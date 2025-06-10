Специи, пиявки и кипяченая моча: какими народными средствами лечатся звезды

Звезды откровенно рассказали, как поддерживают здоровье в порядке. Правда ли, что при наличии возможностей и денег они все чаще прибегают к народным средствам? Чем вылечил ячмень Николай Басков? Почему Лолита предпочитает лекарствам пиявок? Зачем Катя Лель носит в сумочке пряные специи? И что вынудило Юлию Ковальчук задуматься о курсах первой медицинской помощи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно народный артист РФ Николай Басков столкнулся с неприятной ситуацией. На лице певца началось воспаление, которое в народе называют «ячмень». Но вместо того, чтобы пойти к окулисту, он почему-то воспользовался нетрадиционным способом лечения.

«Это в Иркутске произошло. Наверное, на Байкале продуло. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает. И помогло», — отметил исполнитель.

Как вскоре выяснилось, Басков занимается самолечением при любом недомогании. Если начинаются проблемы с голосом, он едет в шале на берегу Телецкого озера, где устраивает себе так называемую аскезу, то есть молчит.

«Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. Молчу 36 часов. Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, с людьми общаться нельзя», — уточнил артист.

От мигрени и боли в горле у Николая Баскова есть еще один рецепт: он достает из шкафа оренбургский пуховый платок.

«Если вы заболели, прям обматываете голову пуховым платком, прям заматываете горло, вообще все… И ложишься в нем спать. Реально на утро просыпаешься, прямо простуда если, очень сходит. Хорошее народное средство», — заявил певец.

Поклонники Баскова в недоумении: зачем ему платок и сомнительные нити при возможности лечиться у лучших врачей?

«Никогда так не делал, не могу как-то прокомментировать. Сомневаюсь в действенности данного метода. Я бы каким-нибудь спреем воспользовался, всегда действую так», — высказался певец TERNOVOY.

Впрочем, заслуженная артистка РФ Катя Лель пошла еще дальше и предложила Николаю Баскову избавляться от болезней при помощи специй. Она уверяет: любой недуг пройдет за считанные дни, если просто пожевать одну из пряностей.

«Это как раз и есть та самая антибактериальная гвоздика, которая повышает иммунитет. Просто ее разжевываете и все», — посоветовала средство от ячменя Катя Лель.

«У каждого должен быть свой подход прежде всего. И надо всегда проконсультироваться, потому что и перекись люди пьют, и соду едят и что только… Нет, кому-то помогает, кому-то нет, но если это приносит пользу, то дай бог», — отметил Николай Басков.

Врачи уверяют: певец сильно рискует. Ведь тот же ячмень, или по-научному, халязион — заболевание коварное. И Баскову просто повезло, что воспаление, по сути, прошло само. А могло привести к инфицированию века и ухудшению зрения.

«Нужно понимать, что есть гнойное воспаление, почему-то это произошло. При определенных условиях они могут рецидивировать, и тогда, соответственно, возникают уже грубые деформации слизистой, допустим, верхнего века», — объяснила врач общей практики Елена Артамонова.

Похоже, народные средства и альтернативные способы лечения все активнее входят в моду в шоу-бизнесе. Певица Лолита давно страдала от гипертонии, однако от лечения лекарствами отказалась.

«Артериальное давление скакало постоянно, но благодаря пиявкам нормализовалось. Шесть сеансов гирудотерапии сотворили чудо. Теперь мое давление в норме», — поделилась певица.

Анфиса Чехова однажды воспользовалась еще более изощренным методом. Вернула потерянный голос при помощи странных компрессов.

«Когда-то давно у меня был бойфренд, который злоупотреблял уринотерапией. И он вечно на плите кипятил свою урину. Но самое интересное, что один раз, когда я потеряла голос, он мне сказал: „Сейчас я тебе помогу“. Пить я, конечно, отказалась, слишком брезгливая м чувствительная, но он мне делал компрессы, и у меня восстановился голос, как ни странно», — рассказала телеведущая.

«Лечение у различных специалистов, не имеющих медицинского образования, может привести не только к хронизации процесса, а утяжелению состояния настолько, что нам просто не на чем будет искать возможность помочь пациенту. Я совершенно не отрицаю рецепты народной медицины, но всегда говорю, что исключительно в совокупности с осмотром доктора», — уточнила врач Артамонова.

Юлия Ковальчук доверяет лишь официальной медицине. А потому при недугах обращается только к врачам. При этом несколько лет консультирует по телефону коллег, которые звонят ей при любом недомогании.

«Я могу сказать, что нужно делать, чтобы не навредить до прихода врача, но все равно никому не советую, не имея определенного опыта, оказывать какие-то такие воздействия, потому что это может навредить», — подчеркнула Ковальчук.

Певица уверяет: такие звонки не прекращаются, поэтому у нее даже появилась мысль получить специальное образование.

«Все, кроме массажа сердца, я, наверное, сделаю. Но при этом у меня буквально недавно родилась мысль и идея как раз-таки пройти курсы первой медицинской помощи, просто потому, что это, конечно, может быть полезно», — отметила артистка.

Ранее такие курсы прошла и коллега Юлии, народная артистка РФ Анита Цой.

«Я поняла, что не знаю элементарного: как остановить кровотечение, что делать, если вдруг у человека с сердцем проблемы или просто раз-раз, шел и упал», — призналась она.

За дополнительное образование звезда отдала почти 700 тысяч рублей.

«Что я только ни делала. Дышала рот в рот, делала искусственное дыхание. Очень много сдавала экзаменов, сидела за учебниками. Меня все потеряли», — уточнила Анита Цой.

Зато теперь певица — квалифицированный специалист. Она умеет ставить капельницы, проводить искусственное дыхание и даже восстанавливать работу сердца.

«Если вдруг что-то с коллегами, не дай бог, произойдет на площадке, станет кому-то плохо, я всегда готова оказать поддержку», — заявила Анита Цой.

Большинство артистов уверяет, что им просто некогда ходить по больницам. Поэтому и приходится лечиться подручными средствами или возить с собой повсюду целую аптечку.

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«Влажные салфетки. Для меня это очень важно, да. Капли для глаз, безусловно», — рассказала певица Елена Север.

«Зеленку тоже беру, черный активированный уголь. У меня целый чемодан аптечки», — поделилась блогер Мария Погребняк.

Медики призывают знаменитостей быть сознательнее и не экспериментировать с собственным здоровьем. Не заниматься самолечением и вовремя обращаться к профессиональным врачам. Ведь победить болезнь на ранней стадии гораздо проще.