Заплатили за гнилые пустышки: как вычислить поддельные семена в упаковке

Половина семян на отечественных прилавках — подделка. В преддверии дачного сезона мошенники активизируются и, в лучшем случае, вместо дорогих продают дешевые сорта или просрочку. В худшем — пустышку. В итоге дачники теряют не только деньги, но и время.

Как подготовиться к дачному сезону правильно, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Номер ГОСТа семян — обязателен

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Отличия между картинкой на упаковке и реальным урожаем могут поразить любого дачника.

«Вот, что должно было быть — и что выросло. Это просто какое-то издевательство, друзья!» — возмущается дачник Юрий Тишунин, показывая урожай огурцов — на упаковке они длинные и темные, а в реальности короткие, толстоватые и светлые.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, эксперты советуют закупаться не через интернет, а в специализированных магазинах. Там можно тщательно изучить упаковку, она должна быть целой и без следов влаги.

«Обязательно должен быть написан производитель, а также указан его адрес и номер ГОСТа или техусловий, по которому эти семена выращены, собраны и упакованы», — говорит агроном Людмила Кудасова.

На упаковке с семенами должны быть:

год сбора;

дата фасовки;

срок годности;

вес и количество;

место производства;

партия и ГОСТ/ТУ.

Семена должны шуршать и пахнуть

Если не проверить год сбора семян, то есть риск нарваться на просроченный товар. В таком случае о хорошем урожае можно забыть. Также стоит встряхнуть пакет — семена в нем должны шуршать. Если этого не происходит, то лучше отложить покупку. Скорее всего, их хранили неправильно, поэтому они слежались и, возможно, заплесневели.

«Значит, мы потрясли пакетик, почувствовали эфиромасличный запах. Те эфирные масла, которые окружают зародыш семени, обычно чувствуется. Если мы трогаем пакетик и чувствуем запах эфирных масел — семена свежие», — объясняет агроном Андрей Смирнов.

Мухлюют производители и с сортами — просто пишут на пачках несуществующие названия. Но распознать обман можно, для этого необходимо проверить название сорта на специальном сайте.

«Смотрите, мы нашли сейчас в поисковике в Реестре сельскохозяйственных достижений один из этих сортов, то есть он зарегистрирован и включен в реестр. Смело покупайте, выращивайте, урожай будет гарантирован», — утверждает специалист.

Также на упаковке производитель обязан указать вес семян или их количество в пачке. Эта информация должна быть пропечатана штампом. Дело в том, что сами пакеты производят на типографии большими партиями, их могут использовать несколько лет. Но дата фасовки, год урожая, вес или количество семян — информация актуальная и должна меняться.

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