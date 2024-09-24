Что ж ты, Дуров, сдал назад? Как французским властям удалось расколоть создателя Telegram

Ровно месяц потребовался французскому правосудию, чтобы избавить от принципов основателя Telegram Павла Дурова. Сегодня он сам признал, что готов сотрудничать с властями, предоставлять по запросу необходимую информацию о пользователях. То есть, последний в мире оплот тайны переписки — пал. Как это скажется на нас — разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Что ж ты, Дуров, сдал назад?

После слияния Facebook* и Instagram* в безликую экстремистскую Meta**, после слухов о прослушке в WhatsApp* — Telegram оставался последним бастионом хотя бы иллюзии свободного интернета. Сколько лет Павел потратил на то, чтобы не сдавать коды доступа спецслужбам. И вот бастион пал.

«Мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы. Эти меры должны отпугнуть преступников», — заявил Дуров.

По его словам, продвинутая система поиска в Telegram привела к тому, что ею стали злоупотреблять негодяи.

Модераторы, используя искусственный интеллект, удалили «проблемный контент, не соответствующий правилам». Какой именно, Дуров не уточнил.

«Если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтверждает, что вы являетесь подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих пользовательское соглашение Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем предоставить ваши IP-адрес и номер телефона соответствующим органам», — говорится на сайте Telegram.

То, что вредоносный контент удаляют в принципе, — абсолютно верно. Вопрос в том, что теперь будет означать «несоответствие правилам». Про террор и наркотики понятно, вопросов нет. А вот оскорбления же теоретически тоже нарушение правил?

«Пользователям в этой связи беспокоиться совершенно не о чем, потому что все наши данные у официальных сервисов, социальных сетей, почт, всегда передавались, и критерием передачи пользовательских данных всегда было заведение, как правило, уголовного дела, то есть разбирательство, связанное с совершением преступления. Беспокоиться нужно преступникам, для обычных граждан ровным счетом ничего не изменится», — пояснил эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

Что характерно — такой поворот темы в судьбе Telegram совпал с двумя событиями. Возможно, совершенно случайно, но кто в это поверит. Во-первых, арест самого Дурова во Франции. Понятно же, что за этим стоит.

«Это было сделано после того, как его задержали власти Франции. Наверное, это одна из мер, которую он обещал предпринять французским властям для того, что они могли выполнять свой функционал по борьбе с преступностью», — отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

И вот, Дурова отпускают под залог — огромный. Но все понимают — от него нужны как раз не миллионы, а коды от Telegram. И параллельно, возможно, совершенно случайно, — претензии на половину Telegram предъявляет, как она себя называет в соцсетях, мисс Болгар. У нее от Дурова якобы трое детей за десять лет, и именно теперь им внезапно нечего кушать. Совместные фото с Дуровым уже разошлись на мемы — они смешные, но игра идет серьезная. Ведь если суд встанет на ее сторону, то именно мисс Болгар сможет отдать заветные ключи западным спецслужбам.

* — принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организации, ее деятельность в стране запрещена

** — экстремистская организация, ее деятельность в РФ запрещена