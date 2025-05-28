Если одиночество затянулось: почему никак не получается найти себе пару

На нашей планете живет больше восьми миллиардов людей, однако не меньше четверти из них — одиноки. Для кого-то одиночество стало добровольным выбором, а кто-то годами не может найти себе партнера. Причины этого могут лежать глубоко в прошлом.

Подробнее о них эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Анастасия Сидорова.

Анастасия Сидорова

Психолог

Причины одиночества

Предпочтение во взрослом возрасте оставаться одиноким, по утверждению психолога, в большей степени идет еще из детства.

«Среди причин — низкая самооценка, последствия школьного буллинга, проблемы во взаимоотношениях с родителями и в принципе неправильно сформировавшиеся представления об отношениях между мужчиной и женщиной и привычки поведения в них», — говорит Анастасия Сидорова.

Также это могут быть неудачные предыдущие отношения, особенно если они закончились слишком болезненно или и вовсе смертью партнера. Человек переживал горе, утрату и по итогу решил замкнуться и просто не желать новых, бояться вступить в них из-за страха снова потерять любовь и пережить какую-то боль.

Помимо этого, помешать найти свою вторую половинку могут проблемы в мышлении или в поведении.

«Это закрепившиеся на самых разных этапах жизни нездоровые установки, которые появлялись с самого детства и в периоде взросления: подростковом возрасте, юношестве и более взрослом и зрелом», — отметила эксперт.

Зачастую все эти установки — о нелюбви к самому себе. Ведь тогда найти партнера очень сложно — как и с установками, что все мужчины или женщины подлецы, предатели и изменщики.

«Такая установка могла появиться на примере отношений родителей или каких-то других значимых взрослых, а также из-за неудачного личного опыта. Ведь все это откладывается и прописывается в психике», — заметила психолог.

Однако эти проблемы вполне реально заметить и работать с ними. Правда, самостоятельно это делать сложно, ведь люди, как правило, очень плохо видят себя со стороны. Потому тут психолог советует пойти к специалисту и проговорить беспокоящие моменты.

Что такое контрзависимость

Еще одна возможная причина одиночества — контрзависимость, которая проявляется в бегстве от близости, эмоциональной отстраненности и изоляции.

Однако такие личности не гордые одиночки, а скорее узники собственного страха перед уязвимостью. Внешне они блистают успехами, демонстрируют силу и уверенность, но за этим фасадом скрывается глубокая потребность в любви и одновременно — панический ужас перед ней.

Их поведение пронизано стремлением доказать свою независимость, ненужность чужого общества, помощи или привязанности. Чувство превосходства, склонность к критике и преуменьшению чужих достоинств — лишь инструменты для поддержания иллюзии самодостаточности.

«В основе контрзависимости лежат глубокое недоверие к окружающим, страх быть обманутым, отвергнутым, преданным. Такие люди избегают просьб о помощи, стремятся к тотальному контролю, не умеют делегировать и с трудом идут на компромиссы. В конфликтах они предпочитают не прояснять чужую позицию, опасаясь столкнуться с собственной потребностью в близости», — отметила Анастасия Сидорова.

Причем формируется такая линия поведения еще в раннем детстве, с шестимесячного возраста до трехлетнего. Именно в это время ребенок знакомится с миром, с самим собой и с окружающими его людьми, а также налаживает связи с матерью или с другими значимыми взрослыми.

«Если ребенок не получает тепла, внимания и эмоциональной вовлеченности, а окружающие его взрослые очень холодны в отношениях, то у него начинает формироваться контрзависимость, то есть отстраненность, а малыш буквально становится маленьким взрослым, который считает, что может рассчитывать только на себя. По факту контрзависимость — это психологическая травма», — объяснила психолог.

Во взрослом возрасте проявления контрзависимости очень яркие. Человек опасается любых близких отношений и отстраняется не только от семьи, но и от коллег. Все свое время он занимает спортом, общественной деятельностью, хобби, чтобы просто не оставалось времени на отношения.

По факту контрзависимый боится, что его не услышат, не увидят, не обратят на него внимания, как это было в детстве. Боится, что ему причинят боль.

Обратная сторона монеты

Контрзависимости можно противопоставить созависимость, которая тоже обычно развивается из-за полученной в раннем возрасте психологической травмы. Если первый всячески избегает любви и старается большую часть времени проводить в одиночестве, то второй наоборот растворяется в людях, в отношениях, от которых старается получить максимум.

«Созависимый постоянно пытается найти то, что недополучил в детстве: сострадание, сочувствие, любовь. Причем в любой среде — от семьи, друзей, партнера или даже коллег. Также он стремится эти свои пустоты заполнять еще и тактильными животными, в основном собаками и кошками», — объяснила Анастасия Сидорова.

Если склонный к созависимости человек теряет партнера из-за разрыва отношений или смерти, то появившуюся пустоту он, вероятно, начнет заполнять другими людьми — в отличие от контрзависимых. Причем эти люди фактически займут в его жизни место партнера, потому для нового возлюбленного его не останется.

Потому созависимость тоже бывает причиной одиночества. И без психолога у таких люди помочь себе, увы, не получится — разве что при уже существующей базе, полученной в кабинете специалиста ранее, а также благодаря склонности к рефлексии и самоанализу. А в тяжелых случаях им и вовсе лучше обратиться к психиатру.