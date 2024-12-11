«Вижу свет в конце тоннеля»: Глюкоза подвела итоги скандального года

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 90 0

Глюкоза призналась, что боялась быть «разрубленной на кусочки» в этом году

«Вижу свет в конце тоннеля»: Глюкоза подвела итоги скандального года

Фото: STUDIO 21

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Тяжелые испытанию привели к радикальной смене имиджа Ионовой, однако сейчас она находится в состоянии творческого подъема и готовится к новым проектам.

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, призналась, что 2024 год выдался для нее отнюдь не легким. Она сообщила в эфире радиостанции STUDIO 21, что сейчас уверенно смотрит в будущее и планирует много крупных проектов в новом образе.

На самом деле, как отмечается в предоставленной для 5-tv.ru записи интервью, черная полоса в жизни Ионовой началась еще в конце 2023 года, когда она посетила скандальную «голую вечеринку». Как и на всех остальных ее участников, на певицу тогда обрушилась череда хейта и отмен.

Однако это было не самое страшное, что ждало артистку в этом году. В июле произошло скандальное выступление Глюкозы на концерте в Красноярске, о котором слышала вся страна. Тогда звезда появилась на сцене в состоянии измененного сознания, материлась, не попадала под фонограмму и трогала себя за интимные места.

Когда волна негатива подутихла, Глюкоза заявила, что тогда принимала антидепрессанты.

В ночь на 22 октября артистку задержали в столичном аэропорту, обвинив в употреблении запрещенных веществ. Тогда ей выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

После этого Глюкозу стали замечать в радикально изменившемся образе. От милой девушки с мультяшным голосом, которую когда-то сделал из нее продюсер Максим Фадеев, уже совсем ничего не осталось.

«Идей много! Я очень вдохновлена! Безумно рада, что нахожусь сейчас в таком творческом состоянии к концу года. Казалось, что этот год разрубит на кусочки, но нет! Я вижу свет в конце тоннеля», — сообщила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Кушанашвили прошелся по внешности Глюкозы.

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