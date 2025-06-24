Торт пропал и штампа нет: почему дочь Волочковой повторила судьбу матери

Анастасия Волочкова объяснила, почему ее дочь не зарегистрировала брак официально. Действительно ли сама балерина настояла на этом, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова рассказала, как чувствует себя в роли тещи. Почему дочь балерины сыграла свадьбу, но так и не зарегистрировала брак официально? Правда ли, чтобы оплатить торжество Ариадны, заслуженной артистке РФ пришлось продать квартиру и пожертвовать отпуском на Мальдивах? Из-за чего торжественная церемония оказалась под угрозой? И как королева шпагатов смогла ее спасти? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне главное, чтобы Ариадна была счастлива. Пусть они вместе растут, вместе зарабатывают деньги, создают себе свой быт… Я настолько обожаю мою дочь Ариадну. Их отношения основаны на любви. Какая разница, есть этот договор или нет. Совсем неважно. Самое главное уже состоялось», — заявила балерина.

СМИ облетела новость: оказывается, дочь Анастасии Волочковой Ариадна и ее избранник официально не состоят в браке. Они венчались в католической церкви, но до ЗАГСа так и не дошли.

«Это личный выбор Ариадны, и она считает, что штамп в паспорте не играет особой роли для создания счастья и счастливой семьи. И я, кстати, это очень поддерживаю. Мне кажется, это более честно и по-настоящему, когда речь идет о клятве перед богом», — отметила артистка.

В паспорте самой Анастасии Волочковой штампов о браках тоже нет. Лишь годы спустя она призналась, что ее свадьба, которую с размахом отмечали во дворцах Москвы и Санкт-Петербурга, была постановкой. Волочкова и бизнесмен Игорь Вдовин так и не стали законными мужем и женой. Видимо, Ариадна решила последовать примеру матери.

«По моей инсайдерской информации, Анастасия Волочкова напела своей пташке-дочке: послушай меня, уже мудрую женщину, тебе не нужны все эти в будущем дележки имущества, бракоразводные сложности. Поэтому просто повенчайтесь и наслаждайтесь друг другом», — рассказал светский журналист Роман Миров.

А вот от шумной церемонии девушка, в отличие от Анастасии Волочковой, отказалась. Она захотела пригласить только самых близких. Мать уговаривала наследницу хотя бы вместо обычного ресторана устроить праздник во дворце. Балерина привыкла к роскоши. В итоге все-таки сошлись на тронном зале особняка Мясникова в Петербурге.

«Все должно быть по-волочковски»: сколько миллионов балерина потратит на свадьбу дочери

«Просто, знаете, ей захотелось вот так, как у принцессы. У мамы было по-царски, а у нее как у принцессы. Я очень рада, память невероятная, кто бы что ни говорил», — призналась Анастасия Волочкова.

Балерина полностью взяла на себя организацию торжества. Не все шло гладко. Когда звезда решила уточнить у кондитера, успевает ли та сделать торт в срок, ответу, мягко говоря, удивилась.

«Она спросила: „Напомните, пожалуйста, адрес“. Я ей пишу: „Особняк Мясникова, Санкт-Петербург“. Она говорит: „Как Санкт-Петербург? Мы же в Москве“. И вы представляете, я понимаю, что у меня остается, то есть даже меньше суток, чтобы найти не торт, а кондитерскую, которая специально изготовит», — поделилась Волочкова.

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Но бывшая прима-балерина Большого театра не из тех, кто привык сдаваться. Она приложила максимум усилий и спасла праздник.

«Я подняла всех, кого могла. И мой директор Эмиль помог мне найти женщину очень добрую, которая ночью разбудила всех своих сотрудников, представляете? Я внесла, естественно, свои креативные идеи, и этот торт успели привезти прямо к самой-самой свадьбе. И он был такой красивый. Никита с ним фотографировался, Ариша первый кусочек съела. Розочку, конечно, белую», — рассказала артистка.

Анастасия Волочкова признается: в свадьбу единственной дочери она вложила всю душу. И средства. Некоторые считают: именно из-за этого балерине пришлось продать роскошную квартиру на площади Искусств в центре Петербурга. Все знали, как много для нее значила эта недвижимость.

«Мне ее подарил в 2001 году Сулейман Керимов. И у меня прекрасные ассоциации. 200 метров такого музея, в котором… Была моя душа», — уточнила знаменитость.

«Я уверен, что свадьба дочки Волочковой обошлась по стоимости в однушку в центре Москвы. Изысканное меню. Омары, устрицы, морские ежи сейчас дорого обходятся. В среднем ей это обошлось в 8-12 миллионов рублей. Такой суммы у нее не было в свободном доступе, и ей пришлось продать одну из своих квартир», — выразил мнение журналист Миров.

На мысли о финансовых трудностях Волочковой поклонников навел и тот факт, что этой весной артистка осталась в Москве. Хотя раньше постоянно улетала на Мальдивы.

«Я не удивлюсь, что этим летом мы увидим ее на солнечном побережье Анапы или Геленджика. И это будет свидетельством того, что она действительно испытывает колоссальнейшие финансовые сложности», — отметил Миров.

Анастасия Волочкова уверяет: с деньгами у нее все хорошо. В отпуск обязательно поедет, просто чуть позже. И, конечно, как всегда, в интересной компании.

«Куда я одна на Мальдивы? Конечно, с Ихтиандром полечу», — сказала балерина.

Объяснила Волочкова и причину продажи квартиры. Говорит, устала платить крупные суммы за апартаменты, в которых никто не живет.

«Я не от нужды продавала эту квартиру. Эта квартира была пассивным активом, потому что каждый месяц безумное количество коммуналки. Нужно было эту квартиру содержать, следить за ней, чтобы все проветривалось. Там очень дорогое убранство в этой квартире», — объяснила Анастасия Волочкова.

Несколько лет назад шикарное жилье звезды балета серьезно пострадало. Квартиру затопили. По данным СМИ, сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей. Разборки с управляющей компанией продолжаются до сих пор.

«Мне эта компания должна денег. Как-то не очень спешат отдавать. Уже ждем исполнительного лица. Просто хочу сказать, что, видимо, пришло время избавиться уже от этой квартиры и все», — уточнила артистка.

Танцовщица объясняет: воспоминания о приятных моментах, связанных с этим жильем, навсегда останутся в ее сердце. Также как и родной Петербург. Но уже много лет она счастлива в Подмосковье и считает свой особняк местом силы. Балерина говорит, что с радостью будет принимать там семью Ариадны. Волочкова уже мечтает о внуках. В доме площадью 850 квадратов места хватит для всех.

«Я прекрасной, красивой бабушкой буду и самой замечательной, мне кажется. У меня в жизни столько достижений, я столько всего в жизни уже создала», — заявила звезда.

Анастасия Волочкова делится: она рада за дочь, но мечтает и сама вновь примерить на себе роль невесты. Обещает: следующая свадьба точно будет ее. А официальная или нет, пока оставила в тайне.

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