Фортуна выбрала любимчиков: два знака зодиака ждет невероятный успех в 2024 году

Год Дракона, согласно древним прогнозам, — время активности и уверенного достижения целей. Могущественный и мудрый покровитель периода способствует реализации самых сложных проектов. Однако не время ждать, когда желание исполнится просто так. Символ 2024-го поможет только тем, кто готов приложить усилия для осуществления задуманного.

Нетерпение и жажда достижений будет одолевать людей в Новом году. Дело в том, что доминирующей в эту пору станет энергия Ян. Как утверждается в старинных китайских сказаниях, она соответствует мужскому началу, активности, творчеству и продуктивности. Так что, у каждого появится шанс продвигаться свои идеи и уверенным шагом идти вверх по карьерной лестнице.

Подтверждает эти утверждения и западная астрология. Если проследить за движением планет в новом году, то можно выделить те знаки зодиака, которым значительно больше повезет в делах.

Кому ждать от 2024-го удачи по всем фронтам, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Лебедева.

Алина Лебедева

Астролог

Общий гороскоп удачи на новый 2024 год

Каждый человек, вступая в новый период, полон надежд и ожиданий. Волнение, которое охватывает перед боем курантов, заставляет вновь поверить в чудо и надеяться на обретение счастья, любви и гармонии. Судя по гороскопу, 2024-й окажется перспективным временем, которое принесет множество приобретений.

«За успех отвечает планета Юпитер. Она любит яркость, внимание и авторитетность. И знаки зодиака Близнецы и Водолеи могут рассчитывать на ее расположение. Однако, чтобы схватить удачу за хвост, нужно сделать правильные действия», — предупредила астролог.

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Несмотря на то, что эксперт выделила всего два знака зодиака, благосклонность космического гиганта могут получить и рожденные под другими созвездиями. Магия Юпитера позволит расширить кругозор, научиться принимать масштабные решения и открыть для себя новые жизненные перспективы. Заручиться поддержкой звезд наравне с главными любимчиками Фортуны можно, если наконец выйти из тени, начать проявлять лидерские способности и брать инициативу в собственные руки.

Близнецы — гороскоп удачи на новый 2024 год

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Особенно счастливый период ждет представителей воздушного знака зодиака. Все начинания будут даваться им с невероятной легкостью. О чем бы ни подумали Близнецы, все осуществится. Правда, удача зависит от того, какие решения они будут предпринимать, но звезды не дадут ошибиться. Чтобы не спугнуть фортуну, следует избавиться от присущих им ветрености и легкомысленности.

«Не стоит давать пустых обещаний и делать бесполезные действия. Не выбирайте легкие пути, нужно смотреть вдолгую, на перспективу и отдавать предпочтения самым эффективным вариантам решения», — посоветовала эксперт, сверяясь с гороскопом.

Врожденная легкость, благодаря которой представители этого знака зодиака находят нужные контакты, принимают решения, меняют место жительства, помогут рожденным под данным созвездием активно идти к цели и реализовать замыслы во всех сферах жизни.

Водолеи — гороскоп удачи на новый 2024 год

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Еще больший поток удачи охватит других подопечных воздушной стихии. Мощная энергия Юпитера подарит Водолеям счастье во всех сферах. Представители знака зодиака смогут раскрыться в новом для себя качестве, явить миру свой скрытый потенциал или даже охватить новую сферу деятельности.

«Водолеи, вам повезет даже чуточку больше, чем Близнецам. Самое лучшее ждет вас впереди. Однако не стоит отсиживаться. Будет ощущение затишья после бури, захочется расслабиться. Но это фатальная ошибка. Не бойтесь показаться странными, неординарными. Предлагайте свои идеи», — прокомментировал эксперт.

Творческий подход, как говорится в гороскопе, особенно потребуется знаку зодиака в романтических отношениях. Следует удивлять вторых половинок, тогда вместе с личным счастьем Водолеи смогут приобрести удачу в других сферах.

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