«Хочу еще пожить»: 86-летняя Федосеева-Шукшина раскрыла правду о своем состоянии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина опровергла слухи о падении с лестницы

«Хочу еще пожить»: 86-летняя Федосеева-Шукшина раскрыла правду о своем состоянии

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

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Актриса не желает сталкиваться с «идиотскими» новостями о себе.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина не подтвердила сообщения о тяжелом состоянии здоровья. Звезда советского кино рассказала изданию KP.RU о том, как себя чувствует на самом деле.

«Что вы меня раньше времени хороните? Каждому свой час. Дайте мне спокойно пожить. У меня, слава Богу все хорошо», — прокомментировала Федосеева-Шукшина.

В сети появились новости о том, что актриса упасла с лестницы и сильно ударилась головой. Лидия Николаевна опровергла эти слухи.

«С какой „лестницы“ я упала? У нас лестниц в помине не было», — вопрошает знаменитость.

Дочь актрисы Ольга Шукшина выразила предположение, что подобные сообщения появились после записи одной из программ федерального канала, где Ольга приняла участие.

«Зла не хватает на этих хайпожоров», — возмущается родственница звезды.

Федосеева-Шукшина 25 сентября отпраздновала свое 86-летие. В 2023 году актриса перенесла инсульт, после которого долго восстанавливалась. А в прошлом году Лидии Николаевне сделали операцию на сердце. Однако, сейчас ее жизни все это уже не угрожает.

«Да, конечно, болят суставы, как у каждого в моем возрасте. Но я благодарю судьбу за жизнь, которую прожила и хочу еще пожить без „идиотских“ новостей про себя», — отмечает знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал об отношениях Ольги Шукшиной со своей старшей сестрой Марией.

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