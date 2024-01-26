Рекорд Треповой*: кто еще из женщин получил большие тюремные сроки в РФ

Резонансные и жестокие преступления совершают не только мужчины, но и женщины. Многие хотели, чтобы Дарья Трепова получила пожизненное за теракт в Петербурге, но суд приговорил ее к 27 годам лишения свободы, ведь максимальное заключение для женщин не может в России превышать 35 лет. Кто еще из женщин-преступниц получал большие сроки в РФ - в материале 5-tv.ru.

Дарья Трепова* — 27 лет

www.globallookpress.com / Сергей Петров

В конце января 2024 террористка Дарья Трепова* получила 27 лет колонии общего режима.

Суд признал 26-летнюю девушку виновной в совершении теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. Тогда в результате взрыва в кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще 42 человека получили ранения. Впоследствии один пострадавший скончался в больнице.

Это самый крупный срок в истории современной России для женщины-подсудимой.

По версии следствия, Трепова тщательно готовилась к преступлению по заданию кураторов с Украины и заранее втерлась в доверие к своей жертве. Тогда на встречу с военкором она принесла статуэтку — бюст самого Татарского, внутри которого находилось самодельное взрывное устройство. Незадолго до вручения она сняла с устройства защитный магнит. Когда подарок находился в непосредственной близости от выступавшего журналиста, произошел взрыв.

После этого девушка сбежала с места преступления и должна была срочно улететь из России. Однако она осталась в городе и пряталась на квартире у знакомого.

Помимо отбывания тюремного срока, суд обязал Трепову выплатить более 16 миллионов рублей компенсации морального и физического вреда пострадавшим.

В последнем слове перед оглашением приговора Трепова заявила, что ей больно и стыдно, что ее «доверчивость и наивность привели к таким последствиям».

Банда «Амазонок» — 25 лет

© РИА Новости / Федор Ларин

В феврале 2023 мать и дочь — Инесса и Виктория Тарвердиевы — получили 25 лет колонии общего режима. Их сообщницу Анастасию Синельник приговорили к 24 годам строгого режима.

Все они — члены так называемой банды «Амазонок» — преступной группировки, действовавшей в 2003–2013 годах на территории Ростовской области. «Амазонок» считают одной из самых жестоких банк в современной России. Преступники нападали на людей, грабили их и убивали. Всего их признали виновными в 20 убийствах, в том числе детей, и почти двух сотнях криминальных эпизодов.

Пойти по кривой дорожке Инесса решила после того, как овдовела. Ее супруга убил ее будущий любовник Роман. Вместе с ним, его родной сестрой и своей старшей дочерью она вступила в преступный сговор с сотрудником ДПС. Чаще всего их жертвами становились сотрудники правоохранительных органов. Ворвавшись в дом и расправившись с хозяевами, хладнокровные убийцы выносили дорогие вещи, технику и даже продукты питания. Они также нередко расстреливали водителей автомобилей.

Задержать банду удалось лишь летом 2013-го после неудачного ограбления, когда наживой злоумышленников стали только три бутылки шампанского и упаковка куриных окорочков. Подозрительных людей заметили сотрудники вневедомственной охраны. Завязалась перестрелка, после чего раненую Викторию Тарвердиеву задержали в лесу.

На допросах старшая Тарвердиева призналась, что сотрудников полиции убивала из личной ненависти и жалеет, мало их убила.

Зарема Мужахоева* — 20 лет

Машков Юрий / ТАСС

В апреле 2004 года суд приговорил первую в России добровольно сдавшуюся террористку-смертницу Зарему Мужахоеву* к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Уроженку Чечни признали виновной в попытке совершения теракта в Москве. Апелляции 23-летней преступницы о смягчении приговора были отклонены.

В десять лет у Заремы погиб отец. Мать участия в судьбе девочки не принимала. Ее воспитывали бабушка и дедушка. Высшего образования она не получила. В 19 вышла замуж, но вскоре стала вдовой. По одной из версий, супруг погиб в разборке с конкурентами-бизнесменами, по другой — его ликвидировали как боевика в Чечне.

Уже после смерти мужа Мужахоева родила девочку, но когда малютке было семь месяцев, родственники забрали ее себе, запретив матери видеться с ней. Отчаявшись, Зарема пыталась похитить дочь и бежать в Москву, но ничего не получилось.

В 22-летнем возрасте она сблизилась с женщиной, которая заразила ее террористическими идеями. С подачи той, Мужахоеву переправили в горную Чечню к боевикам. Там она прожила месяц, проходила подготовку и даже один раз беседовала с лидером чеченских боевиков, террористом Шамилем Басаевым.

В 23 года молодая шахидка получила первое задание. Ей нужно было взорвать в Северной Осетии автобус с военными летчиками. Но тогда у нее «не хватило духу» совершить теракт. После «неудачи» ее отвезли в Краснодарский край к боевикам Рустаму Ганиеву* (был приговорен к пожизненному сроку за подрыв бомбы на КПП в Ингушетии) и Ханпаше Кулаеву (впоследствии участвовавшему в захвате школы в Беслане).

Летом 2003-го Зарему с еще двумя смертницами привезли в Московскую области. Две ее напарницы в июле подорвали себя на рок-фестивале в Тушино. Мужахоевой вверили совершить теракт в ресторане «Макдональдс» на Пушкинской площади. Однако она не смогла сориентироваться в центре Москвы и после двухчасовых блужданий напротив кафе «Мон» на Тверской улице вызвала подозрение у официантов. Те позвонили в милицию. Запаниковавшая Зарема пыталась активировать самодельное взрывное устройство, но у нее ничего не получилось. Однако на допросе она призналась, что не так и не решилась переключить тумблер. При обезвреживании бомбы погиб взрывотехник майор ФСБ.

После решения суда присяжных Мужахоева, активно сотрудничавшая со следствием, была шокирована суровостью приговора и прокричала: «Я вас до сих пор не ненавидела, а теперь ненавижу и, когда вернусь, всех вас взорву!».

Ирина Гайдамачук — 20 лет

© РИА Новости / Павел Лисицын

В июне 2012 суд приговорил Ирину Гайдамачук к 20 годам лишения свободы. Женщину признали виновной в убийстве 17 пенсионерок. Одной жертве удалось выжить.

Это самое большое число убийств, совершенных одной женщиной без учета массовых терактов.

В течение восьми лет безработная Гайдамачук втиралась в доверие к пожилым женщинам под предлогом помочь по дому с мелким ремонтом или проверить счетчики. Ее жертвами стали жительницы Красноуфимска, Екатеринбурга, Серова, а также поселков Ачит и Дружинино в возрасте от 61 до 90 лет.

Первое убийство Ирина совершила от страха. Она клеила обои и белила потолки в квартире у старушки и случайно заметила, где та хранит деньги. Злоупотребляющая спиртным злоумышленница решила забрать все наличные из шкатулки, но в тот момент пенсионерка зашла в комнату и застала свою работницу за попыткой кражи.

Испугавшись, что та заявит в полицию, Гайдамачук схватила со стула молоток и нанесла бабушке смертельный удар. Преступнице понравился легкий способ заработка. Она разработала схему обмана и стала представляться пенсионеркам сотрудницей соцзащиты или ЖКХ, а до этого заранее специально клеила в подъездах объявления о якобы грядущей проверке.

Примечательно, что по итогу 18 нападений Ирине удалось украсть всего 40 тысяч рублей.

С последней жертвой случилась осечка: старушка отказалась пускать незнакомку в квартиру, и та напала на нее на лестничной клетке. На крики выбежал сосед и тем самым спас старушке жизнь. А у полиции, наконец, появился фоторобот подозреваемой. Вскоре Ирину Гайдамачук задержали. В своих преступлениях она не раскаялась.

Вера Зайцева — 20 лет

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

В октябре 2022 года Вера Зайцева была осуждена на 20 лет колонии общего режима за убийство своего сына и покушении на убийство дочери.

Резонансная история произошла зимой 2021-го в селе Прокудино Саратовской области. Местные жители нашли в снегу в овраге бездыханное тело мальчика, а рядом еще живую девочку. Ее экстренно госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать ее состояние.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали мать детей. По словам 44-летней Веры Зайцевой, она сначала попыталась задушить непослушных малышей подручными средствами, а затем выгнала из дома на мороз без верхней одежды и теплой обуви. Температура воздуха в тот день составляла почти минус 20 градусов.

Восьмилетний мальчик был в одних колготках, а пятилетняя девочка - в трико. Детей обнаружили лишь спустя несколько часов. К тому времени их мать пыталась уехать в Энгельс и скрыться.

* Внесены в список террористов и экстремистов в России.