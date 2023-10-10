Придется принять окончательное решение: большой гороскоп для Близнецов на 2024 год

От наступления нового года многие ждут невероятных перемен. С древних времен считалось, что все трансформации в жизни связаны с действиями высших сил. В китайской культуре верили: у каждого периода есть свой управитель, который позволяет или мешает людям добиться успеха. По заветам старинных сказаний, символом 2024-го станет Дракон.

Мифологический персонаж славится легким и гибким характером. В этом плане Близнецы по натуре близки к сказочному управителю. Однако ветреность и непостоянство способны сыграть с последними злую шутку.

Как избежать проблем в новом году и привлечь удачу воздушном знаку зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общие тенденции 2024 года для Близнецов

В 2024 год Близнецы войдут на пике спокойствия. В первые месяцы все будет складываться благополучно. Все победы и свершения станут даваться без особых усилий. Но ближе к марту придется выйти из зоны комфорта и начать планомерное движение к намеченной цели.

«У Близнецов начало 2024-го окажется спокойным. У них будет время, чтобы собраться с силами и приступить к активным действиям, которые уже этой весной начнут приносить результат. Появится мотивация», — комментирует астролог.

Помешать достичь желаемого могут только постоянные сомнения. Воздушный знак зодиака славится непоследовательностью и двойственностью. Иногда в голове рожденных под данным созвездием появляются совершенно противоположные идеи. Чтобы избежать неприятностей, надо еще в начале 2024-го составить детальный план по достижению цели.

Если же червь сомнения все-таки продолжит сбивать с толку, не следует поддаваться панике и тут же браться за что-то другое. Важно успокоиться и свериться с заранее намеченной стратегией.

«Колебания всегда будут преследовать этот знак зодиака. Но на это не стоит обращать внимание. Нужно выбирать свой истинный путь и идти по нему», — рекомендует эксперт.

Волна эмоций способна накрыть рожденных под властью стихии воздуха в конце лета 2024. Буйство чувств может подтолкнуть Близнецов к неверному решению. Надо найти грамотный способ справиться с душевным беспокойством.

«К августу у Близнецов появится много внутренней энергии, возможно, даже агрессия. И ее очень хорошо выпускать в спорт, какие-то активные мероприятия. Вероятно, вы найдете для себя очередное хобби», — отмечает специалист.

Физические нагрузки, творчество и получение новых знаний и навыков позволят реализовать внутренний потенциал и сохранить отношения с близкими и коллегами.

Любовный гороскоп для Близнецов на 2024 год

В личном плане Близнецов ждет стабильность. Однако представителям знака зодиака не стоит самим пытаться вывести партнера на эмоции с помощью сцен ревности и скандалов на пустом месте. Как утверждает гороскоп, в новом 2024 году нужно наслаждаться состоянием влюбленности и душевной гармонией.

«На любовном фронте все спокойно, ровно. Все зависит только от вас. Вы сами принимаете решение быть с этим человеком или не быть, вступать в новые отношения или нет», — отмечает эксперт.

Особых перемен в этой сфере стоит ждать в июне 2024. Вероятно, в начале лета появится возможность вывести отношения на новый уровень. На это время благоприятно планировать свадьбы и переезды. Если Близнецы пока одиноки, то, вероятно, именно в данный период они встретят вторую половинку.

Сколько осталось до Нового года — 2024: онлайн счетчик

Однако к концу нового 2024 года возможен критический момент в данной сфере. Не стоит совершать опрометчивые поступки и выяснять отношения, поскольку критика в адрес партнера из их уст способна привести к расставанию. Также в это время можно увлечься кем-то другим. Придется разобраться в своих чувствах и сделать выбор.

Финансовый гороскоп для Близнецов на 2024 год

В течение года воздушному знаку зодиака предстоит планомерное продвижение к успеху. Богатые плоды своих трудов они смогут ощутить только под занавес 2024-го.

«Что касается денег, для Близнецов это хороший год, он принесет большие финансовые успехи», — поясняет эксперт.

Наибольших результатов достигнут те рожденные под властью стихии воздуха, кто занимается торговлей. Продажи активно будут расти из месяца в месяц.

Также вероятно, Близнецам даже придет предложение о сотрудничестве от какой-то иностранной компании. Не стоит отказывать от такого шанса.

Гороскоп здоровья для Близнецов на 2024 год

Физическое состояние Близнецов будет на высоте. Особенно благоприятным периодом станет первая половина нового года. Но уже в конце лета воздушному знаку зодиака захочется перемен. В порыве эмоций рожденные под данным созвездием могут навредить своему самочувствию.

«К августу 2024 повысится мотивация и внутренняя агрессия, а, соответственно, и травматичность, поэтому нужно быть аккуратней, не заниматься опасными и экстремальными видами спорта», — предостерегает специалист.

Стоит выбирать более спокойные занятия и поддерживать мышцы в тонусе с помощью утренних пробежек, фитнеса, аэробики и просто походов в тренажерном зале.

Рекомендации для Близнецов на 2024 год

Активным и темпераментным по натуре Близнецам в 2024-м придется научиться контролировать эмоции. Степенность и рассудительность позволят им добиться успеха в разных сферах жизни.

Конечно, четкое планирование зачастую сбивает воздушного знака зодиака с толку, но ничего не попишешь. Серьезный и величественный Дракон любит порядок во всем, поэтому новом году принесет успех только тем, кто обстоятельно подходит ко всем вопросам. Также стоит избегать резких высказываний и научиться достойно принимать критику. Это позволит избежать болезненных разрыв и финансовых потерь.

Для рожденных под данным созвездием 2024-й станет поистине судьбоносным. Грядут глобальные перемены, которые потребуют от Близнецов решительности и непоколебимости. Следует довериться интуиции и сделать так, как она говорит. Тогда к концу года радость и счастье наполнят жизнь подопечных водной стихии.

Негативные эмоции лучше выплескивать в спорт, но не стоит перегружать организм тяжелыми физическими нагрузками и рисковать жизнью, отдавая предпочтение опасным видам.