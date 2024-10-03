«Мистическая женщина»: Подкаминская рассказала о пробуждении «шестого чувства»

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 28 0

Подкаминская: во время родов у женщин просыпается «шестое чувство»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какие способности проявились у актрисы во время родов?

Актриса Елена Подкаминская заявила, что во время родов у большинства женщин просыпается «шестое чувство». Сама артистка трижды была в таком состоянии. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Говорит Земля!»

По словам знаменитости, рождение ребенка — это особый магический процесс.

«Самое особенное чувство женщины — это тогда, когда она рожает, а рожала я три раза. И каждый раз я чувствовала себя мистической женщиной в этом процессе. И это особенный поток, в который входит женщина. В этот момент я была в особом состоянии. Оно какое-то невероятное, природное, животное, сильное, женское, мощное», — призналась актриса.

Однако данные ощущения и способности быстро уходят после родов, добавила она.

«Потом ты тоже много чего чувствуешь. Но именно острое чувство получаешь в процессе, когда начались схватки», — подчеркнула артистка.

К слову, актриса появилась на премьере фильма в черном платье асимметричного кроя, которое обнажило ее плечо и ногу. В комедии «Говорит Земля!» Подкаминская сыграла одну из главных ролей. Ее коллегами по съемочной площадке стали Ирина Горбачева, Антон Филипенко и другие известные актеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров рассказал о съемках в новом фильме.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
94.51
1.15 104.45
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:21
За ночь силы ПВО сбили 113 украинских дронов над регионами России
8:58
Сахар под контролем: ТОП-3 продукта на завтрак для борьбы с дибетом
8:44
«Мистическая женщина»: Подкаминская рассказала о пробуждении «шестого чувства»
8:30
Смертельный вирус: угрожает ли России лихорадка Марбург
8:15
Исчезновение с «политическим окрасом»: куда пропала дочь певицы Любови Успенской
8:02
Хранительница горячих напитков: что важно знать при покупке термокружки

Сейчас читают

В украинские хранилища недобрали газа
Александр Яцко намерен набить тату: «Договорились о парных»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения