Ухожу из офиса: какие шаги помогут построить бизнес на маркетплейсе с нуля

Современные технологии предлагают много вариантов заработка, помимо офиса. И поиски этих вариантов — это веяние времени, а не прихоть. Чаще всего о работе на дому или гибриде задумываются женщины в декрете. Свободный график позволяет уделять внимание детям и при этом не проигрывать в доходе.

Одним из популярных способов заработать считается онлайн-торговля на маркетплейсах. Выстроенные схемы логистики и готовая площадка дают преимущество даже начинающим предпринимателям. Многие хотят попробовать себя в сезонных продажах, особенно перед праздниками.

Насколько рискованна такая затея и с чего лучше начать, чтобы не прогадать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала методолог стратегического развития бизнеса Людмила Хандогина.

Как понять, что бизнес — это твое

Видя, как другие работают на себя и легко, по крайней мере, так кажется, получают доход, мысль о собственном бизнесе нет-нет да проскакивает. Но вместе с желанием появляются сомнения и страхи — получится ли?

«Часто люди спрашивают себя: мог ли бы я заниматься предпринимательством, если в моей семье не было бизнесменов? Я отвечаю так: в нашей стране вообще не было таких людей до 1986 года, потому что не было закона о предпринимательстве. Постепенно эта сфера развивается. Я лично за то, что предпринимательством заниматься не страшно. Если воспринимать свое дело как творчество, тогда все сразу встает на свои места. Каждый может создавать то, чего не было, придумывать и затем реализовать свои фантазии», — ободрила эксперт.

По ее мнению, человеку, который задумался о том, чтобы начать продавать на маркетплейсах, первоначально нужно обдумать несколько моментов.

Сформулировать свои цели и приоритеты. Описать, что хочется получить от жизни, какая она должна быть.

Составить список задач для достижения каждого из пунктов. Продумать пошаговые действия, как прийти к намеченной цели.

При этом важно помнить, что сфера продаж в условиях онлайн-платформ заставляет всех игроков жить по своим правилам. Например, постоянно мониторить тренды, быстро принимать решения, быть всегда начеку и успевать осуществлять без задержек все действия в цепи от закупки товара до реализации ее клиенту.

Если какие-то из личных задач или сразу все может обеспечить бизнес на онлайн-платформах, и при этом такой род деятельности не противоречит личному счастью, тогда можно начинать действовать.

Если же цели идут вразрез с тем образом жизни, который придется вести, работая в этой сфере, тогда такой вид заработка точно не подходит. Вместе с деньгами он принесет разочарование, стресс и выгорание.

«Когда речь заходит о заработке, многие пытаются схитрить и получить доход быстро и легко уже проложенными кем-то безопасными путями. Однако мы забываем, что одни люди обладают подходящими для бизнеса качествами, а другие нет. И совершенно не факт, что-то, что подошло одному, получится у другого», — напомнила методолог.

Поэтому при выборе бизнеса и вариантов получения дохода нужно в первую очередь опираться на свои личные ресурсы и способности. Важно понять, что является внутренней мотивацией.

«Нужно прислушаться к себе. и честно сказать — не в угоду моде, рекламе, доступности образовательных курсов или зависти — что вами движет. Внешняя мотивация быстро пройдет, а играть вдолгую получится только на внутренней», — посоветовала Хандогина.

Как не прогореть на старте — советы новичку

Прежде чем открывать свой онлайн-магазин, стоит серьезно подготовиться. Это позволит трезво оценить все за и против и не прогореть в финансовом плане.

1. Получить знания и навыки. Пока не погрузишься сам во все процессы, не узнаешь, какие могут возникнуть проблемы при продажах на маркетплейсе. Поэтому надо пройти обучение. Даже если на сегодняшний день у будущего предпринимателя есть представление о функционировании бизнеса, стоит разобраться во всем глубже и основательно изучить подводные камни.

«Если два-три года назад вы чему-то обучились, то сейчас все давно поменялось. Я за то, что обучаться надо всю жизнь. Мы можем легко менять профессии, даже переходя из одной сферы в другую. И видим примеры, что в одной сфере человек кого-то постоянно догонял, а сменив ее, вышел в лидеры и добился успеха», — мотивировала методолог.

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2. Выстроить систему продаж. Бизнес — это деятельность по созданию востребованной ценности, которой выступает продукт. Однако на маркетплейсах важны все звенья цепи — качественный и актуальный продукт, выстроенный маркетинг для своей аудитории, выверенная реклама, налаженные продажи. И особенно важно чтобы все эти элементы сочетались между собой и работали единым механизмом.

«Когда все пункты отлажены, считайте, что вы построили тот самый водопровод, по которому потекут деньги. Возможно, у вас уйдет много времени и вас кто-то опередит, но в конечном итоге вы создадите систему, которая будет работать не один год. Если вы построите систему для бизнеса на маркетплейсах, здорово. Но вы также можете продублировать ее и в другом бизнесе. Этот навык вы не растеряете», — отметила специалист.

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Ничего страшного, если первое время новый бизнес будет состоять всего лишь из самого предпринимателя и еще одного члена семьи или близкого друга. Для маленького магазина на маркетплейсе этого достаточно. Когда появится уверенность в собственных силах, наступит время задуматься о создании сплоченной команды для многолетней работы.