею, потому что в тяжелых условиях она может вас подвести. Для двигателя 1,6 — это уже плохо. Для дизелей это значение еще выше, и 500, и 600 Ампер. Многие дизельные двигатели не заводятся и при 600 Ампер», — делится опытом профессионал.

Значение внутреннего сопротивления у накопителя — 14,5 мОм, а должно быть не больше 6.

Профессиональный приборы подтвердил — аккумулятор не работоспособный.

А что покажут китайские аналоги? Ближе всех к эталонным значениям оказался самый дешевый аппарат за 900 рублей. Он показал пусковой ток — 190 А, сопротивление 14,54 мОм, эффективность 10%. Погрешность у тестера не выше 12%.

Второй образец за 3000 рублей чуть менее точный. Пусковой ток — 203 А, сопротивление — 13,56 мОм, эффективность 33%.

Тестер от известного бренда эксперта полностью разочаровал.

Пусковой ток он завысил в два раза — 254 А. И это не единственный минус. Как выяснилось, прибор за 7 тысяч рублей вообще не измеряет сопротивление. А узнать о работоспособности батареи можно только по цвету сигнальной лампы.

«Лампочка загорелась красная — заменить. Данные тестер примитивный», — высказал свое мнение специалист.

Но в целом все четыре образца дали знать, что аккумулятор неисправен.

Какой тестер аккумулятора самый точный

Затем тестеры сняли показания с новой свинцово-кислотной батареи. Ее максимальная сила тока 520 А (так заявил производитель).

Профессиональный прибор показал — аккумулятор рабочий. Но, судя по данным на экране, довольно долго провалялся на складе. Пусковой ток — 472 А, сопротивление — 5,25 мОм, эффективность — 87%.

«Пусковой ток показывает, что батарея у нас эффективна на 87 процентов от заявленных показателей», — говорит автоэлектрик.

Ближе всех к эталонным показателям пускового тока оказался снова дешевый образец. А вот внутреннее сопротивление наиболее точно определил второй тестер. Самый дорогой прибор под номером три опять выдал самую большую погрешность.

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Может быть, дорогостоящий тестер покажет себя лучше на более современной модели накопителя?

«Подготовили батарею EFB класса, это улучшенная технология батарей. Экземпляр стоит от 8 тысяч рублей. Производитель внедрил высокий пусковой ток 660 Ампер, профессиональный тест сейчас покажет, выдает ли аккумулятор ту пусковой мощность, которую заявил производитель», — рассуждает знаток.

На этот раз все китайские образцы подтвердили хорошее состояние аккумулятора — 91-97% эффективности.

Вот только профессиональный тестер выдал совсем другой результат: показал, что работоспособность накопителя всего 68 процентов.

«Тест показал нам 515 Ампер пускового тока и 4.04 мОм внутренние сопротивления», — подытожил автоэлектрик.

Как отличить новый автомобильный аккумулятор от старого

Осталось проверить тестеры на аккумуляторе типа AGM, самом мощном и современном на рынке. Вместо жидкого электролита внутри у него стекловолокно.

«Стоимость батареи AGM начинается от 15 тысяч рублей. Дальше больше, до 50 тысяч, наверное, на машины премиум-класса. Данная батарея имеет параметры 680 пускового тока», — рассказывает мастер.

Судя по цифрам на китайских приборах, у AGM стопроцентная работоспособность.

Профессиональный тестер вновь показал, что батарея уже не первой свежести — эффективность всего 77%.

«Профессиональный тестер выдал значение 575 Ампер и 3,58 мОм», — измерил параметры электрик.

Эксперт объясняет разницы цифр тем, что на профессиональном аппарате можно задать не только максимальную мощность, но и тип аккумулятора. Поэтому значения прибора за 15 тысяч рублей более точные.

Получается, китайские тестеры подходят только для проверки свинцово-кислотных батарей, а значит, бытовые тестеры не такие универсальные, как объявляют производители.

Приблизительно оценить состояние аккумулятора можно с помощью обычного мультиметра под нагрузкой. А детально исследовать батарею нужно только в проверенном автосервисе.