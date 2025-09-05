Гипсовая против клинкерной: какую декоративную плитку не стоит класть в доме

Десять тысяч рублей за виртуальный кирпич — такую необычную распродажу на 1 апреля устроили в одном популярном мессенджере. Удивительно, но раскупили цифровые стройматериалы за считанные минуты, а выручка платформы составила почти 100 миллионов рублей.

За такие деньги можно построить с десяток домов из настоящего кирпича. Правда, россияне все чаще выбирают газобетонные блоки. Проект получается намного дешевле, даже с учетом облицовки. Особенно, если вместо кирпича использовать на фасаде декоративную плитку.

Какую выбрать декоративную плитку, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какая существует декоративная плитка

Звук, похожий на то, как стучит плитка, в немецком и голландском означает «клинк», то есть «звенеть». Именно поэтому плитку, которую делают из тугоплавких глин, стали называть клинкерной.

Клинкерная плитка — материал популярный. Но недешевый — 1200 рублей за квадрат. Ее используют как для внешней, так и для внутренней отделки.

Но есть еще более экономичный вариант — гипсовая плитка. Цены на нее в два раза ниже, и весит она намного меньше. Руководитель строительной компании Евгений Петров, уверяет: для отделочного материала это важный момент.

«Гипс более легкий материал, поэтому его можно использовать на таких шатких конструкциях типа гипсокартона. Клинкерная плитка весит 16-17 килограммов на квадратный метр, но, честно сказать, я бы не стал себе ее устанавливать на гипсокартон. Допустим, вы захотели повесить на клинкерную плитку телевизор или полки с книгами, а это уже вне допуска», — рассказывает он.

Такую нагрузку стена из гипсокартона попросту не выдержит. Поэтому клинкерную плитку класть нужно только на прочное основание. Например, на газобетонный блок.

Как долго укладывать декоративную плитку

Заранее подготовили поверхность, обеспылили ее и нанесли грунтовку.

«Сейчас будем укладывать клинкерные и гипсовые образцы на газобетон. И посмотрим, будет ли какое-то различие», — говорит эксперт.

В целом, выложить плитку удалось без особых проблем. Но с тяжелой клинкерной работать не так удобно.

«Одно дело, когда снизу что-то делаешь, а, если три метра потолки, то это же надо забраться. Плитки хочется взять с собой побольше, чтобы несколько раз не спускаться. И это, конечно, станет уже ключевым вопросом, потому что клинкерной плитки с собой много ты не возьмешь», — объясняет ведущий.

Но что будет, если плитка вдруг выскользнет из рук? Испытатели берут и бросают экземпляры.

Увы, но оба образца не пережили падение даже с небольшой высоты.

«Это самая целая плитка, с которой вроде все хорошо, но вот этот маленький кусочек позволяет нам сказать, что любая плитка обязательно отколется», — поясняет он.

Падение не пережила ни та, ни та плитка. Попробуют ее поцарапать.

Гипсовая плитка этот тест не прошла. Стоит слегка нажать на материал, и на нем остаются заметные царапины. А вот клинкерный образец на этот раз приятно удивил.

«Несмотря на очень большое усилие, плитка не сильно пострадала. Плитка внешне не будет выдавать никаких царапин, то есть ваши гости не узнают, что плитка изношена», — шутит эксперт.

Сложно ли работать с декоративной плиткой

А если на стену с плиткой захочется повесить полку или телевизор, придется сделать в материале пару отверстий.

«Предположим, что у вас есть обычные сверло и шуруповерт, но никаких специализированных сверл у вас нет», — воображает руководитель строительной компании.

«Попробуем просверлить и посмотрим, разрушится плитка или нет», — дополняет ведущий.

Чтобы просверлить гипсовую плитку, ушло 30 секунд. А вот клинкерная оказалась даже крепче бетона.

«Клинкерную плитку я сверлил две с половиной минуты — почти в пять раз дольше. Как тебе результат?» — интересуется Щеглов у специалиста.

«Для клинкерной плитки нужны клинообразные перышки. И тогда процесс гораздо быстрее пойдет», — сообщает тот.

Эксперт уверяет: специальным сверлом просверлить клинкерную плитку не составит труда. А вот пытаться ускорить процесс и пускать в ход перфоратор точно не стоит.

«Клинкерная плитка плохо переносит вибрации, поэтому она такая колкая», — уверен Петров.

«Мне кажется, это просто дело неосторожным», — сказал ведущий.

Но сколько мы не пытались — результат всегда один. А вот гипсовая плитка показала себя намного лучше — не отклеилась от основания, не пошла трещинами. Нет даже намека на сколы.

«С другой стороны, для гипсовой плитки перфоратор не нужен. Его с обычным шуруповертом можно спокойно просверлить. Я это сделал быстро и легко, за 30 секунд», — уверяет эксперт.

Поэтому для внутренней отделки где-нибудь в коридоре или в гостиной можно смело использовать гипсовую плитку.

Какую декоративную плитку выбрать для кухни

«Гипс пористый, и у меня есть большие сомнения, что его получится отмыть», — говорит Петров.

Загрязняют плитку и попробуют отмыть.

Даже свежие пятна отмыть обычной водой удалось лишь частично. Лучше всего ушел кофе. А вот следы масла, похоже, останутся на плитке из гипса навсегда.

«Если вы жарите что-то на масле, то, естественно, брызги попадут на плитку и отмыть будет очень тяжело», — отмечает ведущий.

Что уж говорить про застарелые пятна. Избавиться от них уже не получится.

Клинкерная плитка показала себя в этом эксперименте намного лучше. Ее гладкая и плотная поверхность не впитывает грязь. Так что и со свежими пятнами, и с застарелыми — проблем не возникнет.

«Самое главное, верхний слой у клинкерной плитки стереть нельзя. Это хороший результат. Она более долговечная, получается. И мыть ее можно неоднократно», — убеждены специалисты.

Как ведет себя декоративная плитка на улице

Напоследок проверяют, можно ли использовать гипсовую плитку для внешней отделки. Например, на крытой веранде. В этом случае, дождь на нее попадать не будет, но как материал переносит заморозки?

«Для этого мы сначала намочим плитку, а после остудим ее с помощью сухого льда, температура которого достигает -79 градусов. Но это очень актуально для всей России, потому что у нас есть регионы, где температура опускается даже до -60 градусов», — начинает ведущий.

Затем устраивают резкий перепад температуры. Для этого пускают в ход фен.

«Наш эксперимент обе плитки пережили замечательно. Они не отвалились, не съехали. Я пытался двигать и одну, и вторую, и они намертво так сидят. Гипсовая плитка впитывала в себя воду, как губка. Если вы захотите облицевать дом гипсовой плиткой, то будьте готовы, что она будет постоянно мокрая, но со временем там может завестись какой-нибудь грибок, и она начнет разрушаться», — разъясняют эксперты.

По этой же причине, гипсовая плитка не подойдет для кухни. Да и отмыть ее толком не получится. А вот в сухих помещениях можно смело сэкономить и вместо дорогой клинкерной использовать бюджетный аналог из гипса.