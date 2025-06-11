Долой лишний вес: можно ли быстро похудеть с помощью аппаратного массажа

Отпуск на пляже не за горами, и многие уже задумываются о том, как быстро и эффективно привести фигуру в порядок. Фитнес и правильное питание — основа, но что делать, если нужно избавиться от локальных жировых отложений, которые не поддаются тренировкам?

Можно ли скорректировать фигуру аппаратным массажем и какие его виды выбрать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала косметолог Вера Слабова.

Аппаратный массаж: что это и зачем

Аппаратный массаж — это комплекс процедур, направленных на улучшение кровообращения, качества кожи, лимфотока и уменьшение объемов с помощью специальных приборов.

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Он помогает бороться с целлюлитом, отечностью и прорисовывать рельеф тканей. Но важно помнить, что такой способ — это лишь часть комплексного подхода к коррекции фигуры. Он наиболее эффективен в сочетании со спортом и правильным питанием.

Специалист отмечает, что данный вид массажа не является самостоятельным методом похудения. Для всех типов данной процедуры действуют единые противопоказания: беременность и кормление грудью, онкологические и аутоиммунные заболевания, а также варикозное расширение вен, о котором надо консультироваться с врачом. Еще относят к запретам заболевания кожи, в местах воздействия, и воспалительные процессы.

«Противопоказания есть у каждой процедуры, соответственно, к каждому аппарату есть свои. Понятно, что это и беременность, и кормление грудью, и онкологические заболевания, а иногда и аутоиммунных. Поэтому тщательный сбор анамнеза очень важен», — говорит эксперт.

Сегодня на рынке представлено множество видов массажей с помощью различных устройств, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

LPG

Классический LPG-массаж проводится в специальном костюме. Аппарат создает вакуум и роликами массирует кожу, разрушая жировые клетки. Более современные устройства не требуют костюма, но принцип воздействия остается тем же — механическое разминание тканей.

Среди вышеперечисленных плюсов есть и недостатки: костюм может быть не очень комфортным, особенно для людей с чувствительной кожей. Также присутствует риск осложнений при наличии варикозного расширения вен, если процедура проводится без учета этой особенности. Если у пациента сильный застой в тканях, то сеанс будет не самым приятным, даже болезненным.

Криолиполиз

Криолиполиз — метод аппаратной косметологии, который воздействует на жировые клетки холодом, вызывая их разрушение (апоптоз). После остатки клеток постепенно выводятся из организма естественным путем.

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Его главное преимущество в том, что он не проникает через естественные внешние барьеры организма, то есть процедура является неинвазивной. Как и другие устройства, успешно уменьшает жировые отложение в определенных местах.

Минусов, конечно, у криолиполиза больше. При неправильном выборе параметров или нарушении протокола процедуры может быть риск осложнений — некроз тканей. Также косметолог уточняет, что не все аппараты имеют регистрационное удостоверение, а сам процесс довольно болезненный. Не стоит ждать эффекта через одну или две процедуры, криолиполиз работает накопительно — первые результаты проявляются постепенно.

Ко всем прочим противопоказаниям добавляется ожирение и выраженная сосудистая сетка в зоне обработки. Это говорит, что человеку для криолиполиза надо будет все равно худеть с помощью спорта и правильного питания на первых порах, а вторый фактор вовсе вычеркивает данный сеанс.

Прессотерапия

Во время прессотерапии клиент надевает специальный костюм, который наполняется воздухом. Одеяние оказывает дозированное давление на различные участки тела.

Как и криолиполиз, процедура неинвазивная, но комфортнее. Прессотерапия хорошо разгоняет кровь и работает с лимфой, еще и расслабляет мышцы. Ее разрешается совмещать с другими косметологическими сеансами.

Но даже с такой безболезненной «операцией» для похудения придется подключать и спортивные нагрузки с чистым питанием. Воздействовать на определенные проблемные места тоже не получится — прессотерапия проводится только на все тело, а эффект будет заметен после целого пройденного курса.

Гипертоникам и людям с заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы нельзя проводить прессотерапию. Даже при наличии незначительных воспалительных процессов от процедуры лучше отказаться.

RF-лифтинг

Аппарат генерирует радиочастотные волны, которые проникают в кожу и нагревают ее. Это стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшая упругость и подтягивая кожу. Существует два вида RF-лифтинга:

Микроигольчатый — процедура проводится с помощью специального прибора с микроиглами, как раз проникающими в кожу и нагревающими ее.

Без игл — процесс проводится с манипулами, напоминающими иголки, но они воздействуют только снаружи.

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Первый тип — инвазивный, что подразумевает под собой достаточно болезненное проникновение. После процедуры может потребоваться реабилитация. У второго все проще, но результат будет не такой быстрый, опять же — накопительный, в ходе которого понадобится провести большое количество процедур.

В отличие от других этот аппарат хорошо уменьшает выраженность морщин. Посещать сеансы можно для коррекции фигуры после беременности или резкого похудения. Главный минус RF-лифтинга для тех, кто хочет избавляться от жира без напряжение, это то, что самостоятельным методом похудения он не является. Попотеть в зале и отказаться от бургеров все равно придется.

На RF-лифтинг идти противопоказано тем, кто имеет заболевания кожи в областях воздействия или воспалительные процессы. С кардиостимулятором посетить данный сеанс тоже не получится.

Вакуумный массаж

На проблемный участок накладывается специальная вакуумная насадка, которая втягивает кожу. Затем насадка перемещается по телу, оказывая массажное воздействие. Процедура чем-то напоминает старый способ массажа банками.

Плюсов не так много, как у предыдущих — улучшение микроциркуляции и качества кожи. Из недостатков — болезненность процедуры и повреждение сосудов, после могут появится даже гематомы (синяки). Специалист стоит выбирать с особой внимательностью, так как требуется богатый опыт мастера для проведения вакуумного массажа.

С варикозным расширением вен, повышенной ломкостью сосудов и воспалительными процессами не стоит посещать данные процедуры.

Vela Shape

Аппарат сочетает в себе несколько технологий: RF-лифтинг, вакуумный массаж и инфракрасное излучение. Их комбинация позволяет улучшить кровообращение, стимулировать выработку коллагена и разрушать жировые клетки.

Vela Shape комплексно воздействует на проблемные зоны, уменьшает целлюлит и подтягивает кожу. Минусы и противопоказания те же, что и у аналогов — RF-лифтинга и вакуумного массажа. Также Vela Shape нужно делать только курсовой процедурой.

Вибромассаж

Вибромассаж проводится специальным аппаратом, оснащенным различными насадками с рожками или другими вибрирующими элементами, он воздействует на ткани, вызывая их механическое раздражение и стимуляцию.

С помощью вибромассажа становится лучше микроциркуляция крови и лимфы. В дополнение к уменьшению объемов и улучшению качества тканей присоединяется и возможность регулировать интенсивность воздействия.

При наличии застойных явлений процедура будет болезненной, а для заметного результата потребуется пройти курс.

Каких-то определенных противопоказаний, кроме общих, нет.

Когда ждать результат от аппаратного массажа

Результат от аппаратного массажа зависит от множества факторов:

• Исходное состояние, то есть берутся за основу следующие данные: сколько килограммов нужно сбросить, какой процент жира в организме и состояние кожи.

• Образ жизни клиента тоже играет важную роль. Насколько активно он занимается спортом, соблюдает ли диету, пьет ли достаточно воды.

• Гормональные нарушения могут значительно затруднить процесс похудения.

• Индивидуальные особенности не могут не включаться в список, так как у каждого человека своя скорость метаболизма и реакция на процедуры.

Если даже взять в пример девушку с десятью лишними килограммами, которая занимается спортом, невозможно точно предсказать, когда они уйдут. Но аппаратный массаж может помочь уменьшить объемы в проблемных зонах (живот, бока и бедра), улучшить тонус кожи и избавиться от целлюлита.

«Комплексный подход всегда доставляет хороший результат. Только тогда можно говорить уже о положительной динамике», — утверждает косметолог.

Важно помнить: ни один здравомыслящий специалист не даст гарантию, что после курса процедур уйдут десять сантиметров в талии. Результат зависит от ответственности и честности клиента с самим собой.

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Не стоит ожидать от устройства полной замены спорта и правильного питания — он лишь поспособствует ускорению процесса. Кроме того, «аппаратка» положительно скажется на общем самочувствии, если клиент ведет сидячий образ жизни и страдает от отечности.

Когда результат может быть нулевым или минимальным

Аппаратный массаж может быть неэффективным в следующих случаях:

• Заболевания эндокринной системы, например, сахарный диабет;

• Отсутствие физической нагрузки;

• Злоупотребление фастфудом и превышение дневного калоража;

• Наличие вредных привычек;

• Нерегулярное проведение процедур или несоблюдение рекомендаций специалиста.