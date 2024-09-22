Смерть и неудачная пластика: что стало с актерами сериала «Друзья» 30 лет спустя

Впервые сериал «Друзья» появился в эфире 22 сентября 1994-го. Американский комедийный ситком о жизни шестерых друзей стал одним из самых выдающихся комедийных шоу в истории телевидения США и культовым проектом 90-х годов. Сама постановка и команда создателей удостоены множества наград, включая шесть статуэток «Эмми» и премии «Золотой глобус».

Десять лет сериал транслировался по всему миру и завоевал множество поклонников, став культурным феноменом. А его высокие рейтинги говорили о том, что хороший юмор и удачный выбор актеров пришлись по вкусу огромной аудитории.

В 2019-м телеканал HBO начал переговоры о съемках спецвыпуска культового проекта. Долгожданный эпизод, работу над которым усложнила пандемия коронавируса, под названием «Друзья: Воссоединение» был показан в 2021-м.

Это был последний раз, когда состав американского ситкома собрался на съемочной площадке. Но спустя два года легендарная шестерка навсегда распалась.

Как сложилась жизнь звездного актерского состава после завершения сериала?

Моника Геллер — Кортни Кокс

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / Lev Radin

Актриса сыграла Монику, младшую сестру Росса. Являлась хозяйкой ярко-сиреневых апартаментов, где развивались основные события, помимо кофейни. Героиня постоянно переживала из-за лишнего веса и пыталась построить карьеру шеф-повара. А также являлась очень азартной и ненавидела проигрывать. Именной ей принадлежит коронная фраза — I KNOW! (Я знаю — Прим. ред.).

Кортни Кокс показала, как говорить фразу «I know!» в стиле Моники

Интересно, что она является единственной среди «друзей», чьи актерские заслуги были проигнорированы. Кокс ни разу не была номинирована на премию «Эмми» по сравнению со своими коллегами по сериалу.

Сейчас Кортни Кокс 60 лет. Она продолжает сниматься в кино и сериалах, также пишет сценарии и режиссирует собственные проекты. Одна из самых известных работ Кокс — сериал «Город хищниц», который выходил с 2009-го по 2015-й. Кроме того, она продолжает сниматься в серии фильмов «Крик», которые также подкрепили ее известность в 90-е. Так, в разработке находится седьмая часть фильма с Кокс в главной роли.

Что касается изменений во внешности, известно, что Кортни Кокс прибегала к уколам ботокса, использовала филлеры и, вероятно, проходила процедуру круговой блефаропластики и подтяжки лица. Однако звезда явно недовольна итогами своих попыток сохранить молодость и считает, что результаты оказались неудачными. По мнению актрисы, изменения отрицательно сказались не только на ее самооценке, но и на карьере. Поклонники были также шокированы ее внешним видом.

Спустя время актриса публично заявила, что растворила все филлеры, чтобы стать похожей на прежнюю себя. В настоящее время она выступает против резких трансформаций внешности, предпочитая естественность. Сейчас Кокс делает акцент на здоровом образе жизни, правильно сбалансированном питании и регулярном уходе за собой.

Актриса обладательница коричневого пояса по карате-до, а в списке ее увлечений значатся также йога и музыка.

Что касается личной жизни, в молодости у Кортни были романы с музыкантом Адамом Дьюрицем и актером Майклом Китоном. По слухам, ее также связывали романтические отношения с Джейсоном Стэтхэмом и Кевином Костнером. Но настоящие чувства пришли к актрисе на съемках фильма «Крик», где она встретила Дэвида Аркетта. И уже в 1999-м пара поженилась. Актриса долго не могла забеременеть, так как все попытки заканчивались выкидышами. В 2004-м у них родилась долгожданная дочь Коко Райли, чьей крестной мамой стала подруга и партнерша Кокс по сериалу Дженнифер Энистон.

Спустя время вопрос детей стал камнем преткновения в семейной жизни артистов. Аркетт хотел иметь много наследников, но Кокс могла реализовать его мечты. Поэтому в 2010-м, когда у нее снова случился выкидыш, актеры решили расстаться. Пережив тяжелый развод, артистка в 2013-м стала встречаться с музыкантом ирландского происхождения Джонни Макдэйдом.

Не так давно актриса заявила, что хочет родить от Макдэйда ребенка, но для этого ей нужна чужая яйцеклетка. Тут же общественность заговорила о том, что пара готовится официально узаконить свои отношения.

Чендлер Бинг — Мэттью Перри

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / imago stock& people

У персонажа Мэттью Перри была необычная биография: он родился в семье писательницы эротических романов, а его отец был транс-женщиной с собственным шоу в Лас-Вегасе. Из-за этого у молодого человека было много комплексов.

Чендлер занимался статистическим анализом и реконфигурацией данных, но бросил работу и начал все заново в рекламном бизнесе. Он боялся, что умрет в одиночестве, но в итоге построил семью с Моникой, на которой женился в седьмом сезоне «Друзей». За «Друзей» у актера всего одна номинация на «Эмми».

После сериала у Мэттью Перри был взлет в карьере. Он снимался в таких фильмах как «Беспомощный», «Папе снова 17» и «Студия 60 на Сансет Стрип». Но затем он все реже стал появляться на экранах — в основном в телесериалах. Одной из последних работ Перри была роль в сериале «Хорошая борьба». В 2020-м он запустил собственную линию футболок, на которых изображен танцующий Чендлер.

Полноценно реализоваться в профессии звезде «Друзей» не удалось из-за наркотической и алкогольной зависимости. Актер пристрастился к запрещенным веществам еще во время съемок сериала, а потом долгие годы пытался побороть «привычку». В своих мемуарах Перри честно рассказал о многолетних попытках завязать. Глупость по молодости стоила ему и хороших ролей, и семейной жизни, и здоровья.

«Моя жизнь была адом»: ушел из жизни звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

Знаменистость уверял, что давно чист, однако в конце октября 2023-го прозошла трагедия. Мэттью Перри скончался вследствие сердечного приступа на 54-м году жизни у себя дома в джакузи. Согласно данным следствия, за несколько часов до смерти актер играл в пиклбол (вид спорта, сочетающий элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса — Прим. ред.). После игры звезда телесериала вернулся домой и перестал отвечать на звонки личного помощника. Сотрудник нашел его в джакузи в бессознательном состоянии.

Медицинская экспертиза показала, что основными факторами, которые привели к смерти знаменитости, стали утопление, ишемическая болезнь сердца и наличие в организме следов химических веществ — большую дозу кетамина. Этот препарат используют при лечении депрессии. Выяснилось, что за несколько месяцев до смерти Перри договорился с дилером о покупке лекарства. Последняя доза и стала смертельной.

В настоящий момент расследование обстоятельств смерти актера продолжается. Главными подозреваемыми являются помощник Кенни Ивамаса и врач Марк Чавес, который и выписал обезболивающее снотворное средство.

Что касается личной жизни, то у голливудского актера было множество поклонниц, но он всегда старательно оберегал свою личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что он не состоял в браке и у него нет детей. Во времена «Друзей» Перри встречался с Джулией Робертс, Лорен Грэм и Ясмин Блит.

Перри находился в длительных отношениях с актрисой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 год. В 2019-м папарацци запечатлели Мэттью в компании новой партнерши — агента и продюсера Молли Гурвиц, которая моложе него на 22 года. В 2021-м пара решила обручиться, однако из-за пагубных привычек звезды свадьба так и не состоялась.

Рэйчел Грин — Дженнифер Энистон

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

Сериал начинается с неожиданного появления Рэйчел в квартире у школьной подруги Моники. Героиня сбежала с собственной свадьбы и решила начать новую жизнь без денег отца. Зрители «Друзей» наблюдали за карьерным ростом героини: от официантки в кафе Central Perk до руководящей должности в компании Ralph Lauren.

Рэйчел стала ключевой фигурой в сериале, что обеспечило ей статус одного из самых запоминающихся телевизионных персонажей всех времен. Ее прическа из второго сезона, известная как «Рэйчел» приобрела культовую известность и продолжает пользоваться популярностью среди женщин по всему миру, несмотря на недовольство самой Дженнифер Энистон по поводу этого стиля. Эта стрижка до сих пор остается одной из самых востребованных в истории. Кроме того, Рэйчел нередко признается иконой моды благодаря своему влиянию на женский стиль в 90-х.

Дженнифер Энистон стала самой успешной из актерского состава «Друзей». Именно Рэйчел открыла ей путь к успешной карьере в киноиндустрии. Также за данную роль она была удостоена премии «Эмми» в категории лучшая женская роль в комедийном сериале, а также получила «Золотой глобус».

Первым заметным романом Дженнифер Энистон стал брак с Брэдом Питтом. До этого у нее были отношения с музыкантом Адамом Дьюрицем и позже с актером Тейтом Донованом, но лишь с Питтом ее личная жизнь стала темой активных обсуждений в СМИ.

Пара официально сочеталась браком в 2000-м и была вместе пять лет, прежде чем объявить о разводе. Основной причиной расставания стала измена Питта с Анджелиной Джоли. Энистон тяжело переживала этот разрыв и искала утешения в краткосрочных отношениях с коллегами, такими как Винс Вон и Джон Майер.

Спустя несколько лет Дженнифер вновь вышла замуж за актера Джастина Теру. Они объявили о своих чувствах в 2011-м, а через четыре года обменялись клятвами у алтаря. Однако их брак также не оказался долгим, и в 2018-м начали появляться слухи о разрыве, который, как утверждали источники, мог быть вызван изменой Теру. Сами знаменитости эти заявления не подтвердили.

У актрисы нет детей, и разговоры о ее беременности время от времени возникали в прессе, но звезда неоднократно их опровергала.

Дженнифер Энистон объяснила, почему у нее нет детей: «Поезд ушел»

Сейчас Энистон 55 лет. Она успешна и востребована. На ближайшее время запланированы три проекта с ее участием в качестве актрисы и три — в качестве продюсера.

Дженнифер ведет активный и здоровый образ жизни. Она уже долгие годы следит за собой: правильно питается и ежедневно тренируется, благодаря чему находится в отличной форме.

Росс Геллер — Дэвид Швиммер

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / Kay Blake

Швиммер исполнил в «Друзьях» роль Росса — старшего брата Моники. Работая палеонтологом, считался наиболее умным среди друзей, но это не спасало его от неловких ситуаций. Еще со школьных времен герой был влюблен в Рэйчел — подругу Моники. История их отношений стала главной любовной линией в сериале.

Исполнительный продюсер «Друзей» ранее уже работал со Швиммером, поэтому характер Росса писали именно под него. Следовательно, он был первым приглашенным актером в шоу. За первые сезоны сериала Дэвид даже получил номинацию на «Эмми».

Сейчас Дэвиду 57 лет. После успеха в сериале «Друзья» актер снимался в кино, но не часто. Фильмы с его участием выходят примерно раз в два-три года. Последняя работа актера — это главная роль в фильме 2024-го «Маленькая смерть». Также Швиммер — известный борец с домашним насилием. Он состоит во множестве благотворительных организаций. Кроме того, он принимал участие в акциях по продвижению законов, ужесточающих наказание для наркоторговцев.

Первым звездным романом Дэвида Швиммера считается его связь с актрисой Мили Авитал, которую он встретил в 1998-м. Их отношения продлились три года.

Позже Швиммер закрутил романы с певицей Натальей Имбрульей и моделью Джиной Ли, однако только встретив фотографа Зоуи Бакмэн в 2007-м, он задумался о создании семьи.

На тот момент Зоуи работала официанткой в клубе в Лондоне, где и произошла их встреча. В 2010-м они объявили о своей помолвке, а вскоре сыграли свадьбу. Годом позже у них родилась дочь Клео.

В 2017-м Швиммер сообщил, что после десяти лет совместной жизни они с Зоуи решили сделать паузу в отношениях. Воссоединиться им так и не удалось, однако они смогли сохранить хорошие дружеские отношения.

Джоуи Триббиани — Мэтт Леблан

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / Birdie Thompson

Герой Леблана был актером-неудачником. Джоуи перебивался заработками в рекламе и низкопробных сериалах. Но при этом он был очень обаятельным и пользовался успехом у женщин. В итоге страдания Триббиани оправдали себя, и он стал актером известного сериала «Дни нашей жизни».

Фишкой героя стало то, что он не любит делиться едой и плохо считает в уме, используя калькулятор для самых простых комбинаций. В итоге за роль Джоуи актер трижды претендовал на «Эмми».

Серия романов Леблана началась еще в юные годы. Сам он не раз признавался в своей склонности к романтическим приключениям, хотя предпочитает не вдаваться в подробности.

В начале 90-х он завел роман с моделью Тоней Пул. На протяжении трех лет они то воссоединялись, то расходились, а в конце этого романа Мэтт был замечен в кафе с молодой Кейт Хадсон. Вскоре его рядом увидели с Брэнди Глэнвилл, звездой реалити-шоу.

Новая волна романов стихла в начале двухтысячных, когда Леблан встретил модель Мелиссу Макнайт. Спустя несколько лет отношений пара поженилась на Гавайях. В 2004-м у них родилась дочь Марина Перл. Спустя два года Леблан изменил жене со стриптизершей Стефани Стивенс. Эта история стала достоянием общественности. Актер публично просил за свой проступок прощения, но Мелисса не простила его и подала на развод.

С тех пор Мэтт не вступал в новый брак, однако восемь лет жил с актрисой Андреа Андерс. В 2016-м в его жизни появилась продюсер автошоу Аврора Маллиган, которая на 17 лет младше актера, но не смотря на это она смогла удерживать его интерес на протяжении шести лет. Однако и эти отношения в итоге завершились.

Сейчас Мэтту Леблану 57 лет. С 2016-го по 2020-й он был ведущим популярного британского шоу про автомобили Top Gear. Последний раз он появлялся на экране в сериале «Все схвачено» 2020-го. В настоящее время Леблан снимается уже не так часто, но ведет микроблог, где делится с поклонниками новостями и фото. Но пользователи Интернета огорчены видом постаревшего актера и с трудом его узнают, отмечая, что Джоуи уже не тот.

Фиби Буффе — Лиза Кудроу

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / FS

Взбалмошную Фиби сыграла Лиза Кудроу. До событий в сериале «Друзья» героиня жила на улице и занималась мелким грабежом. Но спустя время стала работать массажисткой. Фиби постоянно пела друзьям странные песни собственного сочинения. Например, самая популярная ее песня «Драный кот» и вовсе ушла в народ. В одном из сезонов Буффе решилась стать суррогатной матерью для своего брата, родив ему и его жене тройняшек. В одном из последних эпизодов сериала она вышла замуж за Майка Ханнигана, с которым ее случайно познакомил Джоуи.

Из всего состава «Друзей» больше всех отличилась Кудроу — у нее одна победа в премии «Эмми» и пять номинаций.

В конце 80-х актриса непродолжительное время состояла в отношениях с телеведущим Конаном О’Брайеном, а летом 1995-го стала женой Мишеля Стерна — владельца крупного рекламного агентства.

Спустя три года, в разгар съемок «Друзей» у них родился сын Джулиан. Сценаристам даже пришлось «вписать» беременность актрисы в сценарий — в итоге Фиби стала суррогатной мамой для своего брата.

Собаку умершего Мэттью Перри приютит его коллега по «Друзьям» Лиза Кудроу

Сейчас Лизе Кудроу 61 год. Актриса активно снимается в кино и озвучивает мультфильмы. Так, в 2024-м с ней в главной роли на экраны вышел сериал «Бандиты во времени» и еще два проекта находятся в стадии разработки. Свободное же от работы время звезда проводит с родными и преподает творчество в школе для детей из неблагополучных семей. Она поддерживает отличную физическую форму и является вегетарианкой также, как и Фиби.

Майк Ханниган — Пол Радд

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / Cover Images

Однажды Фиби и Джоуи решили устроить друг для друга свидания. Но Джоуи забыл найти ей подходящего кандидата. В итоге он познакомил Фиби со случайным человеком по имени Майк, которого и сыграл Пол Радд. У героев завязались отношения, и преодолев все сложности, они связали себя узами брака.

В личной жизни у звезды Голливуда все стабильно. На протяжении пяти лет Пол встречался с Джули Йегер. В 2003-м пара сыграла свадьбу и с тех пор не расставалась. У них двое детей: сын Джек и дочка Дерби.

Сейчас 55-летний Радд является одним из самых успешных актеров Голливуда. Слава пришла к нему не так быстро, как к другим коллегам по проекту. Наибольшую известность ему принесла серия фильмов «Человек-муравей» и «Мстители» из Вселенной Марвел. Также в работе находятся еще четыре проекта. Актер находится в прекрасной физической форме, а шутки о его вечной молодости появляются после каждого выхода звезды в свет.

Известно, что Пол увлекается бейсболом и американским футболом и болеет за команды из штата Канзас.

Бен Геллер — Коул Спроус

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / Billy Bennight

Сын Росса и его первой жены Кэрол. Родился в конце первого сезона, а к концу «Друзей» ему уже было девять лет. После развода героев Бэн проживал с Кэрол, но Росс также участвовал в воспитании сына, поэтому тот периодически появлялся по ходу сериала.

Первые отношения Спроуса связаны с актрисой Бри Морган, с которой он встречался во время учебы в университете. В 2017-м стало известно, что его новой девушкой стала коллега по цеху Лили Рейнхарт. Некоторое время знаменитости скрывали свои чувства, однако в Интернет утекли материалы, которые подтвердили их роман. Весной 2020-го Лили и Коул решили разорвать свои отношения.

Пока девушка размышляла о расставании, обаятельного артиста неоднократно замечали в компании различных красоток. Достаточно нагулявшись, актер встретил свою любовь. В настоящее время он счастлив с моделью Ари Фурнье.

Сейчас Спроусу 32 года. В кино и на телевидении он начал сниматься еще будучи восьмимесячным ребенком вместе со своим братом близнецом Диланом. Но сейчас каждый из них работает по отдельности.

Помимо «Друзей» наибольшую популярность получил благодаря сериалу «Ривердейл», сыграв одну из главных ролей. С каждым годом фильмография актера пополняется новыми ролями. Так, в 2024-м с его участием вышло два фильма, и в планах находится еще три.

Но плотный рабочий график не мешают звезде вести два аккаунта в соцсетях. В официальном он делится новостями, а в другом размещает снимки тех, кто пытался тайно его запечатлеть. Спроус объяснял это тем, что таким методом он справляется с тревогой, вызванной назойливыми фанатами.

Дженис — Мэгги Уилер

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / l89

Дженис — эксцентричная девушка, с которой встречался Чендлер. Они неоднократно расставались, но Чендлеру постоянно не удавалось окончательно разорвать с ней связь.

Персонаж Дженис присутствует в каждом сезоне и известна своим специфическим голосом, характерным смехом и знаменитой фразой «О-мой-Бог!».

После съемок в «Друзьях» актриса снималась в нескольких сериалах, но все это были лишь второстепенные роли или эпизоды.

В 90-е Уилер встречалась с актером Дэвидом Духовны.

Сейчас Уилер 63 года. Она замужем за актером Дэниелом Уилером, у пары две дочери.

Последний раз актриса появлялась на экранах в 2021-м в фильме «Друзья: Воссоединение», в котором призналась, что очень благодарна сериалу. А также сообщила, что поклонники до сих пор называют ее Дженис, когда встречают на улице.

Джуди Геллер — Кристина Пиклз

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / Mayer/face to face

Пиклз сыграла мать Моники и Росса. Она постоянно хвалила сына и регулярно критиковала дочь по разным пустякам. Но, как оказалось, мать так же критиковала ее в свое время.

Джуди Геллер также появлялась в каждом сезоне сериала.

Помимо «Друзей» Пиклз снималась в таких известных фильмах, как «Ромео + Джульетта», «Джордж из джунглей 2» и сериале «Как я встретил вашу маму».

На протяжении 20 лет супругом актрисы был режиссер Виктор Лобл. Но в начале 80-х они развелись. У пары двое детей: сын Олиер и дочь Ребекка.

Сейчас актрисе 89 лет, поэтому она уже очень редко появляется в кино. Последний раз ее можно было увидеть на экранах в 2020-м.

Джек Геллер — Эллиотт Гулд

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / FS

Джек Геллер — отец Моники и Росса, который постоянно ссорится с женой и всячески пытается поддерживать детей. Герой известен также тем, что вставляет различные замечания, шутит невпопад и курит в тайне ото всех.

Актера можно увидеть также в трилогии друзей Оушена, в фильмах «Пакун», «Хроники любви» и «8 подруг Оушена».

В 60-е Гулд восемь лет был женат на певице и актрисе Барбре Стрейзанд. У них есть сын.

В начале 70-х артист женился на Дженнифер Богарт, дочери режиссера Пола Богарта, но в 1979-м развелся. В этом браке у него родилось двое детей.

Сейчас Гулду 86 лет, но, не смотря на преклонный возраст, он продолжает сниматься в кино. Каждый год выходят фильмы с участием актера, который, по мнению многих, уже приобрел статус «ностальгической звезды».

Ричард — Том Селлек

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г; www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face

Том Селлек сыграл роль Ричарда — окулиста и друга семьи Геллеров. Продолжительное время был парнем Моники, несмотря на разницу в возрасте в 21 год.

Селлек всегда предпочитал скрывать личную жизнь от общественности. Но известно только то, что первой женой актера была модель Жаклин Рэй. В 1985-м актер познакомился с британской танцовщицей Джилли Мак, которая спустя два года стала его второй супругой. В этом браке у артиста родилась дочь Ханна Маргарет.

Сейчас Селлеку 79 лет. Он до сих пор снимается на телевидении и выглядит прекрасно для своего возраста.

Интересно, что в отличие от многих других актеров «Друзей» Том Селлек был большой звездой и до сериала. А по его знаменитому образу частного детектива Магнума из одноименного сериала был создан персонаж Дейла из мультсериала Чип и Дейл спешат на помощь.