Как фейерверки могут испортить не только праздник, но и здоровье? Чем грозит безответственное отношение к новогодним забавам? Что делать, чтобы Новый год не превратился в трагедию? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Что будет от неправильно запущенной петарды

5-tv.ru

Травмы и ожоги из-за пиротехники — вот самые частые причины обращений за медицинской помощью в новогодние праздники.

Так, несколько подруг во время прогулки подобрали лежащую на снегу петарду. В результате одна из девушек серьезно пострадала.

А в Москве петарда взорвалась прямо в руках у школьника. Мальчик получил ожоги первой и второй степени.

Именно такое безрассудное использование пиротехники очень часто приводит к трагедиям. Халатное отношение сотрудников квеста к правилам безопасности героине Анне Васюковой едва не стоило жизни.

«Мы должны найти выход. Выходом мы так поняли, что было окно, мы его открыли, и ребята стали вылезать. Я когда подошла к окну, под окном оказался фейерверк», — делится девушка.

Организаторы квеста решили таким образом добавить участникам эмоций и сделать шоу более ярким.

«Одна петарда попала в меня. Я отшатнулась назад, ушла в комнату и начала кричать, что мне больно. Хотели вызвать скорую, но потом организаторы решили сами меня отвезти в травмпункт», — вспоминает она.

Глаз девушке собирали буквально по кусочкам. Анна пережила две сложнейшие операции, но из-за травмы стало падать зрение. И чтобы окончательно не потерять возможность видеть, пришлось устанавливать протез.

Какие есть правила по запусканию петард

5-tv.ru

За последние десять лет в России от пиротехники пострадали более трех тысяч человек, из них каждый четвертый — ребенок.

«Фейерверки, петарды — это не игрушки! Люди получают травмы пальцев, вплоть до отрывов частей пальцев! Это первый тип травм. А второй тип травм — это как раз ожоги глаз, лица, кожных покровов. Эти травмы могут быть очень опасны, вплоть до потери зрения», — объясняет травматолог Павел Семисенков.

Чтобы избежать таких происшествий, даже к приобретению петард и фейерверков нужно подходить максимально ответственно.

«Покупка пиротехнического изделия не допускается при истекшем сроке годности на упаковке и без инструкции по применению. Завод-изготовитель, который может располагаться как на корпусе изделия, так и отдельной брошюрой, при отсутствии соответствующего сертификата либо знака соответствия. Кроме того, продавец-консультант обязан проинформировать покупателя о классе опасности изделия и также о правилах его эксплуатации», — рассказывает заместитель начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области Денис Корнев.

Как далеко улетает петарда

5-tv.ru

Нередки случаи, когда пиротехнические изделия залетали на балконы квартир, из-за чего случались пожары, а собственники лишались имущества. Повреждались автомобили, травмировались ни в чем неповинные люди. Нужно понимать, что в таких случаях виновнику может грозить уголовная ответственность.

«Если вследствие неправильного применения пиротехнических изделий вашему здоровью был причинен вред, который относится к тяжкому вреду здоровью, вы вправе обратиться с заявлением в органы внутренних дел за привлечение виновных лиц к уголовной ответственности по статье 218 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет», — сообщает адвокат Евгений Семенов.

Сейчас на федеральном уровне нет запрета на запуск салютов — каждый регион принимает такое решение самостоятельно. Уже более двух десятков отказались от проведения новогодних фейерверков. Но даже если в регионе нет подобного запрета, это не значит, что можно свободно выйти во двор с петардами.

«Места для запуска пиротехнических изделий определяются органами местного самоуправления. Пиротехнические изделия применять запрещается лицам, не достигшим возрастного барьера, указанным производителем пиротехнических изделий, в погодных условиях, не способствующих безопасному запуску, а также в зданиях и сооружениях любого функционала», — поясняет Корнев.

Как найти потерявшегося питомца

5-tv.ru

После Нового года в интернете появляется масса сообщений о потерянных домашних питомцах. Чаще всего это собаки — они пугаются громких хлопков и выстрелов петард и в панике пытаются спрятаться или убежать подальше от опасного места.

«Лучше держать его все время на коротком поводке, чтобы у него не было стимула сбежать и спрятаться куда-то. Конечно же, помогают ошейники, на которых указаны контакты хозяина, ну и, конечно, микрочипирование тоже в наше время. Оно помогает найти быстрее животное», — советует специалист Всероссийской системы поиска домашних животных Татьяна Славкина.

Следует быть осторожным при использовании пиротехники и не забывать, что это по-настоящему опасное развлечение. Также нужно внимательно изучить инструкцию при использовании и не игнорировать технику безопасности. Это поможет сохранить и Новый год, и праздничное настроение, и здоровье.