Жизненно важный аксессуар: как быстро выбраться из попавшей в ДТП машины

Аварийный молоток — это инструмент, который может спасти жизнь в критической ситуации на дороге. Но важно не только приобрести этот аксессуар, но и знать, как правильно им пользоваться.
Фото, видео: 5-tv.ru
На кадрах видео — первые минуты после аварии. Легковушка вылетела в кювет и загорелась. От удара кузов автомобиля деформировался, а двери заклинило. Из-за этого водитель не мог выбраться из салона и уже успел надышаться дымом. Повезло, что на помощь вовремя подоспели полицейские и очевидцы. Они выломали дверь и вытащили пострадавшего.
Многие уверены: современные автомобили более безопасны. Но эксперты предупреждают: это не всегда так. О том, какой аксессуар поможет в случае аварии выбраться из машины, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».
Какой аварийный молоток лучше выбрать
Даже если кузов в аварии серьезно не пострадает, может подвести электроника.
«То бишь, в случае ДТП (дорожно-транспортного происшествия) могут повредиться „мозги“ автомобиля. Произойдет сбой, заблокируется дверь. Много уже таких случаев было», — прокомментировал специалист в области систем безопасности Александр Балашов.
На такой случай эксперт посоветовал возить с собой аварийный молоток. Но в магазинах десятки вариантов этого инструмента. Решили выяснить, какая модель точно будет эффективной и в случае чего поможет спасти жизни водителя и пассажиров.
«Сегодня у нас на краш-тесте три образца. Приобрести их можно на любом маркетплейсе или автомагазине. Стоимость у всех отличается. Первый образец за 320 рублей, второй за 640 и третий за 1300», — пояснил специалист.
При выборе аварийного инструмента эксперты советовали выбирать те модели, в конструкции которых есть лезвие. Оно поможет разрезать ремень безопасности, если механизм вдруг заклинит.
Такая опция есть у всех образцов. Но в остальном молотки заметно отличаются.
«Первый образец у нас представляет из себя миниатюрный молоточек. Крепежа у него никакого заводом не предусмотрено. Поэтому хранить его можно либо в бардачке, либо в кармашке двери», — сказал эксперт.
Образец за 640 рублей вообще мало похож на классический молоток. Его боек спрятан внутри корпуса.
«Выходит он в стекло через отверстие именно в момент удара. Лезвие для перерезания ремня находится с другой стороны под колпачком. Колпачок откручивается достаточно быстро и легко», — отметил Балашов.
Дорогой аварийный инструмент оказался самым увесистым. А еще многофункциональным.
«Здесь у нас есть и боек, чтобы разбить стекло, и лезвие, чтобы перерезать ремень в случае чего. И фонарик, если мы окажемся где-то в темное время суток без освещения. И пауэрбанк, если мы окажемся где-то далеко, не будет возможности зарядить и телефон, чтобы вызвать спасателей», — объяснил специалист.
Легко ли перерезать ремень безопасности аварийным молотком
Но спасет ли аварийный инструмент в экстренной ситуации? Первым делом проверили, как быстро и легко получилось бы разрезать ремень безопасности. Пустили в ход бюджетный образец.
«Хотя скорее этот молоток сейчас сломаю», — прокомментировал эксперт.
Попытки закончились полным провалом. Из молотка вылетело лезвие, а ремень даже надрезать не удалось.
«Это абсолютно бесполезно для применения в этих целях», — сказал специалист.
А вот образцы подороже с задачей справились. Разрезать заклинивший ремень и вторым, и третьим инструментом получилось за считанные секунды.
Как выбить стекло аварийным молотком
Но для спасения этого мало. Проверили, можно ли с помощью аварийных молотков выбить в машине стекло.
«Лучше всего выбивать боковые стекла. Почему? Потому что они делаются немного по другой технологии, и они неармированные и неукрепленные, как лобовое. И соответственно, выбить их намного легче», — объяснил Балашов.
При этом лучше всего целиться не в центр, а в угол окна.
«Сила натяжения в этих углах самая минимальная. Поэтому разбить стекло будет легче всего», — пояснил эксперт.
Для этого теста собрали специальную установку. Главное в ней — это рычаг. По очереди крепили к нему молотки и опускали на стекло. Так все образцы были в равных условиях во время эксперимента.
«Испытывать мы будем поочередно, с разной силой, поднимая боек на разную высоту, опуская, чтобы таким образом регулировать силу удара и смотреть, как тяжело будут биться наши стекла», — объяснил специалист.
Для бюджетного инструмента силы свободного падения оказалось мало. Взяли молоток в руки. Но даже в этом случае разбить стекло получилось только с третьей попытки. А значит, драгоценное время было потеряно.
«В общем, первый образец оказался абсолютно бесполезен. Чтобы разбить им стекло, нужно немерено сил приложить. И в экстренной ситуации вряд ли у человека будет время и возможность как-то испытывать», — рассказал специалист в области систем безопасности.
Кроме того, боек молотка оказался из очень мягкого металла. Всего несколько ударов — и острие просто расплющилось. Но в запасе было еще два инструмента. Второй образец стали сразу использовать без рычага. Если верить производителю, этим молотком нужно не бить с размаху, а точечно нажимать на стекло.
Устройство работало. Причем, чтобы разбить стекло, не нужно было прикладывать много усилий. Главное — целиться прямо в угол окна.
«В ребро мы пробовали. Ничего не получилось. Если использовать по инструкции, то работает исправно. Если делать, как захочется, то увы и ах», — отметил эксперт.
Проверили молоток за 1300 рублей. Он оказался самым увесистым и, по идее, должен был быстрее других справиться с задачей. Пустили в ход установку. На минимальной амплитуде ничего не произошло. Увеличили силу удара.
«Даже при том, что этот молоток весит больше остальных и по размерам больше, по использованию удобнее. В любом случае сила удара должна быть значительная, чтобы разбить стекло. Но так или иначе, он все равно работает», — добавил специалист.
Во время экспериментов наглядно убедились: не каждый аварийный инструмент помог выбраться из машины. На дешевые молотки точно рассчитывать не стоило.
«В случае чего, в экстренной ситуации, не дай бог, у вас машина загорелась. Попытка воспользоваться им — это будет просто-напросто потраченное время. Довольно ценное», — пояснил эксперт.
Есть ли разница между дорогим и дешевым аварийным молотком
Молотки подороже показали себя примерно одинаково. Но эксперт посчитал: переплачивать за дополнительные функции вроде фонарика и пауэрбанка было совсем не обязательно. Инструмент за 640 рублей со скрытым бойком помог бы в чрезвычайной ситуации. А стоил при этом в два раза дешевле.
Но что делать, если аварийного молотка в салоне нет? Выручить может подголовник сидения. В большинстве автомобилей он съемный и крепится к креслу с помощью металлических штырей. Они-то и помогут разбить стекло. Главное — целится не в центр окна, а в любой из углов.
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