Целое богатство: сколько Прохор Шаляпин заплатил за новые зубы

Прохор Шаляпин сделал более естественную улыбку. Что сподвигло певца на такое изменение, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Прохор Шаляпин сделал более естественную улыбку. Что сподвигло певца на такое изменение, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Прохор Шаляпин заменил себе все зубы. Правда, что артиста на это сподвигли комментарии злопыхателей? И в какую сумму певцу обошлась новая улыбка? Действительно ли среди звезд есть мода даже на зубы? И какие самые необычные просьбы слышали от своих клиентов стоматологи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«К сожалению, разменял пятый десяток, не молодеем. Я, конечно, собираюсь продлевать как-то свой фасад и ремонтировать», — заявил Прохор Шаляпин.

В шоу-бизнесе новая мода. Звезды уменьшают губы, снимают нарощенные волосы и избавляются от силиконовой груди. Тренд на естественность добрался и до стоматологов. По словам врачей, если раньше все хотели максимально белоснежную улыбку, то теперь главное — натуральность.

«Немножко не рассчитал с цветом. Ну что теперь. В мире невозможно безошибочно прожить», — подчеркнул певец.

Прохор Шаляпин поставил первые виниры десять лет назад. Тогда ему хотелось идеальной голливудской улыбки. И он попросил врача сделать зубы кипенно-белыми.

«Мне прям нравилось такое богатство. Такое, знаешь, улыбается — сразу доллары, деньги, понимаешь? Ощущение какого-то, не знаю, кайфа от жизни», — объяснил Шаляпин.

«След этой финской сантехники пришел к нам, в том числе в Россию, из Америки. Люди хотели выделяться из толпы. Мы не исключение. И был такой мощный тренд на ярко-белую улыбку», — рассказал стоматолог Вартан Саркисян.

Вот и Прохор Шаляпин мечтал выделяться и быть в тренде. Певец не подозревал, что именно улыбка сделает его объектом насмешек.

«Мне постоянно писали, что у меня во рту унитаз, фаянс, сантехника. Все, что приходило людям на ум от моих белых зубов. Особенно если я где-то на пляже лежал загоревший, весь такой в кремах, в масле и лежу под пальмой, понимаете? Океан плещется, и я улыбаюсь. И от белоснежности зубов слепли люди по ту сторону монитора экрана», — поделился артист.

«И так было видно, что у него зубы не свои, и он этим гордился. Мне кажется, белее уже просто быть невозможно», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

Артист долго терпел язвительные комментарии в свой адрес. Старался не обращать внимания. Но с каждым годом держать себя в руках становилось все труднее. Решение проблемы пришло неожиданно в лице подруги Прохора Эвелины Бледанс.

«Я встречаюсь как-то раз с Эвелиной. Говорю: „Слушай, у тебя такие естественные зубы. Это твои?“. И так вглядываюсь. Она: „Нет, это мне доктор поставил эти зубы. Я тебя могу познакомить“», — рассказал исполнитель.

Шаляпин решил последовать совету коллеги и отправился на прием к дантисту. Теперь у него были совсем другие пожелания: никакой белоснежной керамики.

«Мне вот эти, пожелтее, но, конечно, не цвет ряженки», — попросил певец.

Изготовление и установка новых виниров — процесс долгий. На протяжении трех месяцев Шаляпин ходил к стоматологу, как на работу, и проводил в кресле по несколько часов.

«Мне залечивали все зубы. Мне поставили имплант, который заживал, вот это слепки. Потом стачивали мои зубы. У меня были такие истерики в процессе установки моих зубов и стачивания. Говорю: „Я все понимаю, что вы стараетесь как лучше. Но я больше не могу“. Доктор все это перенес», — поделился он.

«Мы провели пластику слизистой, удлинили шеечки. Для чего? Для того, чтобы придать объем в боковых коридорах», — уточнил Саркисян.

Читайте также Выселят или нет: на чью сторону встанет суд в деле о продаже квартиры Долиной

Певец признался: он не ожидал, что это будет настолько трудно, больно и, главное, дорого.

«Такие зубы стоят около трех миллионов, чтобы поставить подобное. Потому что дорогое — это импланты, керамика и ручная работа», — сообщил Шаляпин.

Но Прохор не привык экономить на себе. Главное, теперь никто не посмеет шутить про фаянсовую улыбку.

«Посмотрите, у меня теперь естественные зубы. Это мои естественные натуральные зубы, которые были даны мне природой. Просто потом они немножечко выпали, немножечко потерялись, и мне восстановил доктор», — высказался артист.

«Я за натуральность, да. Мне нравится. Если, конечно, это красиво. Потому что если у тебя некрасивые, натурально желтые зубы, то, наверное, надо их освежить как-то», — выразил мнение певец Серега.

«У него такая прекрасная улыбка, что я думаю, она будет еще более очаровательна. Он всегда ею ослепляет, покоряет нас, и за это мы его и любим», — отметил журналист Грозданов.

Пока российские знаменитости пытаются сделать свои искусственные улыбки более натуральными, их заграничные коллеги, наоборот, идут на смелые эксперименты. Наращивают острые клыки, клеят на зубы стразы и драгоценные камни, ставят цветные коронки.

«Более могу сказать, что есть татуировки на зубах. Сделать вплоть до фотографии либо какого-то… Как татуировку на теле бьют. Точно так же можно сделать и на зубах. Это кропотливая работа, такая задача, которая не стандартная для стоматолога, но решаемая за определенную сумму. То есть, как говорят: за ваши деньги любой каприз», — объяснил стоматолог Саркисян.

Но всех переплюнул Канье Уэст. Американский рэпер сделал себе эксклюзивные зубные грилзы. Накладку изготовили по собственному эскизу Канье из сплава титана, палладия и платины за миллион долларов (больше 90 миллионов рублей).

«На зуб устанавливается такая коронка с рамочкой, куда устанавливаются камни. Разных цветов, драгоценные, недрагоценные. То есть тут уже клиент решает. Эта технология пришла и популярна сейчас в Америке. Дай бог, чтобы эти тренды у нас не прижились»,— рассказал Саркисян.

«У бабушки моей были золотые зубы. Она умерла. Были золотые зубы. Кто-то там бриллиантовые, ладно. Самое лучшее — это естественные, как у меня, здоровые все зубы», — уверен певец.

Прохор Шаляпин делится: он, конечно, тоже любит драгоценности. Вот только предпочитает носить их на шее или руках. Но точно не во рту.