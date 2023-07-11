«Еврейский профиль»: прибегала ли певица Жасмин к пластике на лице

|
Полина Долгова
Полина Долгова 43 0

Певица Жасмин заявила, что со временем полюбила форму своего носа

«Еврейский профиль»: прибегала ли певица Жасмин к пластике на лице

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда призналась, что задумывалась об изменении формы носа с юности. В итоге легла ли она под нож медиков?

Заслуженная артистка России, певица Жасмин рассказала о принятии себя и своей внешности в интервью изданию Lady.mail.ru.

По словам 45-летней звезды, в юности она очень страдала из-за формы своего носа. Однако только со временем артистка поняла, что ее необычный профиль может работать на нее и стать ее фишкой и главной изюминкой.

Исполнительница заявила, что с возрастом пересмотрела свое отношение к пластической хирургии. В итоге знаменитость решила не воплощать в жизнь подростковую мечту и не менять внешность.

«Перекраивать себя просто так на пустом месте не стоит. Я долгое время подумывала о том, чтобы сделать ринопластику, еще лет с 20. Но у меня не было проблемы с таким сильным неприятием себя. Наоборот, считаю, пусть еврейский профиль будет моей особенностью», — отметила артистка.

Также певица рассказала, что практически ничего не делала с кожей лица. По словам артистки, от матери она унаследовала прекрасную кожу, которую она не портит излишними средствами для ухода и походами к косметологам. По словам знаменитости, единственная процедура, которую она обожает, — это массаж.

Однако к пластической хирургии звезда относится нейтрально. Она считает, что, если у человека есть явный изъян, с которым он никак не может смириться, то лечь под нож хирурга можно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жасмин рассказала о тесной связи со старшим сыном.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

Последние новости

4:56
Летний ужас: что делать, если паук заполз в уши ночью
4:55
«Акт Россия — НАТО мертв»: Литва призвала создать военные базы у границ РФ
4:42
«Еврейский профиль»: прибегала ли певица Жасмин к пластике на лице
4:38
Полезная «жгучка»: какие болезни помогает предотвратить крапива
4:30
Сами себя сдали: российский боец сбил два дрона ВСУ с хранившейся там информацией о противнике
4:17
Антонов: ситуация идет к самому неблагоприятному сценарию противостояния РФ и НАТО

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео