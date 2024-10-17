Пауки, высота, лягушки: от чего приходят в ужас российские звезды

Российские артисты откровенно рассказали, от чего приходят в ужас. Почему певица Нюша больше не гладит одежду? И как лягушка довела до истерики Филиппа Киркорова? Какие страдания испытывает Валерия во время съемок клипов? Правда, что Дима Билан боится телефонных звонков? И почему нельзя обнимать Сергея Лазарева? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Глядя на российских звезд, которые уверенно вышагивают по красным дорожкам и порой совершают немыслимые вещи ради популярности, трудно поверить, что практически каждый из них не так уж и смел. Алена Апина пасует перед выходом на сцену, Дмитрия Нагиева пугает высота. А певицу Зару повергают в ужас насекомые. Впрочем, Алексей Чумаков и Александр Панайотов ее прекрасно понимают.

«Конечно, я же человек, у меня есть фобии: высоту не люблю, не люблю пауков», — признался Чумаков.

«Как-то так все, в рамках приличия. То есть нет такого, что прямо я падаю в обморок от чего-то. Такого нет. Насекомые да, для меня это прямо такая немножечко тревога», — рассказал певец Александр Панайотов.

Дима Билан вздрагивает, когда ему звонят с незнакомого номера. Когда-то он стал жертвой телефонных хулиганов. Неизвестные набирали его номер до 60 раз в день, угрожали, обещали покалечить артиста. Певец заработал настоящую фобию.

Певица Нюша с недавних пор отказалась от использования электрических приборов. Она их просто боится. Ведь из-за утюга однажды чуть не сгорел ее дом. Поставила на пол гладильную доску, включила прибор в розетку, а дальше, как в известной песне: искра, буря, безумие.

«Произошло замыкание, посыпались искры, и утюг загорелся. Хорошо хоть обошлось без пожара: я быстро выдернула вилку из розетки и бросила на утюг плотное покрывало», — объяснила Нюша.

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Но чаще всего селебрити испытывают ужас перед перелетами. В самолетах паникуют Лариса Долина, Лолита, Валерия, Кристина Асмус и Татьяна Буланова. А Гарик Харламов и вовсе отказался от воздушного транспорта.

«Я аэрофоб, не летаю на самолетах», — уточнил юморист.

«Не знаю, как так получилось. В какой-то момент, лет через 30 моих полетов, я начала бояться. Честно, пью успокоительное. И, скажем, его дозировка зависит от того, полет идет два часа, восемь часов. Потому что связки от успокоительного садятся», — поделилась певица Лолита.

Но, пожалуй, рейтинг самых мнительных звезд возглавляют певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Король эстрады однажды впал в истерику, когда ему предложили подержать в руках лягушку.

«Это признак психиатрии, но тем не менее мы находимся в шоу-бизнесе. Это уже не совсем здоровая обстановка», — отметил Киркоров.

А его молодому коллеге повсюду мерещатся грязь и микробы. Из-за этого артист не позволяет фанаткам себя обнимать и уж тем более целовать. Даже в щеку.

«Если подходят, спрашивают вежливо автограф или сфотографироваться, конечно, никогда не откажу. Если начинают из этого устраивать какой-то огромный перфоманс с криками „Лазарев“, то я, конечно, пытаюсь скорее скрыться», — заявил певец Сергей Лазарев.

«То есть человек не может этим управлять. У него повышается кортизол (гормон стресса), уменьшается тестостерон (гормон смелости, нападения), и человек находится в некой панике», — объяснила психолог Галина Цех.

Специалисты насчитывают почти 500 видов фобий: от боязни насекомых до мыльных пузырей и пятницы 13-го. Также ученые выяснили, что необъяснимым страхом охвачены 12% населения Земли. Но почему среди российских звезд так много паникеров? Психологи считают: все дело в ежедневном стрессе и, конечно, творческой профессии.

«Особенность фобий у этих людей в том, что они впечатлительные. Наш мозг умеет довоображать, дорисовывать картину. И тогда действительно человек нарисовал свой образ страха, сам его боится, сам возвел свой страх в какую-то огромную производную и от нее же страдает», — уточнила врач Цех.

Специалисты советуют избавляться от страхов под руководством психотерапевта. Ведь фобии могут довести, особенно людей творческих, до хронического стресса. А от него недалеко до нервных срывов. Но и это не самое страшное.

«Фобия может быть дебютом шизофрении. „Мне кто-то сказал. Я услышал голос, что этого надо бояться, поэтому я этого боюсь“. Само по себе это не проходит, оно только усугубляется», — рассказала психолог Цех.

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Певец Марк Тишман всегда боялся высоты. Но когда он понял, что фобия мешает ему жить и работать, то решил с ней бороться методом «клин клином». Артист просто взял себя, что называется, на слабо.

«Многие годы провоцировал себя. То есть, если я где-то нахожусь, вижу какую-то высоту опасную, я туда просто залезаю. Залезаю, стою. У меня много фотографий, где я стою на высоте, может быть, даже на одной ноге. И таким образом я этот страх поборол», — поделился он.

Певица Валерия тоже панически боится высоты. Но признается: сама не поняла, как отважилась на полет на параплане. Это стало своеобразным сюрпризом ко дню рождения сына Артемия. Было это на отдыхе в Швейцарии. Как рассказала звезда, даже стартовая площадка повергла ее в ужас — альпийская вершина. Высота полтора километра. Но даже такой экстрим не избавил ее от навязчивого страха.

«С высотой — прям реальная фобия. И мне приходится бороться каждый раз, когда меня кто-нибудь из режиссеров пытается взгромоздить куда-нибудь под потолок. А это регулярно случается. И мне каждый раз приходится переживать, но только мне одной известно что», — призналась певица Валерия.

Специалисты говорят: избавиться от фобии можно всего лишь за 30 дней. Однако российские звезды вряд ли найдут на это по месяцу в своих напряженных графиках. Поэтому они пьют успокоительное, сидя в самолетах. Не спят в поездах и с замиранием сердца выходят на сцену. Говорят, им важнее, чтобы зрители не волновались.