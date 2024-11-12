«Маму ободрали, как липку»: Шукшины никак не могут поделить наследство режиссера

В семье Шукшиных никак не наступит мир. Зачем вдову Василия Макаровича ждут в суде, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лидию Федосееву-Шукшину вызывают в суд по делу о наследстве покойного мужа. Как получилось, что 86-летняя вдова писателя осталась без авторских прав на его произведения? Почему знаменитую семью то и дело сотрясают скандалы, а Марию Шукшину обвиняют в жестокости? Правда, что за подарками на собственный день рождения тяжелобольная Лидия Николаевна была вынуждена поехать на такси? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно народной артистке РСФСР Федосеевой-Шукшиной исполнилось 86 лет. Она живет вместе с дочерью Ольгой, которая и ухаживает за ней. Два года назад звезде «Калины красной» поставили диагноз «деменция». А прошлым летом она перенесла инсульт, после которого ей пришлось буквально заново учиться говорить и ходить.

«У нас каждый день похож на предыдущий. В основном это забота о здоровье, о дне насущном. Как он пройдет, как ее самочувствие с утра, с вечера», — рассказала Ольга Шукшина.

Вторая дочь актрисы Мария предпочитает держаться в стороне от больной матери. И даже день рождения не стал поводом ее навестить.

«Маша пригласила маму к себе. И вот мама бедная, 86 лет, должна была к Маше идти себя же поздравлять», — уточнила младшая дочь Федосеевой-Шукшиной.

Ольга негодует, хотя прекрасно понимает: Мария не просто поступила именно так. Сестры Шукшины не общаются и враждуют уже много лет. Одна обвиняет другую в равнодушии к их матери, а в ответ получает регулярные упреки в корыстолюбии.

«Пытались говорить с ними, конечно. Нет-нет. Это деньги, это чисто деньги», — высказалась заслуженная артистка РФ Мария Шукшина.

Но Ольга уверена: сестра могла бы усмирить гордыню и не рисковать здоровьем знаменитой матери. К тому же скоро Лидию Николаевну ждет повод понервничать. На днях тяжелобольную вдову режиссера в приказном порядке доставят в суд для дачи показаний по делу о дележе авторских прав на произведения Василия Шукшина.

«Это „Калина красная“, это огромное количество книг, которые он написал, даже незаконченная повесть о Степане Разине, абсолютно все. Вот эта совокупность была разделена после смерти Василия Макаровича следующим образом: две десятых — Лидия Николаевна, три десятых и три десятых — сестры Ольга Васильевна и Мария Васильевна и оставшиеся доли — Екатерина. Это дочь Василия Макаровича от предшествующей семьи, от другой женщины», — объяснила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

На самом деле доля авторских Лидии Федосеевой-Шукшиной уже давно принадлежит старшей дочери Марии. Вот в суде и пытаются разобраться, на каком основании, как и когда произошло отчуждение прав.

«Лидия Николаевна рассказывает об этом так: примерно весной 2019 года к ней обратилась Мария Васильевна: „Подпиши мне документ. Я буду этим заниматься. И все, что тебе причитается, буду тебе передавать“», — уточнила адвокат Вербицкая-Линник.

В феврале этого года Ольга подала на Марию иск в суд. Она уверена: Лидия Николаевна не понимала, под какими бумагами ставит подпись.

«Маму ободрали, как липку, понимаете? Квартиру забрали. Отцовские Василия Макаровича деньги забрали. Квартиру в Болгарии тоже, мама, отпиши. Но сейчас, когда маме необходимы помощь и участие, нет этих людей… От Маши мы не видим никакой финансовой помощи, никакого человеческого участия, никакого человеческого, и просто моральной поддержки тоже нет. Вот и все», — отметила Ольга Шукшина.

Младшая сестра уговаривала старшую решить дело миром. Но та наотрез отказывалась пойти на попятную и расторгнуть договор передачи прав. Теперь 86-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину будут допрашивать в суде. Заседание с ее участием назначено на 19 декабря.

«А вдруг она захочет, чтобы наконец-то уже этот Гордиев узел, так сказать, разрубить, понимаете? Вдруг она захочет в лицо судье сказать как есть», — заявила младшая дочь Федосеевой-Шукшиной.

Впрочем, это не первый публичный скандал в знаменитом семействе. Два года назад Ольга подала в суд на театр Надежды Бабкиной, потребовала выплатить ей авторские отчисления за показ «Калины красной» или вовсе запретить спектакль. Но Мария младшую сестру не поддержала.

«Я считаю, что имя Шукшина нужно популяризировать. Надо снимать, играть, больше спектаклей ставить, больше фильмов ставить. А не запрещать это», — подчеркнула она.

А ранее члены семьи воевали за недвижимость. Причем в конфликт за многочисленные квартиры и дачи Шукшиных оказалась втянута и 35-летняя дочь Марии — бодибилдерша Анна Трегубенко. По словам спортсменки, бабушка переписала на нее часть имущества. Спустя какое-то время Лидия Николаевна передумала и потребовала все вернуть. А когда узнала, что одна из подаренных ею квартир уже была продана, перестала общаться с внучкой.

«Да, это передача прав от бабушки. Это был 2011, по-моему, год. Финскую квартиру бабушка тоже передала мне. Опять-таки с целью, чтобы не досталась Ольге. Но там уже такое было давление, что в феврале этого года я уже просто поехала и все отдала обратно. Бабушке переписала, все бабушке обратно. Там они уже вдвоем на меня давили, письма бесконечные слали», — рассказала Трегубенко.

Правда, недавно Анна отреклась и от собственной матери. В одном из интервью она сделала шокирующее заявление по поводу Марии Шукшиной.

«Мама очень сильно меня била за уроки, вплоть до кровотечения из носа. Она начинала кричать, я замыкалась, ничего не понимала. Дальше мордобой и по кругу», — поделилась дочь Анна Трегубенко.

Сама Мария Шукшина пока не комментировала страшные откровения дочери и обвинения родной сестры. Говорит, не хочет участвовать в семейных дрязгах. А они, похоже, и не думают заканчиваться. При этом непонятно, кто же будет и будет ли вообще заниматься сохранением культурного наследия Василия Макаровича.