Вплоть до отказа органов: чем может обернуться экстремальное похудение Волочковой

Анастасия Волочкова с юности очень строго относится к своему питанию. Почему она уверена в правильности своего подхода, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники Анастасии Волочковой бьют тревогу. Они уверены: звезда в одном шаге от анорексии. Почему 47-летняя заслуженная артистка продолжает морить себя голодом? Правда, что виной тому психологическая травма? Чем балерине грозит экстремальное снижение веса? И за какие медицинские услуги она заплатила почти 2,5 миллиона рублей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова работает над своим новым шоу.

«Мое шоу будет именно об этом: об истории моей жизни и моей судьбы. Пройденной мною, как, знаете, я шла, как воин, по жизни. И я прохожу эту жизнь сейчас», — заявила артистка.

Чтобы предстать перед зрителями во всей красе, балерина впервые обратилась к косметологу. Она увеличила губы и прошла курс уколов красоты, а также посетила стоматолога. Звезда потратила на восстановление и лечение зубов около 2,5 миллиона рублей. Артистка говорит: это лишь малая часть затрат.

«20 миллионов рублей стоит создать костюмы, декорации. У меня 50 человек на сцене. Вы поймите, мейпинг, сетка, экраны, аренда зала, свет, звук…» — поделилась Анастасия Волочкова.

Каждый день у балерины изнуряющие тренировки. Она не скрывает, что порой даже забывает поесть. Недавно артистка опубликовала в социальных сетях фотографию в обтягивающем комбинезоне. Похвалилась стройной фигурой. Но подписчики встревожились. Они назвали ее худобу нездоровой и даже заподозрили звезду в анорексии.

«А какой повод хвастаться ярко выраженными симптомами анорексии? Вы доведете себя до клиники».

«А здоровье вообще не заботит? Настенька, жаль вас».

Анастасия Волочкова не реагирует на едкие комментарии. Она довольна собственной фигурой. Говорит, что для насыщения ей вполне достаточно двух яиц в сутки или листьев салата с бульоном.

«Вы думаете, что энергия от питания, от количества сожранной вами еды? Это не так. Я когда танцевала еще балеты в Мариинском театре, утром съедала бульон. Просто пустой бульон. И до вечера ничего не ела. Я заставила себя и научила себя не испытывать чувство голода», — вспомнила артистка.

Профессия балерины всегда заставляла ее идти на жертвы. Еще в юности Анастасия Волочкова комплексовала по поводу внешности, считала себя некрасивой и слишком толстой для сцены. Заставляла маму готовить низкокалорийные блюда.

«Она мне жарила котлетки из морковки, из свеколки, из кабачков, из шпината. И я настолько была двинута на этой стройности и худобе, что даже запрещала ей муку добавлять», — призналась балерина.

Волочкова ушла из большого балета 20 лет назад. Но до сих пор переживает из-за каждого лишнего килограмма.

«Когда меня в 2003 году увольняли из Большого театра незаконно и незаслуженно, директор Большого театра бывший всем людям сказал, что Волочкова стала большая и толстая. И по этой причине меня уволили», — уточнила артистка.

«Мне кажется, она все компенсирует шампанским. Конечно же, если она наберет килограммов 80, как она сядет на свой шпагат? А все лайки она собирает благодаря тому, что на Мальдивах вот так (раскинула руки. — Прим. ред.) делает свои ноги», — высказалась модель Мария Кохно.

Диетологи говорят: изнурять себя голодом опасно для жизни, особенно в зрелом возрасте. Иначе это приведет к проблемам со здоровьем.

«Недостаток большого количества микронутриентов, макронутриентов, разных витаминов. Все это приводит к тому, что у человека падает иммунитет, нарушается пищеварение, нарушается работа разных органов и систем», — предупредил врач общей практики Сергей Длин.

В начале 2023 года у Волочковой воспалился тазобедренный сустав. После обследования выяснилось: у звезды полное истончение хряща, отсутствие суставной жидкости, поражение мышц. Врачи говорят: заболевание возникло в том числе из-за хронического голодания и недостатка витаминов.

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«Мой витамин — это энергия зрителей, это энергия детей, которые меня обожают», — заявила Волочкова.

«Человек недополучает питание. Мы говорим просто об элементарном недостатке белка, который является строительным материалом, кальция, витамина D — этих основных микронутриентов, которые отвечают за крепкость костей. Соответственно, это все может быть чревато травматизмом суставов, тех же самых костей», — объяснил врач Длин.

Коллеги артистки призывают ее перестать морить себя голодом. Они знают, как диеты перерастают в тяжелые пищевые расстройства. От анорексии в свое время лечились Дана Борисова, Анна Плетнева, Алена Шишкова, Юлия Савичева и многие другие звезды шоу-бизнеса.

«У меня проблема была только в институте, когда у меня была булимия из-за дерьма в голове», — призналась певица Ирина Тонева.

«Было понятие: анорексичная худоба. Меня это засосало. Я перфекционистка: вижу цель, иду к ней. Было очень плохо, было очень тяжело. Это реально ужасная штука», — отметила актриса Екатерина Ланн.

Врачи говорят: в одиночку справиться с анорексией невозможно. Пищевое расстройство требует комплексного лечения, в том числе при помощи психотерапии. Но Анастасия Волочкова продолжает настаивать, что у нее все в порядке. А подписчики ей просто завидуют.

«Я стройная вообще. У меня просто на самом деле такое тело мощное, которому позавидует любая женщина в 20 лет. А для этого, мои золотые, нужно ******** в балетном зале по три с половиной часа каждый день на пуантах. А этим кошелкам, которые меня осуждают, я хочу просто задать вопрос: мои золотые, а вы хоть пуанты один раз в своей жизни надели?» — сказала балерина.

Поклонники считают: 47-летней Анастасии Волочковой уже давно пора уйти со сцены и поберечь свое здоровье. И по примеру Николая Цискаридзе стать педагогом или тренером.