Суд с сестрой и проблемы со здоровьем: как живет экс-«Отпетый мошенник» Гарик Богомазов

Экс-участник группы «Отпетые мошенники» откровенно рассказал, чем закончились его суды с родной сестрой за долю в их родительской квартире. Удалось ли Гарику Богомазову отстоять заветные квадраты? И правда, что члены семьи больше не общаются друг с другом? Как развивается карьера знаменитости после распада легендарного коллектива? И почему он стремительно теряет зрение? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно Гарик Богомазов впервые вышел в свет после долгого перерыва. Он с удовольствием позировал фотографам, а позже выступил на сцене. Однако многие заметили: бывший «Отпетый мошенник» выглядит неважно. Еще прошлой осенью здоровье музыканта сильно подкосилось. СМИ писали: после перенесенной пневмонии у него стало зашкаливать давление, упало зрение. Врачи поставили ему диагноз — гипертония. А во время обследования обнаружили артрит и подагру.

«Если присмотреться, конечно, ходит он, немножечко прихрамывая. То есть на самом деле было дело серьезнее, чем просто проблема с давлением», — выразила мнение светский журналист Екатерина Рукавичникова.

Однако Гарик, несмотря на болезни, решил продолжить музыкальную карьеру. Этим летом артист даже отказался от отпуска ради работы. Ведь у него молодая супруга Виктория и пятилетний сын Георгий, которых надо обеспечивать.

«Хочется на юга, на наши любимые места. Здесь надо выбирать: либо отдыхать, либо работать. В моем случае лучше работать», — отметил экс-участник группы «Отпетые мошенники».

Гарик уверяет: ради домочадцев он готов пожертвовать не только здоровьем и отпуском. Во время пандемии легенда 90-х работал таксистом. И даже рассорился с родной сестрой Евгенией, чтобы супруге и ребенку было где жить.

Скандал разгорелся в 2021 году. Яблоком раздора между близкими стала квартира в доме в центре Санкт-Петербурга, где вырос музыкант.

«Квартира дана моему отцу в 1979 году, и дана она была на четверых, то бишь на маму, на папу и на нас двоих детей. Прописан я с 1992 года там», — уточнил Богомазов.

В 2007 году сестра артиста решила стать единственной владелицей жилья. Убедить родного брата отказаться от доли для Евгении не составило труда. В то время он был занят разводом с супругой, много пил и ни во что другое не вникал.

«Чтобы квартира не ушла куда-либо, надо было ее приватизировать. Евгения меня убедила в том, что собственник должен быть один. Что это будет и по деньгам поменьше, плюс еще я был в разводе. И что была угроза, что бывшая супруга каким-то образом может на эту квартиру претендовать. И, в общем, еще немаловажно надо сказать, что это чисто формально: „Братик любимый, старший, естественно, как ты жил там, там и будешь жить, в общем-то“», — поделился певец.

«Тут история умалчивает, как было на самом деле. Потому что Гарик говорит: я не помню, подписывал какие-то бумаги, какие-то отказы или не подписывал», — отметила журналист Рукавичникова.

Сам Гарик в то время жил на съемной квартире в Москве. Но был уверен: родные всегда ему рады. Вскоре он второй раз женился, стал отцом и без проблем зарегистрировал ребенка у сестры. Евгения была не против дать прописку племяннику. Но все изменилось, едва Богомазов остался без работы и вернулся в отчий дом.

«Она меня пустила, но были скандалы. Сказала: „Что ты сюда прешься? Мама болеет“. Она была там прописана. Прописаны были изначально после смерти отца. Отец ушел в 1990 году, и право собственности перешло к маме. Но мама, к сожалению, заболела, и Евгения также стала собственницей одна», — объяснил экс-участник «Отпетых мошенников».

Впятером Богомазовы уживались с трудом. А однажды ссора жены и сестры музыканта переросла в настоящую драку.

«Она очень скандальная женщина. Ударила в то место, которое, как говорится… Было воспаление троичного нерва. Не помню, в районе 40 дней была на больничном листе. В принципе, время есть, три года исковой давности. Я могу, но не хотелось бы идти в эту историю, честно. Это ее гадкий поступок, пусть она с ним живет», — рассказала жена певца Виктория Богомазова.

После этой драки сестра певца даже временно съехала из собственной квартиры вместе с мамой. По ее словам, конфликты в доме негативно отражались на здоровье пожилой женщины.

«Они вывели мою маму, которая является инвалидом, у которой началось обострение в связи с ситуацией конфликтов, вызовов полиции и так далее», — высказалась сестра артиста Евгения Богомазова.

А вскоре две враждующие женщины встретились в суде. Евгения решила выселить из дома и племянника, и брата, и тем более его жену. Тяжба длилась чуть более года, но сестра артиста проиграла. Гарик с супругой и ребенком остались жить в квартире. С тех пор родные не общаются друг с другом.

«Остался осадок, но это моя боль. Не дай бог каждому. Я тоже столько лет прожил и не думал, что так произойдет с родным человеком. В этой квартире остались все на своих местах, как и должно быть», — подчеркнул исполнитель.

Впрочем, есть у Богомазова и еще одна боль. В 2011 году он ушел из «Отпетых мошенников» из-за внутренних противоречий в группе. Но сольная карьера не сложилась. И в этом Гарик обвинил певца Сергея Аморалова. Якобы второй участник трио запретил ему использовать их старые хиты.

«Он говорит не своими словами, а словами странной супруги, которая льет на меня грязь. Хотя я с ней никогда не общался. Было лишь информационное письмо, где я написал: „Нельзя использовать бренд ‚Отпетые мошенники‘“», — заявил Аморалов.

Сегодня бывшие коллеги по сцене не желают даже слышать друг о друге. Хотя когда-то вместе гастролировали, раскачивали стадионы и влюбляли в себя всех девчонок страны.

«Мы не общаемся, не списываемся, вообще ноль», — уточнил артист.

Но Богомазов не отчаивается. Он уверен, что вернет себе былую славу и без легендарных песен группы.

«У меня много всего, много проектов. Скоро выходит очередная новая песня, надеюсь, всем понравится. Она немного хулиганская, шутошная, то есть я решил возвратиться опять в свои истоки», — поделился Гарик Богомазов.

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Однако на недавней тусовке музыкант почему-то исполнил старый хит «У реки». Теперь его поклонники гадают, как отреагирует на это Аморалов и не ждать ли Богомазову очередной повестки в суд.