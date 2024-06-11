«Мы втихушку жрем»: что Лена Катина с мужем скрывают от детей

Несмотря на приверженность здоровому питанию, звездная пара иногда дает волю своим гастрономическим слабостям.

У певицы Лены Катиной и ее супруга бизнесмена Дмитрия Спиридонова не всегда получается подавать правильный пример сыновяьм в вопросах питания.

Родители рассказали о своих гастрономических привычках эксклюзивно в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Певица призналась, что разрешает старшему сыну от первого брака Александру есть фастфуд, несмотря на то, что является убежденной фанаткой домашней кухни.

«У меня обязательно суп, мясо, овощи, но, конечно, если ребенок мне вдруг говорит, что он хочет лапшу быстрого приготовления, иногда я позволяю», — заявила Катина.

Сам Спиридонов не стал скрывать своего отношения к вредной пище. Он признался, что иногда они с женой едят фастфуд, но делают это в тайне от детей.

«Мы втихушку жрем», — с усмешкой сказал бизнесмен.

Супруги также поделились «кулинарными» историями о второй беременности артистки. По их словам, вкусовые предпочтения Катиной кардинально изменились. Она начала употреблять в пищу рыбу, хотя раньше вообще не ела этот продукт.

Спиридонов также рассказал одну примечательную деталь, совпровождавшую его возлюбленную почти все девять месяцев. Муж Катиной признался, что та просила его принести домой железнодорожную шпалу, чтобы почувствовать запах метро. Артистка поспешила дать разъяснения словам супруга. Она заявила, что с детства любит пользоваться этим общественным транспортом из-за характерного аромата подземки.

«Часто езжу на метро, и каждый раз, заходя в него, вдыхаю полной грудью», — подчеркнула певица.

Солистка группы «t.A.T.u.» Лена Катина вышла замуж за успешного бизнесмена Дмитрия Спиридонова в 2022-м, а через год родила сына Демьяна. Событиями из личной жизни пара активно делится с подписчиками в социальных сетях.

Звездный повар Василий Емельяненко побывал у влюбленных в гостях и приготовил вместе с ними запеченные перепелиные ножки и салат с апельсиновой заправкой. Рецепт и секреты приготовления смотрите в материале Пятого канала.