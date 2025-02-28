«Туда тоже не отпустим»: Дмитрия Маликова заподозрили в гиперопеке над 25-летней дочерью

Дмитрий Маликов активно участвует в жизни 25-летней дочери. Почему не все это одобряют и считают опасным, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники Дмитрия Маликова заподозрили его в чрезмерной опеке над дочерью. Почему народный артист РФ до сих пор контролирует жизнь 25-летней наследницы? Как на это реагирует сама Стефания? В каких скандалах она была замечена? Из-за чего певец запретил прыгать девушке с парашютом? И по какой причине музыкант не хочет выдавать ее замуж? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Читайте также Звездное дитя: что известно о личной жизни дочери Дмитрия Маликова

Еще прошлым летом старшая дочь Дмитрия Маликова Стефания сообщила подписчикам, что давно живет отдельно от родителей, но до сих пор подвергается контролю со стороны отца. И выложила в блоге на своей странице их переписку.

«Ты где? Поздно же, уже почти два часа. Ты едешь? Не выключай телефон, сколько тебе еще ехать?», — писал ей музыкант.

Поклонники и звезды шоу-бизнеса встали на защиту девушки. Ведь недавно ей исполнилось 25 лет. Стефания самостоятельна, занимается бизнесом и, казалось бы, уже не должна отчитываться перед отцом за каждый свой шаг.

«Гиперопека — это отвратительно. Каждого триггерит, наверное. Он, может, боится за нее сильно, насмотрится всякой дичи. Но тем самым он ее ограждает действительно от каких-то моментов, которые, когда его не будет рядом, она в них попадет и не будет знать, что делать», — высказался рэпер Птаха.

Ранее Маликов не одобрил желание наследницы покорить шоу-бизнес. Когда Стефания решила стать певицей, он заявил, что не видит в ней одержимости музыкой. А позже признался, что всегда был очень строгим отцом, часто повышал голос и только недавно начал искать компромиссы в отношениях с дочерью.

«Я бываю в плохом настроении, как и все люди», — подчеркнул Маликов.

«Взяв на себя когда-то эту властную роль, он будет продолжать ее как можно дольше в своей семье», — объяснила психолог Елена Ярикова.

Впрочем, о сложном характере артиста не раз говорила и его супруга. Елене Маликовой за годы брака пришлось пережить немало сюрпризов от мужа. Она уверяет, что Дмитрий плохо переносит критику, раздражается по пустякам, склонен впадать в меланхолию, а иногда и в ярость.

Читайте также Кризис в отношениях? Дмитрий Маликов все чаще выбирает друзей вместо жены

«Было, конечно. Думаешь, им все нравится?» — сказал Маликов.

«Я же могу иногда сказать, что мне нравится и что мне не нравится. Я могу сказать иногда, потому что знаю, что получу», — отметила жена певца.

Многие коллеги Дмитрия Маликова предположили, что он просто боится за дочь. Девушка не раз оказывалась в центре скандала. В 2020 году она открыла собственное дело по пошиву одежды. Однако три года спустя СМИ написали: ее бизнес терпит многомиллионные убытки. Помимо этого на Стефанию подал в суд предприниматель из Калуги и потребовал вернуть ему 136 тысяч рублей.

«Попробовали „отшиться“ у ИП-шника из Калуги, этого человека. Однако он получил аванс, не пошил и не передал заказчику ни одной заказанной вещи. Отправляли ему письмо предсудебное, но видите, он их опередил. Может быть, это какой-то пиар-ход. Он решил, что так, таким образом, я не знаю, хочет получить деньги или что?» — рассказала Елена Маликова.

А ранее, по данным прессы, Стефания угодила в скандал с начинающим дизайнером Катариной Миро. Якобы дочь музыканта получила от нее купальники в обмен на рекламу на странице в соцсети, но не выполнила условия сделки. Владелице бизнеса пришлось лично обратиться к Дмитрию Маликову. После его вмешательства инцидент был улажен. Да и суд наследницы с калужским бизнесменом завершился для нее победой не без поддержки папы.

«Да, конечно. Как можно не помогать дочке? Зачем адвокаты? Адвокаты были не нужны», — подтвердил Маликов.

Музыканту приходилось спасать репутацию дочери и когда ту обвинили якобы в вандализме.

«Дочка моя осквернила могилу Высоцкого. То есть это такой бред, что даже трудно укладывать… Я даже думаю, что люди нормальные, которые это читают, сразу понимают, что это бред», — заявил исполнитель.

После всего этого Дмитрий побоялся отпускать Стефанию на прыжок с парашютом, о котором девушка давно мечтала. Даже на предложение прыгнуть вместе отец ответил решительным отказом.

«Нет, туда мы тебя тоже не отпустим», — сказал он.

Читайте также Хотят выступать дуэтом: как Дмитрий Маликов воспитывает сына

Также музыкант считает, что Стефании рано заводить семью. Но психологи предупреждают: такая гиперопека может плохо закончиться.

«Если вовремя не происходит сепарация от родителей, то мы получаем инфантильную личность, которая без покровительства своих родителей в конце концов просто теряется в этом мире. Она может включить как протестное поведение, когда она просто будет делать все назло и демонстрировать, что я уже взрослая: „Пап, давно тебе пора меня отпустить“. Либо же она может начать разговаривать. Что она выберет — это, конечно, вопрос», — объяснила психолог Ярикова.

Впрочем, сам певец не считает, что он делает что-то не так. При этом дедушка Стефании уверяет: контролировать ее все равно бесполезно. Ведь характером внучка пошла в отца.

«Даже если он ее опекает, она все равно делает то, что… Как и он, так и она делают то, что считают нужным. Ей уже много лет, двадцать с лишним. Дочка сама уже выросла. Зачем ее опекать?» — высказался народный артист РФ Юрий Маликов.

Юрий Федорович уверен: все встанет на свои места, когда Стефания найдет подходящего спутника жизни и выйдет замуж. Правда, сначала потенциальным кандидатам наверняка придется пройти строгий кастинг.