Программа сильной страны: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Выступление главы государства в Гостином дворе в Москве транслировалось в реальном времени по всем федеральным каналам, на уличных городских экранах, а также в некоторых кинотеатрах в 20 городах России.

Послание президента 29 февраля 2024 стало 29-м в истории современной России, а лично для Владимира Путина — 19-м в политической карьере. В своем докладе президент обозначил направления развития государства на ближайшие шесть лет.

Запад и мировые угрозы безопасности

Россия никому не позволит вмешиваться в наши внутренние дела. Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы.

Западные страны с «колониальными повадками» попытались ослабить Россию изнутри, но просчитались. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно.

Единство народа России — всепобеждающая сила, которая препятствует негативному влиянию.

Россия готова к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности, но всерьез вести такой диалог невозможно на фоне заявлений Запада о намерении нанести РФ стратегическое поражение на поля боя. Правящие круги США предпринимают против России открытые враждебные действия. Это лицемерие — обсуждать вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя.

В отношении России часто звучат голословные обвинения, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, а также начать войну в Европе. Вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть Россию в переговоры. Подобный ажиотаж вызван желанием США показать в преддверии выборов, что они еще «правят миром».

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, повторить трюк, как с СССР в 1980-е годы.

Запад спровоцировал конфликты на Украине, Ближнем Востоке и продолжает лгать. Теперь без смущения заявляет, что Россия собирается напасть на Европу. Это просто какой-то бред.

Против России уже неоднократно пытались воевать, но теперь последствия для военных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны понимать, что у России тоже есть оружие, способное поражать на их территории. Все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия.

На Западе не воспринимают происходящее на Украине и думают, что это «какие-то мультики».

Русофобия как и идеология расизма ослепляет и лишает разума, что приводит к демонтажу системы европейской безопасности.

Россия готова обсуждать международные вопросы только в едином комплексе, при этом учитывая свои национальные интересы и собственную безопасность. Без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен.

Проведение СВО и поддержка защитников Родины

Реализовать все задуманные планы получится только сообща. Россия не позволила разорвать себя на части. Россия отразила агрессию международного терроризма. Помогла своим братьям и сестрам. В этом году состоится десять лет Русской весне. Мужество людей Донбасса вызывает гордость.

Вооруженные силы России приобрели колоссальный опыт. Прошла закалку плеяда талантливый командиров. Армия успешно решает поставленные задачи и использует новую технику во всех звеньях военного дела. Такая работа ведется и на фронте и в тылу для увеличения ударной силы армии. Боевые возможности ВС РФ увеличились многократно.

Не Россия начала войну на Донбассе, но она сделает все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи спецоперации.

Россия сейчас ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность.

Сегодня, когда родина защищает свой суверенитет и соотечественников на Донбассе, решающая роль за гражданами страны. Они должны быть сплоченными и храбрыми. Абсолютное большинство россиян поддержало СВО. Люди непреклонны в своем выборе, несмотря на горести, и готовы сделать все для блага страны. Трудятся по три смены для помощи фронту и победы. Миллионы людей делают все для проекта «Все для победы». Отправили более миллиона рублей на благотворительность. Пишут письма, отправляют посылки, делают пожертвования из своих скромных сбережений. Это общий вклад для победы России. Солдаты в окопе лучше других знают, что с ними вся страна.

Фонд «Защитники отечества» и другие объединения и впредь должны делать все, чтобы поддержать близких, жен и детей, которые ждут солдат домой. Политическая система России — опора суверенитета. Нужно и дальше развивать демократию. Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела. Так называемый Запад с его колониальными повадками хочет видеть вместо России зависимое угасающее пространство. Они хотят сделать с Россией то же, что и с Украиной. Принести разлад. Но они просчитались. Россия показала твердую позицию. Солдаты страны из разных народов, вероисповеданий доказали, что сплоченность России — всепобеждающая сила. Плечом к плечу они сражаются за общую родину. Все граждане России должны защищать свою свободу, будущие поколения, и сами выбирать свой путь.

Защита и укрепление суверенитета идет по всем направлениям. Особенно на фронте. Весь народ преклоняется перед подвигом солдат и скорбит о погибших. Россия всегда будет помнить своих героев.

Будущее страны в руках нового поколения. Они — гарантия суверенитета России и сохранения ее истории.

В ряде регионов для участников спецоперации будет продлена льготная ипотека под 2% в ряде регионов для участников спецоперации. Участникам специальной военной операции уже помогают с проведением газовой коммуникации при помощи СПГ.

Обычные граждане, госслужащие — все это люди встали на защиту родины. Зачастую это молодые ребята. Наполняется сердце гордостью за этих людей. Они безусловно не отступят, не подведут и не предадут. Именно они должны выходить на ведущие позиции в обществе, образовании, госкомпаниях, бизнесе и госуправлении. Возглавлять отечественные проекты. Такие герои зачастую скромные и не кичатся своими успехами. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план и берут на себя ответственность. Им можно доверить Россию.

Подлинная элита — труженики, делом доказавшие преданность России. Те, кто ей служат. А не нажившие капиталы в 90-е. С 2024 года ветераны СВО, и солдаты, офицеры, которые сейчас на фронте, смогут подать заявку на участие в первом потоке программы «Время героев». Ведь они показали свои лучшие качества. Такие программы будут лишь расширены.

Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах страны. Также будут получать приоритетное продвижение по службе в ВС РФ. Командиры должны поддержать желающих участвовать в программе. И рядовые, и сержанты уже сегодня составляют костяк вооруженных сил РФ.

Исполнение намеченных планов полностью зависит от солдат и добровольцев, которые сейчас находятся на фронте, и их мужества. Тех, кто жертвует собой ради отчизны. Войны России создают абсолютно необходимые условия для развития государства.

Армия и вооружение России

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.

У России есть мощное оружие. В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», эта система уже в строю. Также в строю комплексы «Авангард» и «Пересвет».

Завершаются испытания комплексов «Буревестник» и «Посейдон». Кроме того, комплекс «Сармат» поставлен в войска, Россия скоро его продемонстрирует.

Работа над новыми вооружениями в России продолжается, скоро о них услышат. Без сильной суверенной России никакой миропорядок невозможен.

Звучат голословные обвинения в адрес России, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, это вбросы.

Нужно так развивать ВПК, чтобы нарастить научный потенциал страны. Добиваться максимума на каждый рубль военных расходов.

Необходимо укрепить российскую военную группировку на западном направлении с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Экономика России

Вся экономика в условиях СВО проявила гибкость и устойчивость.

Российский бизнес направил миллиарды рублей волонтерам и благотворительным фондам для поддержки бойцов.

Многие прежние монополии и стереотипы рушатся. Доля стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в мировой экономике по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%, большой «семерки» — снизится до 27,8%.

Рост экономик стран БРИКС по отношению к Большой семерке реален, и так и будет, что бы на Украине не происходило.

Россия будет строить новую глобальную финансовую архитектуру на передовой технологической базе, свободную от политического вмешательства.

В 2023 экономика росла темпами выше мировой. Россия опередила все государства Большой семерки. Экономика России становится гораздо большее устойчивой. Сегодня это первое место в Европе по росту ВВП и пятое место в мире. Поэтому нужно раз в пять лет давать кредитные каникулы малому бизнесу на срок до шести месяцев без вреда кредитной истории.

Крайне важно создавать конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки в областях космических, атомных и новых энергетических технологий. Это мотор обновления промышленности и всей экономики.

Доля импорта уже сократилась с 30% до 19%. Следующий шаг — снизить импорт до 17%.

Доля отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке должна увеличиться за 6 лет в 1,5 раза. В период предстоящих шести лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40% относительно 2022 года. Быстрый темп индустриального развития означает создания тысяч новых производств и рабочих мест.

Россия должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов. На базе вузов уже созданы передовые инженерные школы, которые направлены на повышение эффективности производств. Было создано 30 данных учреждений, где готовят специалистов высшей квалификации в самых разных областях, также в текущем году будут построены еще 30. Стоит цель создать еще 50 инженерных школ.

Самая надежная защита капитала — сильная суверенная страна. Никому не позволено обижать бизнес, задача государства — помогать.

Нужно проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.

Запускается новый нацпроект — «Экономика данных». На его реализацию будет направлено не менее 700 миллиардов рублей.

Около двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам будут списаны с них. А средства, которые регионы возвращают в бюджет России по кредитам, лучше вновь направлять на развитие субъектов.

Добровольные накопления граждан на сумму до 2 миллионов рублей будут застрахованы, а нужно поднять планку на страхование сумм до 2,8 миллиона. Предложено запустить новый инструмент — безотзывный сберегательный сертификат. По нему россияне смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады.

Более 100 миллиардов рублей выделят на развитие спутниковой группировки для доступа к интернету.

Социальная поддержка населения России

Необходимо делать все, чтобы поддержать героев спецоперации, их родителей, жен, матерей, отцов и детей.

Число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2023 года снизилось до 13,5 миллиона человек. По итогам 2023-го количество граждан за чертой бедности снизилось до. Расширять доступность меры. Проблема бедности затрагивает 7% населения, а среди многодетных семей — около 30%. К 2030 году уровень бедности должен стать ниже 7%, а среди многодетных — 12%.

Запускается новый национальный проект — «Семья»:

Регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки. Там, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, будет выделена допподдержка. Не менее 75 миллиардов рублей будут направлены в эти регионы.

Программа семейной ипотеки продлевается до 2030 года. Ставка 6% для семей с ребенком до 6 лет останется неизменной.

При рождении третьего ребенка продлевается до 2030 года выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение долга по ипотеке.

Число многодетных семей выросло на 26%. Программа материнского капитала продлевается минимум до 2030 года.

Увеличить в 2 раза — на третьего и последующего ребенка.

Анонсировано повышение ежемесячного налогового вычета на детей. Субсидия увеличится вдвое — до 1400 рублей на первого, до 2800 на второго и до 6000 на третьего и последующих детей. Предоставляться выплата должна автоматически, то есть без специальных заявлений.

Для сохранения здоровья граждан будет увеличено количество женских консультаций, детских поликлиник и больниц. Дополнительно на этот проект будет выделено более триллиона рублей.

Продолжительности жизни в России должна к 2030 году вырасти с 73 до 78 лет. Для этих целей запускается программа «Продолжительная и активная жизнь».

К 2030 году все граждане, которые нуждаются в услугах долговременного ухода, должны быть ими обеспечены. Планируется продление проектов помощи для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и диабета.

С 2025-го начнет работать налоговый вычет для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО. В малых городах будет увеличено количество спортивных объектов. На эти цели за шесть лет выделят порядка 65 млрд рублей.

В России значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого.

«Бросай пить, вставай на лыжи. Момент такой настал!» — сказал Путин.

В ближайшие 6 лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более 1 триллиона рублей.

С 2025 года начинается программа капитального ремонта детских садов и школ. Будет выделено более 400 миллиардов рублей. Дополнительно будут построены новые садики и школы. Более 9 миллиардов пойдет на обновление инфраструктуры педагогических вузов.

Необходимо за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, дополнительно не менее 350 спортивных объектов.

В 2024 году запускается новый национальный проект «Молодежь России» о будущем и для будущего:

С 1 сентября 2024 вводится доплата в 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

С 1 марта 2024 вдвое вырастет федеральная выплата классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах.

Размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) планируется увеличить в два раза до 35 тысяч рублей.

Необходимо повысить зарплату преподавателей университетов.

Важно разработать мастер-планы развития для 200 городов России.

Будет подготовлена программа расселения аварийного жилья.

Ипотеку со льготной ставкой 2% смогут получать участники спецоперации.

Садоводческие товарищества (СНТ) будут включены в программу социальной газификации. В планах — газифицировать Камчатский край и некоторые другие районы с помощью СПГ.

Более 4,5 триллиона рублей будет направлено до 2030 года на модернизацию ЖКХ (включая частные средства).

Ценности России и культура

В российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность.

Воспитание детей. Ряд стран разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию, а Россия выбирает жизнь.

Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, наш выбор разделяет большинство людей в мире.

Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества.

Важно увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка.

Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, общества, бизнеса.

«Мечты, свершения наших предков, старших поколений стали достижимыми, и мы гордимся этими достижениями. А завтрашний день страны определяет устремление нынешнего молодого поколения, его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность. Это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжения нашей истории», — отметил Путин.

Самостоятельность, самодостаточность и суверенитет России нужно подтверждать каждый день.

Важно проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет.

В России необходимо создать долгосрочную программу на 20 лет для восстановления памятников архитектуры. Частично эти функцию будут реализованы посредством «Института развития ДОМ. РФ». В планах до конца 2030-го восстановить не менее 1000 объектов культурного наследия. Также инфраструктуру будут повышать в музеях, библиотеках и так далее.

За 6 лет будет направлено более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и соцсетях.

Запускается программа «Земский работник культуры». По аналогии с проектами «Земский учитель» и «Земский доктор», если специалист, который переедет в село или другой малый населенный пункт, получит единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Работникам культуры, поселившиеся на Дальнем востоке, Донбассе и в других присоединенных регионах выплатят два миллиона рублей.

Также президент России призвал разработать особую программу семейной ипотеки для жителей малых городов, где строительство ведется в меньших объемах.

Подлинная настоящая элита Россия — труженники и воины, своим делом доказавшие свою преданность России.

Образование и наука

Учебная нагрузка в школе должна быть сбалансированной, программа и требования на экзаменах не должны различаться.

Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Нужно дать выпускникам второй шанс — пересдать экзамен по одному предмету на выбор.

Запускается новый национальный проект «Кадры» для подготовки молодежи в профессиональном плане. Сегодняшние подростки должны стать профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века.

До 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей.

До 2030 года в России будет построено не менее 40 студенческих городков. На эти цели выделены 400 миллиардов рублей.

На обновление и ремонт зданий среднего образования, общежитий и спортивных объектов направят 124 миллиардов рублей.

Запускается специальная кадровая программа «Время героев» — ветераны СВО с 1 марта 2024 смогут подать заявление на участие в ней, а также получить в приоритетном порядке высшее образование в ведущих вузах страны.

Нужно более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки в области фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности, производства материалов, космических программ и довести их долю до 2% ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число научных держав мира.

Экология

Объем вредных выбросов должен быть сокращен вдвое, уровень загрязнения рек — тоже вдвое.

Внедрять зеленые технологии и переходить на систему замкнутого цикла. К 2030-му необходимо сотрировать все твердные отходы и не менее четверти использовать вторично.

С 2021-го в России восстанавливается лесов больше, чем вырубается.

Необходимо учредить Фонд экологических и природоохранных проектов и повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, сферах метеорологии, охраны окружающей среды.

Также будут созданы центры по спасению и реабилитации травмированных животных.

К 2030-му во всех национальных парках будут созданы туристические маршруты, в том числе курорт на озере Байкал. Такие же курорты появятся на побежье Каспийского, Балтийского морей.

Транспорт

В 2024-м трасса М-12 будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 — до Тюмени.

Авиаперелеты по России должны стать более доступными, а авиационную мобильность нужно к 2030 году повысить в 1,5 раза к уровню 2023, модернизировать не менее 75 аэропортов.

Планируется начать строительство трассы Джубга — Сочи.

Нужно устранить очереди на пунктах пропуска на границе — не более 10 минут на одно транспортное средство.

В приоритете — развитие Северного морского пути.

Строятся атомные ледоколы «Сталинград» и «Лидер».

Высокоскоростная магистраль «Москва — Петербург» пройдет через Тверь и Великий Новгород,

Что такое послание президента Федеральному собранию

Послание главы государства парламенту — исторически сложившаяся форма взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти в стране. Это традиционное мероприятие, прописанное в Конституции России.

Последний раз Владимир Путин обращался к Федеральному собранию в феврале 2023 года. В 2022-м президент не выступал с посланием, поскольку заявил о желании более тщательно поработать над речью.

Традиционно в послании Федеральному собранию Владимир Путин озвучивает важные для граждан России темы. Так, он оценивает состояние и развитие экономики России и программ социальной поддержки населения, дает характеристику обстановке в мире и взаимодействию с международным партнерам страны. В этом году, как и в предыдущем, президент озвучит промежуточные итоги проведения специальной военной операции (СВО).

Кроме того, послание прозвучит на фоне непростой внешнеполитической обстановки: новых пакетов санкций и резонансных заявлений Запада о возможном участии европейских военных в конфликте на Украине.

Путин дал понять, что это послание, с которым он обратится 29 февраля, будет с планом действий на шесть лет вперед.