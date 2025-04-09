Пять миллионов и талая вода: Маша Распутина назвала лучший способ сохранить лицо и фигуру

Маша Распутина вовсе не выглядит на свой возраст. Как певице удается сохранять молодость и красоту, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Маша Распутина рассказала, как поддерживает молодость и красоту. В чем секрет идеальной фигуры артистки? И делала ли она пластические операции? Что за проблемы со здоровьем возникли у звезды эстрады? И почему певица считает, что допустила ошибки в воспитании своих дочерей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Юбилей — это для меня что-то… Вынос тела какой-то», — призналась певица.

Маше Распутиной вот-вот исполнится 61. А певица запросто даст фору более молодым коллегам. Она все так же энергична, как и 35 лет назад, когда только приехала из Сибири покорять столицу.

«Скачу, как коза сидорова. Ну ничего», — отметила Распутина.

«Мне кажется, что Маша Распутина — это уже настолько образ, как из серии Филипп Киркоров. Это очень ярко, безусловно, это провокационно», — высказался стилист Никита Карстен.

Артистка по-прежнему не изменяет своему фирменному стилю: кокетливое мини и высокие сапоги. Правда, признается: каблук с годами все-таки стал чуть-чуть пониже.

«Раньше, в моей шикарной молодости, Маша Распутина выступала вот на таких шпильках. Как дурная была. Испортила все ноги. А теперь видите, восемь сантиметров, не более», — поделилась звезда.

Распутина делится: всему виной проблемы со здоровьем. Несколько лет назад у певицы стали сильно болеть ноги. Пришлось отказаться от красивой, но неудобной обуви. И не только от нее. Маша полностью изменила образ жизни.

«У меня когда-то суставы болели, да, потому что я неправильно питалась. А потом, когда перешла на здоровую пищу, много воды стала пить и много дышать чистым озоном, кислородом и задерживать дыхание научилась, тогда у меня все прошло», — заявила певица.

Теперь артистка регулярно делает специальную гимнастику и тщательно следит за рационом. Именно это она называет главным секретом своей красоты.

«Я мало ем, много пью. Пейте много талой структурированной воды, чистой, не бутилированной. Набирайте, замораживайте», — посоветовала звезда.

Маша Распутина говорит, что редко посещает косметолога. А под нож хирурга якобы ложилась лишь однажды — убирала второй подбородок, который появился на фоне изменения гормонального фона после родов. Однако специалисты уверены: она лукавит.

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«Подтяжка бровей, то есть лобно-височный лифтинг. Я думаю, здесь была подтяжка лица в области средней и нижней трети. И, конечно, глазки. Думаю, что тут без нижней блефаропластики не обошлось», — уточнила пластический хирург Ольга Ованесова.

По мнению врача, сохранение молодости обходится звезде в круглую сумму.

«Лоб — это примерно 300 тысяч, лицо — 700, шея — еще 300, может быть. Глазки — примерно так же. Может быть, полтора-два миллиона. И плюс поддерживать нитевыми различными методиками омоложения, уход за кожей. Я думаю, уже в это лицо вложено не меньше пяти миллионов», — рассказала Ованесова.

Но все эти расходы не напрасны. Распутина явно не выглядит на свой возраст. Она полна сил и даже мысли не допускает о выходе на заслуженный отдых. Говорит, слишком любит профессию. А еще ей надо позаботиться о будущем дочерей. Старшая Лидия имеет психические проблемы и живет в специализированном интернате. Младшая Мария от бизнесмена Виктора Захарова никак не выберет профессию по душе.

«У меня одна очень уже взрослая дочь, а другая еще не нашла себя в этой жизни. Она все ищет, в поиске», — поделилась артистка.

Несколько лет назад Мария Захарова оказалась в центре скандала. Она обвинила своего единокровного брата по отцу в побоях и домогательствах. Тот в ответ заявил, что девушка специально выдумала это, чтобы привлечь к себе внимание, так как родители перестали давать ей деньги. За семейной драмой следила вся страна. В том числе и сама Распутина.

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«Я обалдела, когда такое услышала. Как моя дочь вообще могла такое говорить? У нас с ней сейчас нет контакта», — заявила знаменитость.

Певица не отрицает: в том, что жизни дочерей сложились таким образом, есть и ее вина. По словам Маши, она слишком сильно их баловала.

«Я уже, уехав в 17 лет, в 18, вернее, от мамы с папой из родительского дома, была сразу самостоятельной. А им уже, как говорится, 23-24, они еще несамостоятельные. Для меня это нонсенс. Такая жизнь», — подчеркнула Распутина.

После громких интервью, в которых она обвиняла брата в домогательствах, Мария Захарова ушла в тень. Артистка делится: она готова протянуть руку помощи дочери. Лишь бы та нашла свое место в жизни и больше не впутывала в подобные истории близких. Уж лучше пусть все обсуждают внешность Маши Распутиной, чем ее семейные тайны.