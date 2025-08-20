Микрофибра или влажные салфетки: что лучше справится с грязью в салоне авто

чИспорченная пластиковая панель и жирные следы на поверхности — с таким неприятным сюрпризом можно столкнуться, если в автомобиле разольется ароматизатор.

Как можно очистить пластик в машине от разных загрязнений безопасно и эффективно, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Тряпки или салфетки — как избавиться от пыли в авто

Устранить следы от ароматизатора можно в детейлинг-студии, но это недешево. Есть другой вариант: попробовать очистить пластик с помощью обычных влажных салфеток. Но эксперт Антон Атаханов этот способ не рекомендует.

«Обычные салфетки влажные, которые у нас в быту, нельзя использовать, так они со спиртовым составом. Соответственно, он даст белесость», — отметил владелец детейлинг-студии.

А что, если попытаться очистить пластик с помощью специальных тряпок или салфеток для ухода за салоном авто? В продаже их много по разным ценам. В проверке участвуют: микрофибра за 100 рублей, пачка одноразовых салфеток (30 штук) за 150 рублей и тряпка из искусственной замши за 400 рублей.

Для проверки образцов на способность справиться с пылью торпедо от старенького авто разделили на три части и хорошенько испачкали красками холи, чтобы сымитировать пыль.

Первой проверку проходит микрофибра. На первый взгляд, этот материал очищает пластик идеально.

«В данной микрофибре имеются ворсинки. Эти ворсинки синтетические. Соответственно, с такой поверхности синтетика собирает всю пыль», — уточнил эксперт.

Но если посмотреть на торпедо внимательнее, сразу видно, что сухие краски остались в глубокой царапине. Поэтому с въевшейся грязью такая тряпка не справится.

Второй образец — одноразовые влажные салфетки. По словам Атаханова, в данном случае имеется специальная пропитка, которая используется на пластике, чтобы не повредить его, соответственно, не оставить белесости и разводов.

Специализированные влажные салфетки эффективно убирают пыль. Причем даже на участке, где есть царапина. Но у таких салфеток есть и недостаток — размер. Специалист рассказал, что даже такую небольшую зону убрать пришлось с трудом. Салфетка приходит в негодность. Чтобы очистить торпедо полностью, приходится израсходовать пять салфеток.

А на очереди третий образец — тряпка из искусственной замши.

«Что могу сказать, салфетка за 400 рублей и салфетка за 100 рублей убирают одинаково данную пыль. Сейчас попробуем пройтись мелким ворсом и посмотрим, как она уберет пылинки из щелей, царапин данной панели», — поделился владелец детейлинг-студии.

Результат не радует. В царапинах остаются краски. Но окончательные выводы делать рано.

Как убрать остатки еды из салона автомобиля

Для следующего эксперимента понадобятся жирные и сочные сэндвичи. Эксперт раскладывает их на торпедо начинкой вниз и подогревает феном, чтобы жир быстрее и глубже впитался в пластик.

А теперь пора попробовать убрать все это с помощью тряпки из микрофибры. Грязь и основной жир получается убрать, но, отметил специалист, появилась жирная пленка.

Чтобы избавиться от загрязнения полностью, одной тряпки за 100 рублей недостаточно. Потребуется автохимия.

Далее проверку проходит образец № 2.

«Как мы видим, жирный след у нас не остался, салфетка справилась с заданной задачей. Большой плюс влажных салфеток: они пропитаны специальным составом, который легко справился с загрязнением в виде жира. Вам не придется докупать дополнительную автохимию», — подчеркнул Атаханов.

Сможет ли убрать жирный след искусственная замша? По словам эксперта, она справляется точно так же, как обычная микрофибра. Без специального средства салфетка из искусственной замши жир не уберет.

Что поможет эффективно убрать следы от напитков в салоне

В следующем эксперименте на торпедо специалист проливает горячий кофе. А затем ждет, пока кофейные пятна подсохнут. В итоге он отметил, что с засохшими пятнами лучше справляются влажные салфетки. Два других образца убирают засохшие пятна не до конца.

А вот если кофе еще не успел высохнуть, влажные салфетки оказываются уже не такими эффективными. Они хуже убирают мокрые поверхности, чем тряпки из микрофибры и искусственной замши.

Микрофибра способна впитать 70 миллилитров жидкости, салфетки — 20, а тряпка из замши, несмотря на то, что она довольно тонкая, — целых 90.

Как образцы работают в паре с полиролью

Наконец, надо выяснить, как образцы будут работать в паре с полиролью. После нанесения средства на торпедо нужно хорошенько протереть поверхность. Одинаково хорошо себя показывают тряпки из микрофибры и искусственной замши. А вот влажные салфетки этот тест проваливают.

«У влажной салфетки есть свой состав. При воздействии с полиролью появилась химическая реакция — белесые пятна», — отметил специалист.

В итоге влажные салфетки хорошо справляются с пылью, а также жирными и липкими пятнами на поверхности пластика. Но для того чтобы эффективно убрать загрязнения, их потребуется немало. Получится недешево.

Тряпки из микрофибры и искусственной замши показывают себя одинаково — они лучше убирают влагу и подходят для полировки салона. Поэтому стоит держать в бардачке и влажные салфетки, и тряпку из микрофибры. Переплачивать за дорогой образец из замши нет никакого смысла.