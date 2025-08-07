Четыре брака, обманы и предательство: Галина Данилова откровенно рассказала о любви

Четыре попытки Галины Даниловой создать семью не увенчались успехом. Готова ли она снова стать женой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью актрисы Галины Даниловой о четырех браках, обманах и предательствах. Смогла ли артистка простить мужа, который хотел отобрать у нее недвижимость? И свободно ли сейчас сердце звезды кино? Из-за чего Данилова поправилась более чем на 20 килограммов? Как ей удалось снова вернуться в форму? И что за камни она привозит из путешествий? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Да, бывают сложные периоды, да, но я не воспринимаю это как падение, подъем, возродиться из пепла, Вообще-то, как какая-то ерунда. Я счастлива от того, как у меня все так, как у меня сейчас», — заявила артистка.

Недавнее появление Галины Даниловой на светском мероприятии поразило ее поклонников. Актриса, которая за последние годы сильно поправилась, теперь выглядит идеально.

«Во время пандемии, сидя дома, мы все разъехались в размерах. Мне помогли продюсеры. Они направили меня к правильному врачу — иммунологу-диетологу», — поделилась Данилова.

Доктор составил список продуктов, от которых актриса поправляется, и запретил употреблять их в пищу.

«Мне нельзя помидоры, свеклу, рис, мне нельзя все, что бродит, все, где брожение», — уточнила знаменитость.

Актриса строго придерживалась рекомендаций специалиста. И результат не заставил себя ждать. Она вновь смогла влезть в любимые джинсы.

По словам артистки, теперь она чувствует себя увереннее. Снова стала ловить на себе восхищенные взгляды мужчин и даже начала задумываться о пятом браке.

«Я женщина честная, я была замужем. Да, четыре раза, но это были четыре официальных мужа», — сказала актриса.

Впервые Галина Данилова вышла замуж во время учебы в институте за однокурсника Владимира Попова. У пары родился сын Никита. Молодые родители тогда вовсю пытались построить карьеру в столице. Заниматься воспитанием мальчика им было некогда. И ребенка отправили к бабушке с дедушкой в Казань.

«Я переезжала с квартиры на квартиру. Это были определенные сложности с маленьким ребеночком. Я его оставила, ему было восемь месяцев. Невозможно было. У меня бы ребенок болел. Зачем? Я ездила к нему, они приезжали ко мне с мамой», — объяснила артистка.

С работой у Даниловой все складывалось хорошо. Константин Райкин взял ее в труппу московского «Сатирикона». А вот с браком дела обстояли гораздо хуже. Актрисе начали докладывать об изменах мужа. Она не стала устраивать сцен ревности, а молча подала на развод.

«Когда рядом с тобой прекрасная, чудесная, успешная и яркая женщина, то, безусловно, хочется и себе получить тот кусочек восхищения. Самый простой путь получать это восхищение — найти, допустим, девушку, женщину и изменить с ней. И тем самым, как будто бы уравновесившись с ней, сказать: я тоже чего-то достоин, я тоже молодец», — уточнила провокативный психолог Анна Баленко.

Из-за неверности мужчины распался и второй брак актрисы с влиятельным бизнесменом. Третий супруг, музыкант группы «Джаз Балалайка» Дмитрий Колтаков, клялся, что никогда не обманет. Актриса поверила и даже согласилась обвенчаться. Когда на свет появилась дочь Ульяна, Данилова была счастлива. Ей казалось: так будет всегда. Но она ошиблась.

«Даже когда случаются какие-то не очень приятные вещи, это все равно вещи для твоего блага», — отметила артистка.

Галина Данилова в тот момент была довольно популярной актрисой. А после выхода на экраны юмористического проекта «Шесть кадров» стала настоящей звездой. Друзья и близкие радовались успеху артистки. Все, кроме мужа. Дмитрия он будто раздражал.

«Идет раздражение, зависть. Рано или поздно все выливается в пассивную агрессию», — рассказала Анна Баленко.

Отношения начали портиться. А вскоре звезда узнала, что муж ей изменяет. Доказательством стали сообщения от любовницы. Данилова забрала детей и ушла.

«Это моя жизнь. Я ее живу. Живу так, как я ее живу. Стараюсь жить ее, чтобы мне не было стыдно за себя», — призналась Данилова.

Чтобы вернуть душевное равновесие после развода, звезда улетела в Турцию, где познакомилась с экскурсоводом Сейхуном Эзбером. Горячий красавец на 17 лет младше покорил артистку красивыми ухаживаниями. Курортный роман перерос в серьезные отношения. Галина Данилова вышла замуж в четвертый раз.

«Более младший по возрасту мужчина, конечно же, мы говорим о либидо. И Галина правильно заметила в каком-то из своих интервью, что ей, условно говоря, наплевать на мнение окружающих. Она просто хочет быть счастливой», — отметила провокативный психолог Баленко.

Читайте также Дочь сильно переживает: в семье Тимати разлад перед рождением третьего ребенка

Сказка закончилась через несколько лет, когда актриса узнала об очередном предательстве любимого человека. Данилова вложила свои деньги в покупку земли и строительство коттеджа в Турции. Но оформила имущество на Сейхуна. Он объяснил, что так получится платить меньше налогов. А потом выяснилось: в этот самый дом Эзбер водил других женщин.

«Я простить могу все, кроме предательства. Мои браки все распадались из-за предательства», — заявила знаменитость.

Этот развод стоил Галине Даниловой не только потраченных нервов, но и серьезных финансовых убытков. Бывший муж продал ее недвижимость и оставил артистку ни с чем. Начались суды.

«Теперь человек пытается, когда поднялся на моих деньгах, вернуть мне долг. То есть мы в нормальных отношениях, я могу обратиться к нему за помощью. Если мне что-то нужно в Турции, я могу ему позвонить и сказать», — уточнила артистка.

Данилова считает себя счастливым человеком. У актрисы есть любимая работа и семья: дети и внучки, которых она обожает.

Породистый эльф не стерпел: почему расстались Орландо Блум и Кэти Перри

А еще необычное хобби. Знаменитость собирает камни. Экземпляры для своей коллекции в буквальном смысле находит под ногами.

«Началось это с Чукотки. Нас повезли после спектакля на экскурсию за Анадырь. Я присаживаюсь, ветер дует, снег у меня под рукой разгоняется, и так камушки торчат. Он мне так в руку и прыгнул, такой треугольненький. И с этого началось. Теперь, где бы я ни была, в каких бы местах ни была, я привожу камни», — поделилась Данилова.

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась актриса, она не потеряла фирменного оптимизма. Но главное — по-прежнему верит в любовь. Галина Данилова знает, что еще встретит свою вторую половинку. И уверена: попытка номер пять обязательно будет удачной.