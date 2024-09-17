Выселят или нет: на чью сторону встанет суд в деле о продаже квартиры Долиной

Лариса Долина опасается за свою жизнь из-за обмана с квартирой. Кто угрожает звезде, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Телефонные мошенники продолжают атаковать знаменитостей. Как злоумышленники пытались обмануть Олега Газманова? Лариса Долина серьезно опасается за жизнь. Почему только спецслужбы страны могут уберечь ее от расправы? Кем на самом деле оказалась загадочная мать-одиночка, купившая квартиру звезды, и где она взяла больше ста миллионов рублей на покупку? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сейчас от моего имени написали, что я помогаю, что я наконец-то могу помогать Украине. Что я устала молчать и срочно… Я не знаю, что мне делать. Это просто какой-то кошмар», — рассказала певица Лариса Долина.

Народной артистке РФ угрожают расправой и даже убийством, если не освободит жилплощадь, которую она продала из-за преступной схемы мошенников. Поп-дива написала заявление в полицию. Попросила предоставить ей круглосуточную государственную охрану. По словам артистки, ей пишет некий Павел Куренков. На фото его профиля — личная машина самой Ларисы Александровны.

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Новая владелица квартиры в центре Москвы Полина Лурье говорит: купила жилье, а ключи забрать не может. С самого начала всех смутило, что мать-одиночка заплатила больше ста миллионов рублей за недвижимость, которую ни разу не видела.

«Опять же вопрос: откуда у матери-одиночки из Москвы такая сумма денег? Может быть, мы чего-то не знаем? Может быть, есть какой-то спонсор либо еще какая-то схема по получению этих денег», — предположил риелтор Артур Айвазян.

«Приобретая такую элитную недвижимость, да и любую, ни один человек, действуя добросовестно, не заключит такую сделку по доверенности, без общения с собственником квартиры, без присутствия в этой квартире и так далее. То есть фактически мы говорим о том, что тот покупатель, который оформил на себя квартиру, он и является основным фигурантом уголовного дела. И так и должно быть», — высказалась юрист Оксана Филачева.

При этом представители покупательницы утверждают, что женщина все же приходила осматривать объект перед покупкой и встречалась с артисткой.

Недавно вскрылись интересные подробности. Оказывается, Полина Лурье — дочь топ-менеджера одной из крупнейших IT-компаний в России Александра Собачкина. Сама женщина работает в сфере инженерного консалтинга. И с недавних пор владеет бизнесом по аренде недвижимости. Ее фирма была зарегистрирована 23 апреля 2024 года. Как раз тогда, когда Долиной начали поступать странные звонки.

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«Сейчас с искусственным интеллектом — это просто мошенники, конечно, довели свое мошенническое дело до совершенства, я бы сказала. Они находят какие-то крючки, находят какие-то струны. Надо быть просто внимательным очень», — подчеркнула народная артистка РФ Валерия.

«Мне тоже звонили. Они как делают? Говорят, что что-то произошло и нужно очень быстро принять какое-то решение. А когда у человека нет времени подумать, он совершает иногда необдуманные поступки», — высказалась певица Зара.

Олег Газманов рассказал, что ему тоже часто поступают подобные звонки. Недавно, например, с народным артистом РФ пытались связаться якобы из Администрации президента.

«Мне звонила одна известная политик, причем сразу звонила по видео. Говорит: «Знаете, у нас сверху спустили от Администрации президента, что нужно… Вот вы, например, были доверенным лицом президента. Нам нужно… А вы сдавали документ этот?». Я говорю: «Нет». Она говорит: «Нужно пересдать. К вам приедет человек». И присылает документ, подписанный директором ФСБ, который да, это нужно сделать. — «А то у нас какие-то неприятности, нужно что-то делать«», — поделился он.

К счастью, Газманов не повелся на уловки. А вот Лариса Долина оказалась не такой бдительной. Люди, которые ей звонили, представились сотрудниками спецслужб. Предупредили, что недвижимостью интересуются мошенники. Убедили совершить сделку, якобы фиктивную. Но когда певица перевела на «безопасный счет» 112 миллионов с продажи жилья и почти 70 миллионов личных сбережений, выяснилось, что ее обманули.

«Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины», — уточнила Долина.

«Не дай бог кому-нибудь так попасть. Очень жалко, что с Лорочкой такое произошло. Но вот, наверное, надо, чтобы что-то прямо уже упало тебе на голову, чтобы ты как-то стал уже повнимательнее. Поэтому эта история с Ларисой чудовищная, конечно, многих очень так подсобрала», — высказалась певица Лада Дэнс.

По заявлению Долиной полиция возбудила уголовное дело. Вот только аннулировать договор купли-продажи и вернуть деньги будет сложно. Полина Лурье по закону — добропорядочный покупатель и имеет полное право въехать в квартиру. И, по словам юристов, права.

«Надо читать договор купли-продажи. Если в нем есть пункт, что это он является актом, то она подписала, должна передать. То есть по итогу там все обычно прописывается: в какие сроки, в каких условиях передается квартира», — объяснил риелтор Айвазян.

Лариса Александровна тоже считает, что женщине следовало быть более осмотрительной. И задаться вопросом: почему недвижимость продается по цене намного ниже рыночной?

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«Квартира стоит гораздо дороже, чем она продала. Там вроде в районе 110 миллионов была, а квартира стоит от 170. То есть скидку 40% у нас мало кто делает. Поэтому я думаю, что здесь вопрос срочности был у нее, потому что профессионально какие-то психологи наверняка работали, запугали, застращали. И человек продал быстро для сохранения своих денег. В кавычках», — отметил Айвазян.

Певица подала иск в суд на Полину Лурье. Та в ответ сделала то же самое с требованием освободить жилплощадь. А вскоре после этого артистка стала получать угрозы. Преступники заставляют ее съехать из квартиры. В противном случае обещают перейти к активным действиям.

В середине сентября прошли первые слушания в Хамовническом суде по делу о злосчастной квартире. Ни Долина, ни Лурье на заседаниях не присутствовали. Они прислали своих представителей. Суд должен решить, кто из пострадавших в итоге должен освободить жилье.

«Я написал Ларисе Александровне. Сказал: „Лариса Александровна, дорогая, если будет нужна какая-то моя поддержка или еще что-то, вы знаете, что я 24 часа в сутки всегда с вами“», — заявил народный артист РФ Николай Басков.

«Со мной очень много людей. Если бы не поддержка близких, то я не знаю, как бы я сейчас жила», — призналась Долина.

Следствие пытается установить личности злоумышленников. Связаны ли они с покупательницей, пока неизвестно. Но артистка надеется, что правоохранительные органы смогут ее защитить. А квартира знаменитости пока находится под арестом. Судьба недвижимости будет решаться в суде.