Ходила к косметологу впустую: нарушение каких правил ведет к нулевому результату
На замену традиционным косметологическим методам приходят современные и технологичные. С таким расширением приходит и соответствующее количество мнений, которые кардинально расходятся между собой.
В мире красоты и молодости, где инновационные процедуры обещают сделать фантастическое преображение, вопрос безопасности стоит особенно остро.
Эксклюзивно Пятому каналу врач-косметолог с 14-летним стажем Ксения Святова заявляет: безопасных процедур в косметологии не существует. Этот тезис, звучащий как гром среди ясного неба, заставляет задуматься о рисках и нюансах, которые необходимо учитывать, прежде чем довериться рукам специалиста или человека, который выдает себя за такого.
Безопасность = иллюзия?
По словам эксперта, любая косметологическая процедура, даже самый обычный химический пилинг, несет в себе потенциальную опасность возникновения неприятных последствий или осложнений.
Это не означает, что нужно отказываться от ухода за собой. Скорее, это призыв к осознанности и выбору квалифицированного специалиста.
«Безопасных процедур у нас в косметологии нет. Все методы, которыми мы пользуемся, они в той или иной степени могут приводить к нежелательным явлениям», — рассказывает она.
Святова выделяет три основных критерия, соблюдение которых позволяет свести риски к минимуму:
- Оценка состояния кожи пациента — сбор подробного анамнеза и анализ индивидуальных особенностей здоровья клиента;
- Выбор процедуры. Методика должна соответствовать балансу между желанием пациента и картиной итогового результата, которую представляет себе врач;
- Квалифицированный специалист с образованием, опытом и сертификатами, владеющий знаниями и навыками для проведения конкретной процедуры.
Тщательная подготовка — фундамент безопасности
Перед любой процедурой врач должен скрупулезно собрать анамнез клиента, выяснить наличие аллергий, хронических заболеваний и противопоказаний. Не менее важна оценка состояния кожи: наличие обезвоженности, воспалений или других проблем. Все это требует предварительной подготовки.
«Хорошая аппаратная процедура должна давать шикарные результаты подтяжки кожи, удаления рубцов и гиперпигментации. Ее может выполнить только квалифицированный специалист», — поясняет врач-косметолог.
Перед непосредственным сеансом рекомендуется включать в уход увлажнение кожи, лечение воспалений, прием витаминов и других препаратов. Это помогает снизить риск осложнений и улучшить результаты.
Не менее важен и постпроцедурный уход. Косметолог предупреждает, что домашние средства помогут ускорить восстановление кожи и предотвратить возникновение нежелательных явлений только при условии их безошибочного подбора. Она рекомендует проводить контрольные осмотры через несколько дней после посещения специалиста, чтобы вовремя выявить и скорректировать возможные проблемы.
«Мы должны пригласить пациента на пятые-седьмые сутки на осмотр, чтобы нивелировать негативные последствия», — добавляет Святова.
Улучшат ли лицо аппаратные методики
Аппаратные методики, такие как микроигольчатый RF-лифтинг, пользуются большой популярностью, но и сопряжены с повышенным риском осложнений.
RF-лифтинг лица и тела — терапия возрастных изменений, основанная на радиоволновом методе, в котором энергия проникает в глубокие слои кожи (дермы и гиподермы) под эпидермисом (поверхностным слоем).
Суть метода заключается в точечном воздействии радиоволн на наиболее уязвимые зоны, где чаще всего образуется целлюлит и мешочки, которым свойственна возрастная дряблость.
Ксения Святова отмечает: в Интернете часто можно встретить негативные отзывы об этих процедурах. Женщины жалуются на х неэффективность или возникновение побочных эффектов.
«Если мы будем брать информацию из Интернета, то много есть комментариев, что якобы процедура нерабочая. И это явно связано с тем, что-либо процедуру проводит неквалифицированный специалист, либо косметолог идет по неправильному пути в терапии», — указывает врач.
Почему возникают осложнения при аппаратных методиках:
- Некомпетентность врача, то есть отсутствие необходимой квалификации и опыта;
- Неверная глубина введения иглы, мощность нагрева и другие технические параметры. Врач с большим стажем и хорошей подготовкой обязан знать эти азы;
- Безответственность или невнимательность клиента. Это происходит в тех случаях, когда он недостаточно подготовился, проигнорировал состояние кожи и противопоказания.
На что обратить внимание при микроигольчатом RF-лифтинге
Для проведения микроигольчатого RF-лифтинга необходимо соблюдать строгие технические параметры: глубину введения иглы, длительность импульса и мощность. Важно, чтобы процедуру проводил сертифицированный косметолог, прошедший обучение у тренера.
Эксперт подчеркивает, что самое главное не злоупотреблять косметологическими процедурами и делать их только по необходимости.
Противопоказания к косметологическим процедурам:
- Онкологические заболевания;
- Воспалительные процессы в зоне проведения;
- Беременность и период лактации;
- Заболевания соединительной ткани.
В современной косметологии все большее значение приобретает комплексный подход, сочетающий аппаратные методики с инъекционными процедурами и правильным домашним уходом. Такой путь позволяет добиться наилучших результатов, сохранив молодость и красоту на долгие годы.
Косметология — это не волшебная палочка, а сложная сфера, требующая знаний, опыта и ответственности. Открытость, честность и компетентность врача — залог безопасности и успешного результата. Красота требует не только жертв, но и осознанного подхода.
