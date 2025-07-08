Породистый эльф не стерпел: почему расстались Орландо Блум и Кэти Перри

Сердце Кэти Перри отныне свободно. Что стало причиной расставания певицы с актером Орландо Блумом? Как он отреагировал на полет возлюбленной в космос? Почему многие сомневаются в реальности этой миссии? И из-за чего артистку одно время считали роботом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Они то расходились, то сходились, и, в общем-то, общая дочь появилась на свет. А тут вдруг раз — и это как обухом по голове. Некоторым было очень жаль и восприняли это как личную трагедию даже», — заявил музыкальный журналист Евгений Бабичев.

«Любой развод — это очень грустно. Потому что мне кажется, так круто смотреть на те пары, которые до сих пор сохраняют отношения на протяжении 10, 20, 30 лет, особенно в шоу-бизнесе», — высказалась диджей Катя Гусева.

В Голливуде очередной громкий развод. Пресса сообщила о расставании певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума. Они были вместе девять лет, воспитывали дочь Дэйзи и со стороны казались благополучной семьей. Но друзья пары признались: знаменитости уже давно создавали лишь видимость идеальной пары. Мило позировали вдвоем на красных дорожках, а дома постоянно ссорились.

«Очень уж они разные. Орландо Блум — актер, известный по ролям „Пираты Карибского моря“, „Властелин колец“, благородный, породистый и, в общем-то, интеллигентный парень. И тут такая взбалмошная, эксцентричная, любящая какой-то эпатаж, шок на сцене. Казалось бы, что может быть общего?» — высказался Бабичев.

По словам знакомых, первые звоночки появились зимой, когда Кэти Перри собралась лететь в космос. Вместе с пятью другими известными женщинами она должна была отправиться в полет на космическом корабле компании миллиардера Джеффа Безоса. Орландо не понимал, зачем ей это нужно. Постоянно критиковал затею возлюбленной, а та, естественно, обижалась.

«Сразу начал шутить, что как же ты там будешь без связи? А на кого ты будешь кричать в космосе? В общем-то, понятно, что это была шутка, это была ирония», — рассказал музыкальный журналист Бабичев.

Кстати, Блум не единственный, кто отнесся к космической миссии с участием певицы скептически. Еще до полета поклонники подтрунивали над артисткой. А после того как всего через 11 минут экипаж вернулся обратно и Кэти Перри встала на колени, чтобы поцеловать землю, она и вовсе стала объектом насмешек. Поведение артистки называли наигранным. Смеялся над ней и Орландо Блум. Наверняка, звезда ожидала другой реакции.

«Конечно, обидно, если это твой муж, он тебя не поддерживает, даже если ты делаешь полную глупость», — отметила Катя Гусева.

В отличие от своей американской коллеги, российская актриса Юлия Пересильд провела на Международной космической станции 12 суток, в полной мере ощутила все прелести невесомости и осознала, как опасно может быть нахождение на орбите. Кэти Перри успела только прорекламировать свой новый альбом.

«У Юли Пересильд намного сложнее, я считаю, была работа, потому что ей надо было отыгрывать вообще-то свою роль, не растеряться и вообще не умереть просто от страха там», — выразила мнение диджей Катя Гусева.

«К полету в космос нужно проходить очень долгую подготовку. То есть тебя обучают, как себя правильно вести, в каком положении тебе нужно находиться, что есть. Даже учат, как есть, потому что там еда очень своеобразная. И у людей, конечно, такое непонимание», — подчеркнула светский журналист Александра Кошкина.

Нашлись и те, кто и вовсе назвал эту историю мистификацией. Интернет-пользователей смутили кадры, на которых видно, как дверь капсулы уже после ее приземления открывается изнутри, а потом быстро закрывается снова. Это навело людей на мысль, что на самом деле никакого полета не было. Ведь на официальном видео Джефф Безос раскручивал замок специальным инструментом.

«Тот корабль, на котором они отправились в это 11-минутное путешествие, очень уж какой-то был свежий и новый после полета в космос», — уточнил музыкальный журналист Бабичев.

Кэти Перри старалась не реагировать на критику. Артистка давно привыкла к разного рода слухам. Одно время, например, фанаты вообще сомневались в том, что она — человек.

В марте 2023-го на концерте в Лас-Вегасе с Перри случилось странное. Певица вдруг замерла, ее глаз закрылся. Чтобы открыть его, девушка прижала палец к виску, словно надавила на кнопку. А после так называемой перезагрузки как ни в чем ни бывало продолжила выступление. На следующий день СМИ облетела новость: звезда шоу-бизнеса на самом деле — робот.

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«Музыкант, артист должен привлекать не только творчеством к себе внимание. Если есть какой-то или скандал, или ситуация, которую люди обсуждают, подхватывают, мне кажется, наоборот, нужно дровишки подкидывать в эту ситуацию, давать еще больше поводов», — заявил Бабичев.

По другой версии, поведение Кэти Перри было связано с тем, что ее приняли в тайное общество, и якобы таким образом она подавала им знак. Врачи предположили, что у звезды неврологическое заболевание. Но позже сама артистка сказала: просто решила продемонстрировать зрителям трюк, которому научилась, когда сидела в кресле для макияжа перед концертом.

«Столько лет на сцене. Она знает, что делает. У нее муж, блин, эльф. В конце концов, Орландо Блум — классный мужик. Я уверена, что это все мелочи», — отметила певица Ольга Краснова.

Орландо Блум тогда поддержал Кэти Перри. Он всячески защищал ее от насмешек. Именно поэтому его реакция на полет в космос стала для певицы полной неожиданностью. Но она нашла в себе силы простить актера. Однако тот вскоре опять показал себя не с лучшей стороны.

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Пара была приглашена на свадьбу Джеффа Безоса. Бракосочетание предпринимателя и его спутницы Лорен Санчес в США уже назвали главным светским событием года. Но Кэти Перри пришлось его пропустить. Она в это время находилась в турне по Австралии. Орландо Блум не просто пошел туда без нее. На торжестве, которое прошло в Венеции, он заигрывал с девушками, а после церемонии устроил рейд по местным барам. Это означало одно: между ними все кончено.

«Говорят, что он там кутил, зажигал, обнимал красоток. Конечно, он поехал еще туда, не будем забывать, со стилистом всех звезд Голливуда и стилистом непосредственно Кэти Перри. Плюс днем позже его видели на прогулке с голливудской актрисой», — рассказала журналист Кошкина.

За несколько дней до свадьбы Безоса Кэти Перри заметили на яхте, где она отдыхала перед очередным концертом. Артистка выглядела подавленной. Но поклонники уверены: одна из самых популярных и богатых звезд США недолго будет свободной. И очень скоро найдет того, кто сделает ее по-настоящему счастливой.