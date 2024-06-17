«Переели? Ничего страшного»: как удержать вес после похудения

Названы полезные лайфхаки, чтобы не допустить срывы и сохранить красивую фигуру.

После похудения необходимо уделять внимание не только правильному питанию и спорту, но и контролировать свое психологическое состояние. Об этом рассказала блогер, нутрициолог Дарья Савельева изданию Газета.ру.

По ее словам, в борьбе с лишним весом люди часто могут перебарщивать с ограничениями в рационе, чего нельзя допускать. Жесткие диеты, наоборот, приводят к откату и набору веса. Лучше всего, если дефицит калорий мягкий, а нагрузки — комфортные. Контролировать питание и количество пройденных шагов можно с помощью специальных приспособлений и приложений.

Нутрициолог рекомендует взвешиваться через день, а измерять параметры тела раз в две недели. Это позволит лучше наблюдать за результатом.

Кроме того, Савельева подчеркнула, что важно не корить себя за редкие срывы.

«Случилось застолье? Это норма. Переели? Ничего страшного. Вы просыпаетесь утром, делаете выводы и спокойно продолжаете двигаться к цели, начав свое осознанное „сегодня“. Вчера — это уже прошлое. Лишние размышления о еде приводят к расстройствам пищевого поведения», — отметила нутрициолог.

Специалист также советует внимательно следить за составом тех или иных продуктов, и, если нашли что-то вредное, отказаться от них в пользу более полезных.

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