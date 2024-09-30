«Всегда были подставы»: почему Волочкова предпочла Шаляпина Джигурде

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 35 0

Волочкова предпочла общаться с Шаляпиным вместо Джигурды из-за вечных подстав

«Всегда были подставы»: почему Волочкова предпочла Шаляпина Джигурде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Прохор мечтает о ребенке от Анастасии.

Балерина Анастасия Волочкова сменила Никиту Джигурду на певца Прохора Шаляпина из-за проблем, который ей приносил актер. Об этом она рассказала в шоу на YouTube-канале Элины Абдикадировой.

В января текущего года в союзе Анастасии и Никиты возникнул разлад. Последней каплей в терпении танцовщицы стало попадание в Сеть их домашней видеозаписи. Инцидент не на шутку разозлил Волочкову. Несмотря на то, что она выяснила, что это было сделано не руками Джигурды, балерина все равно не захотела продолжать общение с ним.

Недавно она наконец-то объяснила свое решение. Все дело в том, что подобных неприятных ситуаций было множество. Никита ассоциировался для Анастасии с проблемами и тяжелыми периодами жизни.

Балерина решила не страдать и предпочла ему избранника с аурой получше. Новым близким другом Волочковой стал певец Прохор Шаляпин. По словам Анастасии, он ее веселит.

текстПрохор Шаляпин и Анастасия Волочкова. ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Уж сколько там с этим Никитой Джигурдой было нюансов вообще неприятнейших, просто пренеприятнейших. Вот я могу просто параллель провести между ним и Прохором Шаляпиным. Если с Прохором Шаляпиным всегда позитив и радость с приколами, то с Никитой Джигурдой всегда были подставы, как на пороховой бочке, не зная, что он выкинет сейчас», — рассказала Анастасия.

Отношения Волочковой с певцом вызывают много вопросов. Прохор Шаляпин говорил, что не против иметь ребенка от балерины. При этом они не заявляли себя парой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Волочкова дерзко ответила обидевшей Бузову Салтыковой.

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