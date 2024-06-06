Мангал своими руками: как сделать жаровню из газовых баллонов или старого забора

Наступило лето, а значит, в разгаре сезон шашлыков. Приготовить вкусное мясо на природе сложно без мангала.

Как сделать жаровню с дровницей из металлопрофиля своими руками? Можно ли превратить старые газовые баллоны в коптильню? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как сделать мангал с дровницей из металлопрофиля

Алексей Зубков из белорусского Полоцка предлагает не тратить деньги на покупку магазинной жаровни, а сделать ее своими руками. Для этого отлично подойдет 9-метровая профильная труба 40 на 40 миллиметров и 4,5 метра профиля размером 20 на 20 миллиметров.

В первую очередь нужно сделать заготовки. Для этого мастер собирает два прямоугольника, а потом приваривает к ним ножки под углом 45 градусов. Получается подставка для будущего мангала. Большей жесткости можно добиться, если укрепить конструкцию профилем меньшего размера.

Далее нужно сделать удобный столик. Для этого одну сторону подставки мастер закрывает досками. А вторая послужит коробом для мангала. Его белорусский умелец сварил из листов металла 50 на 30 сантиметров. Теперь можно ставить все по местам, и жаровня со столиком и дровницей готова.

На всю работу у дачника уходит три тысячи рублей и несколько часов свободного времени.

«Я уложился в первый раз практически в 2,5 часа. Но, думаю, если поставить это дело на поток, то полтора часа на изготовление этой нехитрой конструкции будет вполне за глаза», — подчеркнул он.

Как сделать мангал-коптильню из газового баллона

А вот Алексей Тулкин из Нижнего Новгорода предлагает сделать своими руками не просто мангал, но еще и коптильню. Причем все это из двух старых газовых баллонов.

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В первую очередь мастер хорошенько их отмывает. Потом болгаркой делает разрез на первой емкости по всей длине. И сразу же приваривает вдоль него два навеса. Еще несколько движений углошлифовальной машиной — и крышка будущего мангала готова.

Отверстия для шампуров и решетки с одной стороны мужчина делает дрелью, а с другой — болгаркой.

Следующий шаг — надежная опора. Ее мастер сваривает из кусков старого профиля. Остается только прикрутить колеса, чтобы мангал-коптильню можно было легко передвигать по участку.

«Второй баллон мне нужен меньшего размера, и поэтому я его немного укорочу», — объяснил умелец.

Две емкости Тулкин объединяет в одну конструкцию с помощью куска металлопрофиля и сварки. Прикрепляет ручку, крышку, красит готовую конструкцию и делает выдвижной столик из куска доски и полозьев. Все, можно пользоваться.

«Я сделал такую простенькую дверцу для того, чтобы забрасывать туда дрова. И перегородку на случай, если мне не нужно будет, чтобы поступал дым сюда. А петли сделал таким образом, чтобы при открывании двери производилась фиксация за счет завитушки. На этой трубе я сделал такую перегородку. Если нам нужно, чтобы выходил дым, мы ее открыли. Если не нужно — закрыли», — показал мастер.

Также, добавил он, нижняя полка будет служить для хранения дров, а верхняя — чтобы было удобнее готовить шашлыки.