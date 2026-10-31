Опасный застой крови в малом тазу: проверьте, есть ли вы в группе риска

Часами сидеть за компьютером или весь день работать стоя — в обоих случаях важно обращать внимание на тяжесть и тянущую боль внизу живота. Эти симптомы могут быть связаны с нарушением венозного оттока в малом тазу.

Почему возникает застой крови, чем он грозит женщинам и мужчинам и когда нужна помощь врача? Какие изменения повседневных привычек помогают снизить риски? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала »Ваше здоровье!».

Почему возникает и чем опасен застой крови в малом тазу

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Почти полтора века врачи не могли разгадать тайну хронической тазовой боли. Анализы не показывали ни воспалений, ни опухолей, ни других явных патологий. И только с развитием УЗИ и компьютерной томографии стало ясно: причина может заключаться в нарушении венозного оттока.

«Кровь не так быстро, как это нужно, оттекает из органов малого таза. Например, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, у женщин матка, яичники. То есть кровь застаивается в самих органах, тем самым причиняя этим органам вред», — объяснил уролог Артур Вальвачев.

Застойные явления в венах малого таза могут сопровождаться образованием тромбов.

Тромбы, боль и риск для жизни: почему застой крови нельзя игнорировать

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Тромбоэмболия легочной артерии представляет собой опасное для жизни состояние. Застой провоцирует образование тромбов — кровяных сгустков, которые в любой момент могут оторваться и закупорить жизненно важные сосуды.

«У пациента бывает тромбоз легочных артерий (закупорка сосудов легких кровяным сгустком. — Прим. ред.). Сейчас идет тенденция к тому, чтобы обязательно смотреть вены малого таза. Вдруг тромб был там, и единственной причиной тромбоэмболии (закупорка кровеносного сосуда тромбом. — Прим. ред.) было это», — отметил сосудистый хирург Геворг Бояджян.

Одна из причин застоя в малом тазу — многочасовое отсутствие движения, например, при работе за компьютером. Триггером может стать даже привычка сидеть нога на ногу, однако чаще проблема возникает при наличии других сопутствующих факторов.

«Нарушение клапанного аппарата вен, нарушение эластичности вен. Это может быть анатомическая причина, когда рядом находящиеся сосуды сдавливают вены малого таза. Неоднократные роды, многоплодные беременности, беременности крупным плодом. Симптомы данного состояния — это чувство тяжести, тянущие боли, распирающие боли в нижних отделах живота, появляющиеся преимущественно в конце рабочего дня», — рассказала акушер-гинеколог университетской клиники РУДН, кандидат медицинских наук Инна Карпова.

Беременность и тесные джинсы: что важно знать женщинам

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У женщин нарушения венозного оттока могут проявляться чувством тяжести и тянущими болями в нижней части живота, а во время беременности дополнительным фактором риска становится давление увеличивающейся матки на сосуды.

Чтобы снизить нагрузку на венозную систему, будущим мамам могут рекомендовать сон на левом боку. Такая поза помогает уменьшить давление матки на нижнюю полую вену. В некоторых случаях врач также может назначить компрессионный трикотаж.

Еще один фактор, на который стоит обратить внимание, — слишком тесная одежда. Узкие джинсы и тугие пояса могут усиливать давление в области паха и создавать условия для дискомфорта.

«Тугой пояс, плотная посадка в области паха приводят к нарушению оттока венозной крови. Кроме того, плотная ткань, особенно когда она очень сильно прилегает, обладает парниковым эффектом. Бывает повышенная потливость, и состояния „очень хорошие“ (создаются условия. — Прим. ред.) для кандидоза (инфекционное заболевание половых путей. — Прим. ред.), баквагиноза (бактериальный вагиноз — инфекционное заболевание половых путей. — Прим. ред.)», — пояснила Инна Карпова.

Однако застойные явления в малом тазу могут затрагивать не только женщин. Мужчины также сталкиваются с нарушениями венозного оттока, которые способны сопровождаться неприятными симптомами и отражаться на интимной жизни.

Боль и проблемы в интимной жизни: что важно знать мужчинам

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Нарушения венозного оттока могут негативно влиять и на мужское здоровье. При застойных явлениях в тканях возможно ухудшение кровоснабжения, а при определенных заболеваниях это может сопровождаться проблемами с эректильной функцией.

Если мужчину беспокоят тянущие боли внизу живота, чувство распирания или дискомфорт после интимной близости, не стоит игнорировать эти симптомы. Они могут быть связаны с разными заболеваниями, поэтому важно обратиться к врачу для обследования и выяснения причины.

Как снизить риск застоя крови в малом тазу: разминка и терапия

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Для профилактики проблем, связанных с малоподвижным образом жизни, полезно регулярно менять положение тела, делать перерывы во время работы за компьютером и выполнять разминку.

Начать можно с простых упражнений. Сначала попробуйте мягкую ходьбу на месте, поочередно поднимая правую и левую пятки, не отрывая носки от пола. Затем выполните перекаты: плавно поднимитесь на носки и медленно опуститесь на пятки. Завершить разминку можно вращениями бедрами: поставьте руки на пояс и описывайте тазом большие круги сначала в одну, а затем в другую сторону.

Такая короткая разминка поможет разнообразить двигательную активность в течение дня. Выполнять упражнения можно во время перерывов на работе, особенно если большую часть времени приходится проводить в одном положении. Однако универсального комплекса упражнений, который гарантированно устраняет застой крови в малом тазу, не существует. Тактика профилактики и лечения зависит от причины нарушения и состояния здоровья конкретного человека.

Застой крови в малом тазу — это не просто дискомфорт, а состояние, которое может сопровождаться хроническими болями и нарушениями работы внутренних органов. Тактика лечения зависит от причины проблемы и выраженности симптомов.

Врач может назначить комплексную терапию, в том числе флеботоники — группа лекарственных средств для лечения заболеваний венозной системы, которые помогают улучшить венозный тонус и отток крови, препараты для улучшения микроциркуляции, а также обезболивающие и противовоспалительные средства при наличии соответствующих показаний.