Ретромеркурий не страшен: назван самый лучший способ борьбы с головными болями

Все больше людей страдает от плохого самочувствия и недомогания, но мало кто знает что может помочь избавиться от этого недуга. Некоторые сваливают все на положение планет и погоду, а некоторые — на наследственность, но что, если все это влияет на самочувствие?

В каком возрасте человек начинает страдать от ретроградного Меркурия? Что делать, если головные боли досаждают слишком часто? Почему нельзя игнорировать эту проблему? Сколько раз в год нужно проходить медобследование? И правда ли, что превентивная медицина полностью бесплатна?

Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое гипертония — симптомы и причины

Артериальная гипертония — это стойкое повышение давления от ста сорока миллиметров ртутного столба на девяносто и выше.

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Симптомы и последствия артериальной гипертонии:

● шум в ушах;

● головные боли;

● учащенное сердцебиение.

Самыми опасными последствиями гипертонии считаются инсульт и инфаркт миокарда.

Нередко гипертоники реагируют на изменение погоды и серьезные природные явления, как например, ретроградный Меркурий, когда создается видимое обратное движение планеты. В этот период времени артериальное давление может повышаться. И если еще сто лет назад гипертония была болезнью пожилых людей, то сейчас диагноз часто ставят молодым в возрасте 25-30 лет.

Как наследственность влияет на здоровье

Алексей Клюев — успешный мужчина в самом расцвете сил. На состояние здоровья никогда не жаловался.

«Я веду достаточно здоровый образ жизни, занимаюсь моржеванием», — поделился он.

Но на закате четвертого десятка появились недомогания.

«Я стал реагировать на погоду. У меня стала болеть голова. Я начал беспокоиться, потому что у моего отца была гипертония», — отметил Алексей.

К сожалению, многие люди, подверженные наследственным заболеваниям, не наблюдаются у врача регулярно, оставляя все на волю случая.

«Наследственность является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических заболеваний, но даже если этих факторов риска нет, все равно требуется регулярно проходить обследование и следить за своим здоровьем», — рассказала терапевт Дарья Тетеря.

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Герой эксперимента решил не ждать развития негативных последствий и обратился к врачу.

«Сейчас давление не повышено, но я рекомендую вам пройти диспансеризацию для определения факторов риска», — сказала специалист.

«А когда можно будет пройти?» — спросил пациент.

«Можно прямо сейчас», — ответила врач.

Алексей не отказался и прошел диспансеризацию в тот же день. Результат ему сообщили по телефону.

Как часто нужно проходить диспансеризацию

Многие откладывают прохождение диспансеризации из-за того, что думают, будто это займет много времени: будут большие очереди и придется ходить туда-обратно по этажам. Однако все специалисты диспансера находятся в одном месте. Все быстро и удобно.

«Самое главное, для чего нужна диспансеризация, — она направлена на то, чтобы выявить хронические заболевания, которые на ранних стадиях чаще всего никак себя не проявляют, однако могут быть выявлены с помощью специальных скрининговых исследований», — объяснила Любовь Дроздова, кандидат наук, главный внештатный специалист по медицинской профилактике.

Как проходит диспансеризация, что она в себя включает и сколько времени занимает обследование, ведущие проверили на себе.

«Это диагностический кабинет, здесь проводится измерение роста, веса, измерение артериального давления, внутриглазного давления, это скрининг на катаракту и глаукому, также измерение сатурации, спирометрия, это функция внешнего дыхания, и ЭКГ», — рассказала заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

С момента совершеннолетия и до 39 лет диспансеризацию нужно проходить раз в три года. А как только исполнится 40 лет — ежегодно.

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«Здесь у нас проходит забор крови. Общий анализ крови, биохимия, глюкоза и холестерин», — прокомментировала заведующая отделением профилактики

Записаться на диспансеризацию можно несколькими способами.

«Непосредственно через портал услуги МОСРЕГ, либо „Госуслуги“, либо через инфомат в любом поликлиническом филиале. Также можно записаться на приеме у врача», — пояснил главный врач Одинцовской областной больницы Александр Грицанчук.