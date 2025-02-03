Жизненно важный аксессуар: как быстро выбраться из попавшей в ДТП машины

На кадрах видео — первые минуты после аварии. Легковушка вылетела в кювет и загорелась. От удара кузов автомобиля деформировался, а двери заклинило. Из-за этого водитель не мог выбраться из салона и уже успел надышаться дымом. Повезло, что на помощь вовремя подоспели полицейские и очевидцы. Они выломали дверь и вытащили пострадавшего.

Многие уверены: современные автомобили более безопасны. Но эксперты предупреждают: это не всегда так. О том, какой аксессуар поможет в случае аварии выбраться из машины, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».

Какой аварийный молоток лучше выбрать

Даже если кузов в аварии серьезно не пострадает, может подвести электроника.

«То бишь, в случае ДТП (дорожно-транспортного происшествия) могут повредиться „мозги“ автомобиля. Произойдет сбой, заблокируется дверь. Много уже таких случаев было», — прокомментировал специалист в области систем безопасности Александр Балашов.

На такой случай эксперт посоветовал возить с собой аварийный молоток. Но в магазинах десятки вариантов этого инструмента. Решили выяснить, какая модель точно будет эффективной и в случае чего поможет спасти жизни водителя и пассажиров.

Читайте также Время идет на секунды: как быстро выбраться из горящего автомобиля

«Сегодня у нас на краш-тесте три образца. Приобрести их можно на любом маркетплейсе или автомагазине. Стоимость у всех отличается. Первый образец за 320 рублей, второй за 640 и третий за 1300», — пояснил специалист.

При выборе аварийного инструмента эксперты советовали выбирать те модели, в конструкции которых есть лезвие. Оно поможет разрезать ремень безопасности, если механизм вдруг заклинит.

Такая опция есть у всех образцов. Но в остальном молотки заметно отличаются.

«Первый образец у нас представляет из себя миниатюрный молоточек. Крепежа у него никакого заводом не предусмотрено. Поэтому хранить его можно либо в бардачке, либо в кармашке двери», — сказал эксперт.

Образец за 640 рублей вообще мало похож на классический молоток. Его боек спрятан внутри корпуса.

«Выходит он в стекло через отверстие именно в момент удара. Лезвие для перерезания ремня находится с другой стороны под колпачком. Колпачок откручивается достаточно быстро и легко», — отметил Балашов.

Дорогой аварийный инструмент оказался самым увесистым. А еще многофункциональным.

«Здесь у нас есть и боек, чтобы разбить стекло, и лезвие, чтобы перерезать ремень в случае чего. И фонарик, если мы окажемся где-то в темное время суток без освещения. И пауэрбанк, если мы окажемся где-то далеко, не будет возможности зарядить и телефон, чтобы вызвать спасателей», — объяснил специалист.

Легко ли перерезать ремень безопасности аварийным молотком

Но спасет ли аварийный инструмент в экстренной ситуации? Первым делом проверили, как быстро и легко получилось бы разрезать ремень безопасности. Пустили в ход бюджетный образец.

«Хотя скорее этот молоток сейчас сломаю», — прокомментировал эксперт.

Попытки закончились полным провалом. Из молотка вылетело лезвие, а ремень даже надрезать не удалось.

«Это абсолютно бесполезно для применения в этих целях», — сказал специалист.

А вот образцы подороже с задачей справились. Разрезать заклинивший ремень и вторым, и третьим инструментом получилось за считанные секунды.

Как выбить стекло аварийным молотком

Читайте также Сухая смерть: что грозит водителям без увлажнителя воздуха в салоне

Но для спасения этого мало. Проверили, можно ли с помощью аварийных молотков выбить в машине стекло.

«Лучше всего выбивать боковые стекла. Почему? Потому что они делаются немного по другой технологии, и они неармированные и неукрепленные, как лобовое. И соответственно, выбить их намного легче», — объяснил Балашов.

При этом лучше всего целиться не в центр, а в угол окна.

«Сила натяжения в этих углах самая минимальная. Поэтому разбить стекло будет легче всего», — пояснил эксперт.

Для этого теста собрали специальную установку. Главное в ней — это рычаг. По очереди крепили к нему молотки и опускали на стекло. Так все образцы были в равных условиях во время эксперимента.

«Испытывать мы будем поочередно, с разной силой, поднимая боек на разную высоту, опуская, чтобы таким образом регулировать силу удара и смотреть, как тяжело будут биться наши стекла», — объяснил специалист.

Для бюджетного инструмента силы свободного падения оказалось мало. Взяли молоток в руки. Но даже в этом случае разбить стекло получилось только с третьей попытки. А значит, драгоценное время было потеряно.

«В общем, первый образец оказался абсолютно бесполезен. Чтобы разбить им стекло, нужно немерено сил приложить. И в экстренной ситуации вряд ли у человека будет время и возможность как-то испытывать», — рассказал специалист в области систем безопасности.

Кроме того, боек молотка оказался из очень мягкого металла. Всего несколько ударов — и острие просто расплющилось. Но в запасе было еще два инструмента. Второй образец стали сразу использовать без рычага. Если верить производителю, этим молотком нужно не бить с размаху, а точечно нажимать на стекло.

Устройство работало. Причем, чтобы разбить стекло, не нужно было прикладывать много усилий. Главное — целиться прямо в угол окна.

«В ребро мы пробовали. Ничего не получилось. Если использовать по инструкции, то работает исправно. Если делать, как захочется, то увы и ах», — отметил эксперт.

Проверили молоток за 1300 рублей. Он оказался самым увесистым и, по идее, должен был быстрее других справиться с задачей. Пустили в ход установку. На минимальной амплитуде ничего не произошло. Увеличили силу удара.

«Даже при том, что этот молоток весит больше остальных и по размерам больше, по использованию удобнее. В любом случае сила удара должна быть значительная, чтобы разбить стекло. Но так или иначе, он все равно работает», — добавил специалист.

Во время экспериментов наглядно убедились: не каждый аварийный инструмент помог выбраться из машины. На дешевые молотки точно рассчитывать не стоило.

«В случае чего, в экстренной ситуации, не дай бог, у вас машина загорелась. Попытка воспользоваться им — это будет просто-напросто потраченное время. Довольно ценное», — пояснил эксперт.

Есть ли разница между дорогим и дешевым аварийным молотком

Молотки подороже показали себя примерно одинаково. Но эксперт посчитал: переплачивать за дополнительные функции вроде фонарика и пауэрбанка было совсем не обязательно. Инструмент за 640 рублей со скрытым бойком помог бы в чрезвычайной ситуации. А стоил при этом в два раза дешевле.

Но что делать, если аварийного молотка в салоне нет? Выручить может подголовник сидения. В большинстве автомобилей он съемный и крепится к креслу с помощью металлических штырей. Они-то и помогут разбить стекло. Главное — целится не в центр окна, а в любой из углов.