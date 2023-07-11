«Еврейский профиль»: прибегала ли певица Жасмин к пластике на лице

Звезда призналась, что задумывалась об изменении формы носа с юности. В итоге легла ли она под нож медиков?

Заслуженная артистка России, певица Жасмин рассказала о принятии себя и своей внешности в интервью изданию Lady.mail.ru.

По словам 45-летней звезды, в юности она очень страдала из-за формы своего носа. Однако только со временем артистка поняла, что ее необычный профиль может работать на нее и стать ее фишкой и главной изюминкой.

Исполнительница заявила, что с возрастом пересмотрела свое отношение к пластической хирургии. В итоге знаменитость решила не воплощать в жизнь подростковую мечту и не менять внешность.

«Перекраивать себя просто так на пустом месте не стоит. Я долгое время подумывала о том, чтобы сделать ринопластику, еще лет с 20. Но у меня не было проблемы с таким сильным неприятием себя. Наоборот, считаю, пусть еврейский профиль будет моей особенностью», — отметила артистка.

Также певица рассказала, что практически ничего не делала с кожей лица. По словам артистки, от матери она унаследовала прекрасную кожу, которую она не портит излишними средствами для ухода и походами к косметологам. По словам знаменитости, единственная процедура, которую она обожает, — это массаж.

Однако к пластической хирургии звезда относится нейтрально. Она считает, что, если у человека есть явный изъян, с которым он никак не может смириться, то лечь под нож хирурга можно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жасмин рассказала о тесной связи со старшим сыном.