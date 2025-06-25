Налоговая против блогеров: у кого из звезд нашли огромные долги

Популярному блогеру Александре Митрошиной продлили срок домашнего ареста. Что за новый долг нашла у девушки налоговая служба? И какое наказание ей грозит за отмывание денег в особо крупном размере? За что объявили в международный розыск психолога Инну Тлиашинову? И правда, что блогосфера доживает последние дни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Блогер Александра Митрошина, известная в сети как «Матерь бложья», была задержана оперативниками еще в начале марта, когда прилетела из Дубая в Сочи. Девушку заподозрили в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021 году она приобрела квартиру за 200 миллионов рублей, и в ходе проверки часть этой суммы вызвала у правоохранителей вопросы.

«Той суммы, которая была потрачена на покупку квартиры, с лихвой хватает для того, чтобы применить ей статью, где наказание предусмотрено до семи лет лишения свободы», — отметил юрист Александр Трещев.

По словам адвокатов, все это стало для знаменитости неожиданностью. Якобы девушка даже не знала, что находится в розыске. Ведь она считала, что все вопросы с правоохранительной системой у нее давно улажены.

Впервые в поле зрения силовиков она попала два года назад, когда учила подписчиков здоровому образу жизни и раскрутке в соцсетях. Тогда против нее возбудили уголовное дело за незаконное дробление бизнеса и неуплату налогов в размере 127 миллионов рублей.

«Митрошина продавала свои курсы, но выставляла реквизиты разных-разных-разных ИП, чтобы как раз таки удержать лимиты по упрощенке и не переходить на общую систему, где нагрузка, конечно, налоговая гораздо выше. Там уже платится не 6% со всех доходов, а 13% НДФЛ плюс, естественно, НДС 20%», — объяснила налоговый юрист Надежда Кондакова.

В течение нескольких недель Митрошина погасила этот долг и оплатила штрафы. После этого ее счета были разблокированы.

«Я уже несколько лет предприниматель и все это время плачу налоги. То есть никогда у меня не было умысла как-то уклоняться. Вы можете как раз видеть сумму задолженности, слева — штрафы. И эта сумма — 127 миллионов — полностью закрыта», — показала блогер.

Но этой весной у «Матери бложьей» нашли долг побольше — почти 184 миллиона рублей. Бонусом блогеру вменили обвинение в отмывании денег. После задержания Митрошину отправили под домашний арест, а недавно меру наказания продлили. На девушку наложен целый ряд ограничений, в том числе запрет на использование средств связи. Сама она уже признала вину и раскаялась.

«Я действительно признаю свои ошибки и не собираюсь препятствовать следствию. Я была не в курсе, что при покупке квартиры могла произойти легализация», — заявила Александра Митрошина.

«Она не сможет избежать наказания абсолютно никак, потому что, даже компенсировав все денежные средства и свой долг перед налоговой службой, состав состоялся. Отмывание денег — это тоже преступление», — подчеркнул Трещев.

На днях в международный розыск объявили еще одну звезду интернета — коуча Инну Тлиашинову. Еще пару лет назад она называла себя мастером разборов, консультировала Яну Рудковскую, Евгения Плющенко, Ани Лорак, Любовь Успенскую и Филиппа Киркорова. За услуги брала от 200 тысяч до нескольких миллионов рублей. Гарантировала быстрое избавление от неудач и дальнейшее процветание.

«Если по судьбе, то это к экстрасенсам, гадалкам. Я же психолог и занимаюсь как раз таки уровнем подсознания. И моя задача очень простая — сделать результат. То есть меня заказывают на результат», — рассказала квантовый психолог.

Но вскоре методики Инны Тлиашиновой стали вызывать вопросы у публики. Вот эксклюзивные кадры с одного из тренингов звезды.

«Мой запрос: я не могу реализоваться как мастер разборов», — сказала участница тренинга.

«Вам нужен секс, вы хотите секса. Много секса, и все получится», — заявила звезда интернета.

Коуч даже заставляла клиентов изображать на сцене половой акт.

Однако вскоре дело приняло более серьезный оборот. Апогеем сомнительной работы Тлиашиновой стал скандал с журналисткой «Известий». Корреспондент Наталья Графчикова прибыла на тренинг Инны с видеооператором. Охране это не понравилось. Съемочную группу грубо выставили на улицу и заставили уничтожить то, что они успели снять.

«Кто дал трогать, дура? Выйди отсюда», — сказал охранник.

«Вызывайте полицию. Вот как проходят семинары Инны Тлиашиновой, смотрите. Трансформация сознания, корреспондента просто без обуви вышвырнули на улицу», — заявила Графчикова.

Но что пыталась скрыть Тлиашинова? Оказалось, незадолго до скандального тренинга она успела ликвидировать ИП. А ее имущество — семь автомобилей, четыре квартиры и дом в Ростове-на-Дону — почему-то перешли в собственность другим людям. Но все эти меры коучу не помогли.

«У них у всех дробление бизнеса, лже-франшизы, дропы — это те, кому на карточки перечисляют. У всех», — подчеркнул общественный деятель Андрей Ковалев.

Теперь Инна Тлиашинова обвиняется в неуплате налогов на сумму почти в полмиллиарда рублей. Также ее подозревают в легализации незаконно добытых денежных средств. Постановлением Тверского районного суда Москвы ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

«Здесь были не просто ИП, которые физические лица, друзья, приятели, родственники. Здесь были уже компании, обособленные юрлица, которые в том числе были оформлены на аффилированных лиц и с которыми была тоже связь установлена, что, по сути, они были подконтрольны Инне», — уточнила налоговый юрист Кондакова.

Также Тлиашинову объявили в международный розыск. Ведь после начала проверки она переехала жить в Дубай и буквально пропала из медиапространства.

«Я думаю, ей грозит серьезное наказание — не менее, чем десять лет лишения свободы. Во всяком случае, следствие будет инкриминировать ей такие влияния. Все зависит от тяжести содеянного и обстоятельств, которые этому способствовали», — отметил юрист Трещев.

Налоговики уверяют: это только начало. За два года работы им удалось призвать к ответу несколько десятков блогеров-миллионников. В том числе: Валерию Чекалину и ее супруга, Гусейна Гасанова, Инстасамку, Дмитрия Портнягина, Аяза Шабутдинова и скандально известную королеву марафонов Елену Блиновскую, которой дали пять лет колонии общего режима.

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«Мы можем говорить уже о нескольких миллиардах рублей (сумма возвращенных налогов. — Прим. ред.) однозначно», — рассказала Кондакова.

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По данным СМИ, за последние годы выручка подобных звезд интернета упала на четыре миллиарда рублей, в том числе в связи с утратой доверия аудитории. Все больше людей стали обращаться к специалистам с профильным образованием. Да и рекламодатели уже неохотно идут на сделку с сомнительными людьми.