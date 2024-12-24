Шантаж, пиар или измена: как в сеть утекли интимные фото Анны Асти

У Анны Асти выдался непростой год. Почему ее заподозрили в намеренной публикации интимных фотографий, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Громкий скандал с участием певицы Анны Асти. Как получилось, что ее откровенные фото попали в общий доступ? Кого звезда обвиняет в случившемся? Правда, что ее полгода шантажировали неизвестные? Чего они требовали от артистки? И что за мужчина на интимных кадрах рядом с Анной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я не просто офигеваю. Я уже открываю рот и думаю: господи, а как выжить, как дышать?» — призналась певица.

Уже который день шоу-бизнес обсуждает пикантную тему. Недавно в сеть попали фото Анны Асти, на которых артистка в чем мать родила.

«Есть фотографии, где она в трусиках, но с голым верхом. Есть фотографии, где она полностью голая сама себя фотографировала в зеркале. И также есть в лежачем положении, тоже она себя фотографировала голую. Видео сексуального формата и характера. На этом видео голая девушка и голый мужчина занимаются любовью», — рассказала светский журналист Даяна Брют.

Сама певица поспешила оправдаться перед публикой. Говорит, что стала жертвой преступников, которые взломали ее телефон.

«В результате были слиты мои приватные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это грубое нарушение моей частной жизни и попытка подорвать мою репутацию», — заявила она.

Но кому пришла идея опорочить знаменитость, а главное, с какой целью?

Анна Асти уверена: это сделали те же самые люди, которые последние полгода якобы ее шантажировали. По словам звезды, неизвестные требовали с нее огромные деньги. Однако непонятно, почему за все это время она ни разу не обратилась в полицию. Многие даже предположили: уж не сама ли знаменитость слила откровенный контент, чтобы привлечь внимание?

«Это очень плохой пиар в Год семьи сейчас. Я не думаю, что это сыграет ей на руку», — выразила мнение журналист Брют.

Последний год выдался для Анны Асти, мягко говоря, проблемным. Еще в январе она перенесла плановую операцию на ступнях. Из-за редкого заболевания (синдрома Келлера) у нее разрушился сустав и появилось новообразование.

«Как выжить, как дышать? Сейчас вы наблюдаете ровно состояние артистки, которая, если честно, вообще сию секунду готова упасть с ног», — призналась Анна Асти.

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После хирургического вмешательства артистка приостановила выступления, пообещав поклонникам вернуться на сцену весной. Но в марте, после двух проведенных концертов с нескончаемой болью в ногах решила, что надо сделать еще одну внеплановую паузу в работе.

«Любая история — это не последний глоток „Кока-Колы“ на планете. И на нашей улице обязательно перевернется „КамАЗ“ с шоколадными пряниками», — заявила певица.

Ранее Асти понесла потери от участия в скандальной голой вечеринке, сумма убытков составила 13 миллионов рублей. СМИ пишут: у нее возникли проблемы и с бизнесом. На музыкальный лейбл артистки подала в суд компания, которая владеет авторскими правами на клипы группы «Тату».

Иск к певице оценивался в 612 тысяч рублей. А недавно появилась информация о новой тяжбе — за аренду помещения, в котором знаменитость открыла свой бар. Владельцы недвижимости требуют вернуть им долг суммой более миллиона рублей.

Поклонники не сомневаются: финансовые трудности вполне могли заставить Асти пойти на рискованный шаг. Ведь в шоу-бизнесе любая шумиха чаще всего приводит к росту прибыли. И некоторые звезды публикуют фото в стиле ню намеренно. СМИ пишут: в сети гуляют кадры обнаженной Леди Гаги, Майли Сайрус. В 2020-м якобы случайно интимным архивом поделилась экс-супруга музыканта Гуфа Айза Долматова.

«Все мы люди. Ну да, нажала не ту кнопку», — призналась блогер.

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А два года спустя то же самое сделал стилист Сергей Зверев. Выложил себя нагишом в ванной комнате.

«Это лайт. Раньше-то у меня более были», — отметил шоумен.

Впрочем, вскоре в сети появилась еще более шокирующая версия. Возможно, автором пикантного видео является предполагаемый любовник Анны Асти. И налицо не пиар, а измена? Ведь у супруга знаменитости, ресторатора Станислава Юркина, есть на руке татуировка, а у героя скандального ролика, попавшего в сеть, она отсутствует.

«Там видно спину, попу и мужскую руку с браслетами. Как многие уже говорили и рассуждают на эту тему, что они по родинкам смогли определить, что это спина Асти. Потому что у нее есть много родинок на спине, и они там совпадают четко», — рассказала Даяна Брют.

Но сама Анна Асти уверяет, что не имеет к видео никакого отношения и счастлива с мужем.

«Наша интимная жизнь»: что грозит мошенникам за слив фото Анны Асти

«Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга. И да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание», — подчеркнула звезда.

Кто бы ни стоял за кражей личного архива певицы, ему грозит до 15 лет лишения свободы по нескольким статьям Уголовного кодекса.

«Если вымогается сумма в особо крупном размере, то есть больше одного миллиона рублей, то за такое преступление ответственность грозит от десяти до 15 лет лишения свободы», — объяснил адвокат Евгений Розенберг.

Так что дело осталось за малым: дождаться заявления в полицию от самой Анны Асти. Но артистка почему-то с этим не спешит.