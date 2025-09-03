Ожоги, инфекции и онкология: правда о маникюре, которую скрывают салоны

Джамиля Будайчиева
Джамиля Будайчиева Эксклюзив 13 0

Многие женщины предпочитают наносить гель-лак, ведь с таким покрытием можно хоть картошку копать, а ногти все равно останутся красивыми. Однако эта процедура может быть небезопасной для здоровья.

Фото, видео: 5-tv.ru

Маникюр и педикюр — одна из главных женских забот. Без этих процедур не обойтись при подготовке к важному меропритию или к отпуску. Современные женщины предпочитают долгосрочное покрытие, которое не всегда позитивно отражается на состоянии ногтевой пластины.

Что мастера наносят на ногти? Может ли современный маникюр стать риском для жизни? И почему доступ к ногтям имеют совершенно случайные люди без медкнижек? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Маникюр может стоить здоровья

Отслаивание, потемнение ногтей и ожоги — вот к чему порой приводит современный маникюр. И даже — повреждения с кровью. Последствия у всего этого могут быть весьма печальными.

«Это и онихомикоз, и паронихия, и вирус папилломы человека, и вульгарные бородавки, которые были разнесены в момент процедуры маникюра, и, конечно же, ВИЧ. Последний тоже может передаваться через необработанные инструменты и при нарушении техники маникюра», — говорит миколог Валерия Склярова.

Диана Голубкова попала в руки некомпетентного мастера, а теперь вынуждена лечиться у подолога. Как рассказывает пострадавшая, три года назад был сделан неудачный маникюр с покрытием гель-лаком, в результате чего остался ожог и распространился онихолизис по всем ногтям.

Гель-лак — стойкое покрытие, которое сочетает в себе свойства геля и обычного лака. Его можно зафиксировать на ногтях только с помощью ультрафиолетовой лампы.

«Когда появляются ожоги от гель-лака, к сожалению, уже носка такого покрытия запрещена. Ногти ваши истончены. Есть онихолизис, дистрофия. Много проблем возникает, и причина этому — гель-лаковое покрытие», — рассказывает пострадавшей подолог Татьяна Асьмирко.

Женщины выбирают этот способ маникюра из-за практичности. Если обычный лак держится на ногтях от двух до пяти дней, то гель можно носить гораздо дольше.

«Покрытие перенашивать ни в коем случае нельзя. Срок носки гель-лака максимум три-четыре недели», — поясняет преподаватель ногтевого сервиса Анна Романова.

В ожогах бывает виноват не только мастер. Здесь стоит помнить о том, что снимать долгосрочное покрытие нужно только в салоне.

Как производят гель-лаки для ногтей?

Процесс создания гель-лаков включает в себя четыре этапа.

«Первым этапом у нас идет варка основы, в которую будет впоследствии вводиться цветной пигмент», — рассказывает руководитель отдела качества Анастасия Дюжикова.

Инженеры добавляют специальные стабилизаторы и компоненты, от которых как раз и зависит прочность гель-лака.

«Олигомер — это „скелет“, на чем держится гель-лак. Это компонент, который отвечает за пленкообразование, жесткость, стабильность материала», — объясняет эксперт.

Когда необходимая масса сварена, специалист проверяет ее вязкость. А дальше уже приступают к окрашиванию.

Инженер-лаборант отбирает необходимое количество этого базиса в стакан и работает дальше уже с цветными пигментами.

«Дышит» ли ногтевая пластина под гель-лаком?

Однако многие уверены, что долгосрочное покрытие может навредить, ведь ногтевая пластина под ним долгое время «не дышит». Эксперты объясняют: прямого вреда сам лак не наносит, если он сделан по стандартам, а вот влияние ультрафиолета вполне может.

«Мы больше оцениваем пигментацию, меланому, и, как ни странно, рак кожи тоже имеет место в этом случае быть», — разъясняет основатель клиники косметологии Ольга Мороз.

Есть ли медкнижки у мастеров ногтевого сервиса?

Корреспондент «Страны советов» посетил несколько столичных салонов и узнал, можно ли доверить их мастерам свои ногти.

Журналист интересовался, есть ли у мастера медкнижка, сертификаты о прошедших курсах или дипломы. На что один из специалистов сухо ответил, что все это находится в бухгалтерии. Восприняв его просьбу в штыки, стилист ногтевого дизайна попытался поскорее избавиться от клиента и отказался предоставлять услугу, поскольку видеть нервозность клиента.

В другом салоне ситуация сложилась лучше: там мастер сразу же предоставила документы, уверяя, что у нее есть даже прививки, и без лишних волнений показала чистые инструменты.

Чтобы не оказаться в руках недобросовестных специалистов — стоит выяснять заранее по телефону наличие всех необходимых документов у мастера, а при личном визите, не полениться и взглянуть на них.

Также надо следить, чтобы оборудование было в хорошем состоянии, а конверт с инструментами вскрывали при клиенте. В случае, когда услуга оказана некачественно, и ногти пострадали, специалисты советуют направить салону претензию. А если это не поможет, то стоит написать жалобу в Роспотребнадзор и обратиться в суд.

