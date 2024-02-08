Шесть дней финансовой удачи: лунный календарь стрижек на март 2024

Весна — время перемен и обновлений. С первого месяца сезона многие загораются желанием круто изменить свою жизнь и преобразиться. Одним из первых решений, принятых в погоне за новым имиджем, становится смена прически. Однако далеко не всегда стоит поддаваться даже самым сильным порывам.

Считается, что положение и фазы Луны оказывают сильное влияние на красоту и качество локонов, а также заметно отражаются на различных сферах жизни тех, кто делает в это время новую стрижку. Ведь согласно поверьям, волосы являются своеобразными проводниками, соединяющими человека с космической энергией. Следовательно, они могут как увеличить поток силы, так и уменьшить его. И чтобы избежать негативных последствий, важно знать, когда именно стоит менять прическу.

В какие дни марта 2024 стоит садиться в парикмахерское кресло, чтобы не только усовершенствовать свой внешний вид, но и увеличить финансовый поток, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.

Общие тенденции для стрижек в марте 2024

Первый месяц долгожданной весны Луна встретит в убывающей фазе. Это значит, что с 1 по 9 марта волосы после стрижки будут отрастать медленнее обычного, что подойдет тем, кто отдает предпочтение коротким стрижкам и не привык часами сидеть в парикмахерском кресле.

«Это время очень подходит для мужчин, которые не совсем любят ходить в салоны красоты», — уточняет астролог.

Тому, кто не успеет подстричься в эти дни, отчаиваться не стоит. Такого же эффекта получится достичь, когда небесное тело вновь будет убывать — с 26 по 31 марта.

А с 11 по 24 число Луна будет растущей. Данная фаза, в отличие от убывающей, ускорит рост волос. Это сыграет на руку тем, кто мечтает о длинных роскошных локонах. Однако не стоит забывать, что на состояние прически влияют и другие аспекты земного спутника. О них можно узнать с помощью лунного календаря.

Самые благоприятные дни для стрижки в марте 2024

Когда Луна станет гостьей Венеры, издавна считающейся символом женственности и любви, наступит лучшее время месяца для наведения красоты. Одними из самых благоприятных чисел для бьюти-процедур дней будет 13, 14, 17 и 26 марта. В данный период удастся создать изящную, объемную и по-настоящему элегантную прическу. В этом также поможет расположение небесного тела в Весах. Обладательница такой укладки будет не только притягивать взгляды окружающих, но и ощущать себя невероятно счастливой.

В стороне не окажутся и дни, когда Луна будет находиться в двух других воздушных знаках — Близнецах и Водолее.

«Это 7, 8, 15 и 16 марта. Эти дни подходят для легких непринужденных в уходе причесок, для химической завивки. Стрижки, сделанные в этот день, напоминают некий хаос на голове», — рассказывает астролог.

Несмотря на то, что этот период считается нейтральным для посещения салонов красоты, из него тоже можно извлечь пользу. Именно в этих числах стоит попробовать поэкспериментировать со стрижкой и ее цветом.

«Но стоит иметь в виду, что прически, сделанные в этот период, могут быстро вам надоесть», — предостерегает эксперт.

А тем, кто хочет насладиться комплиментами и притянуть на себя все взгляды, стоит воспользоваться услугами парикмахера в дни, когда Луна будет в Стрельце — это 3, 4, 30 и 31 марта. Стрижки, сделанные в эти даты, обязательно привлекут всеобщее внимание, благодаря чему их обладатели почувствуют несказанную уверенность в себе.

Когда делать денежную стрижку в марте 2024

Согласно лунному календарю, в марте 2024 года будет шесть чисел, подходящих для денежной стрижки.

Первыми благоприятными датами станут 5 и 6 марта. В это время Луна войдет в Козерога, и наступят подходящие дни для окрашивания, тонирования, маскировки седины, химической завивки и уходовых процедур. Эти манипуляции положительно скажутся сразу на нескольких сферах жизни решившегося на новую прическу. Стрижка будет способствовать увеличению финансового потока и процветанию. Также она улучшит качество и структуру волос.

Самыми лучшими днями для посещения парикмахерской станут 13 и 14 марта. В этих числах Луна окажется в знаке Тельца — денежном знаке зодиака. Неудивительно, что его энергия положительно отразится на финансовой сфере жизни обладателя новой стрижки и значительно улучшит его материальное состояние.

Также нельзя забывать и о могущественном влиянии царственного Льва, который примет Луну в гости 20 и 21 марта. Сделанная в эти даты стрижка придаст обладателю роскошный вид. Помимо этого, появится шанс проявить с помощью прически свою индивидуальность и создать абсолютно новый образ. Данные изменения станут источниками успеха в финансовых делах и денежному процветанию.

Неблагоприятные даты для стрижки в марте 2024

В марте 2024 назначать день для преображения стоит с большой осторожностью, ведь неблагоприятных дат для стрижки будет предостаточно.

«Это дни, когда Луна заходит в водные знаки, такие как Рак, Скорпион и Рыбы», — предупреждает эксперт.

Согласно лунному календарю, в первый месяц весны негативное влияние на состояние волос можно ощутить 1, 2, 9, 17, 18, 19, 27, 28 и 29 марта. В эти числа точно не нужно прибегать к помощи ножниц, так как новая стрижка очень быстро начнет лосниться и потеряет форму. А для того, чтобы ее уложить, потребуется крайне много усилий.

Однако это не значит, что в перечисленные даты необходимо забыть обо всех манипуляциях с волосами. Именно в эти дни уходовые средства принесут желаемый результат. И на то, чтобы увлажнить и укрепить прическу, не уйдет много времени.

А вот в дни новолуния и полнолуния — 10 и 25 марта — важно исключить абсолютно все процедуры для волос. В это время спутник Земли образует особенно неблагоприятные аспекты, которые способны значительно ухудшить качество шевелюры.