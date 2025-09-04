Испортит пластик в салоне: какой ароматизатор не стоит устанавливать в машину

Испорченный пластик в салоне и ремонт на несколько тысяч рублей — причиной таких неприятностей может стать обычный ароматизатор воздуха для автомобиля.

«У меня накапало на панель, и это уже не очищается. Я снял верхний слой пластика вместе с освежителем», — указывает пользователь авто Антон Шевелев на едкие пятна от ароматизатора.

Как выбрать ароматизатор без вреда для машины, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какие бывают ароматизаторы для автомобиля

Химик Антон Рыженков объясняет: если ароматизатор разъедает пластик, значит, в нем есть токсичные растворители.

«Внешняя тонкая декоративная оболочка, которая представляет собой слой краски или какого-то другого вещества, предназначенного для придания декоративных свойств, может набухнуть от них, повредиться или потрескаться», — говорит химик.

Еще одна опасность: ароматизатор может маскировать неисправность автомобиля — например, запах тлеющей проводки. Более того, слишком резкие и фруктовые ароматы снижают концентрацию у водителя.

«Лучше помещать в салон нейтральные запахи: цветов, свежескошенной травы и ароматы после дождя», — рекомендует эксперт.

Ароматизаторы можно разделить на две большие группы: активные и пассивные.

«Активные ароматизаторы работают от потока воздуха, который создается в автомобиле. Чаще всего они размещаются на решетке кондиционера. Пассивные же пахнут независимо от того, где их разместили», — объясняет он.

Пассивные ароматизаторы делают из материалов, которые пропитали отдушкой. К таким относится популярная елочка. Ее плюс в том, что аромат расходится равномерно, вне зависимости от потоков воздуха. Еще один вариант — жидкий освежитель. Сделать его можно самому, по самому популярному рецепту — на основе глицерина.

«Глицерин считается нейтральным компонентом, поэтому его испарение в окружающее пространство незначительно. Влияния на здоровье и состояние он не оказывает», — говорит Рыженков.

Отличие ароматизаторов для автомобиля

Было решено проверить, какой ароматизатор лучше: покупной или самодельный. В качестве готового варианта выбран жидкий ароматизатор стоимостью 320 рублей. Народный образец сделан из двух ложек глицерина и 15 капель духов. Он обошелся намного дешевле — 200 рублей за все ингредиенты. Первым делом оценивают его интенсивность.

«Легкий и приятный аромат, который ощущается на незначительном расстоянии. Я бы не назвал его резким. Наверное, глицерин сыграл буферную функцию, и аромат духов распределился равномерно, относительно небольшого расстояния, на котором я его держу», — описывает специалист.

Запах покупного образца менее насыщенный, чем у самодельного варианта — добавить ему интенсивности не получится.

«Деревянная пробка тоже играет дополнительную функцию. Пористая древесина пропитывается постепенно и замедляет испарение», — отмечает эксперт.

Но на холоде запах распространяется медленнее. Проверяют как образцы ведут себя в мороз. Для этого опускают их в миску с сухим льдом на три минуты, за это время они остынут до -25 градусов.

«Здесь водная основа, и, кроме того, что она покрылась инеем, с ней ничего не произошло. Глицерин, на мой взгляд, стал более мягким и вязким по сравнению с тем, что было», — отмечает химик.

Влияние мороза на ароматизатор в автомобиля

Аромат самодельного образца стал в два раза слабее.

«Это связано со свойствами среды глицерина, в которой распределен ароматизатор. Эта среда более вязкая и менее летучая. Давление насыщенного пара еще больше понизилось, тем самым отдача вещества стала затруднена при низких температурах», — разъясняет эксперт.

При низких температурах такой освежитель проработает дольше, но пахнуть будет менее интенсивно. Проверяют второй экземпляр.

«Сам ароматизатор не замерз, но интенсивность запаха снизилась. Приходится принюхиваться, чтобы почувствовать ту же интенсивность запаха, которая была», — говорит Рыженков.

Безопасны ли ароматизаторы в авто

Затем проверяют, есть ли в покупном ароматизаторе токсичные химикаты. Для этого выливают жидкость на приборную панель. Рядом — для чистоты эксперимента — испытывают самодельный образец. Спустя десять минут с пластиком ничего не произошло, но покупной ароматизатор оказался более жидким, чем его самодельный аналог.

«Он, скорее всего, состоит из воды, глицерина, пропиленгликоля. Он более жидкий, более текучий и менее вязкий — это заметно по его поведению», — комментирует профессионал.

Если освежитель будет испаряться быстрее, его придется чаще менять. Осталось проверить, как быстро запах заполнит салон автомобиля.

«Телевидение может передать изображение и звук, но запах пока передавать не научилось», — продолжает Рыженков.

Эксперт знает, как решить эту проблему. Для этого понадобится аммиак и соляная кислота. При взаимодействии этих веществ образуется густой белый дым. Чтобы проверить образцы по очереди, добавляют их в аммиак и смотрят, на каком расстоянии от соляной кислоты начинается реакция.

У самодельного образца легкий дым появился на расстоянии полтора метра — примерно столько же от лобового стекла до заднего сиденья в автомобиле. Получается, запах будет доходить до пассажиров, но в очень слабой концентрации.

Далее покупной вариант.

«Есть первые признаки реакции на 70 сантиметрах. Вот так распространяется запах», — говорит эксперт.

Готовый ароматизатор оказался менее интенсивным, а значит, запах в автомобиле будет едва заметен. В этом испытании лидирует самодельный освежитель. И это не единственное его преимущество. Если готовить ароматизатор своими руками, можно быть уверенным: в нем точно нет токсичных веществ, и он не вредит ни здоровью, ни пластиковым деталям автомобиля.