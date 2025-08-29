Что изменится в жизни школьников с 1 сентября 2025
Пока первоклашки радуются сокращению нагрузки, старшеклассники готовятся бороться не только за бюджетные, но и платные места в вузах. Какие перемены привнесет в жизнь учащихся первый осенний месяц?
С 1 сентября 2025 жизнь учеников российских школ преобразят несколько новых законов. Изменения коснутся как начального и среднего звена, так и старшеклассников.
Пятый канал собрал основные нововведения.
Проверять репродуктивное здоровье начнут раньше
С сентября вводится обязательный осмотр гинекологами и урологами шестилетних детей, а с 13 лет проверки на предмет репродуктивных проблем станут ежегодными.
Раньше они начинались с 14-ти.
Расписание уроков и объем домашнего задания станут едиными
Теперь школьники всех регионов страны будут приходить на уроки примерно в одно и то же время. И даже предметы в расписании расставят по стандарту — это необходимо для уменьшения нагрузки несовершеннолетних и упрощения их подготовки к государственной аттестации.
В 5–7-х классах увеличат количество часов на историю, а до 8-го исключат из программы обществознание. В некоторых регионах также введут оценки за поведение и разнообразят уроки физкультуры: добавят теннис, биатлон, единоборства, гольф и скалолазание.
К тому же появляется единый норматив для домашнего задания:
- государство регламентировало, по каким предметам оно будет, по каким — нет;
- в зависимости от класса установили продолжительность выполнения заданий;
- в законе уточнили, что содержание упражнений должно основываться только на пройденном материале.
Контрольных работ и учебной нагрузки будет меньше
С нового учебного года количество контрольных не должно превышать 10% от всего объема времени, отводимого на изучение предмета.
Писать проверочные работы школьники теперь разрешено не дольше двух уроков.
Более того, Министерство просвещения утвердило годовые нормы учебной нагрузки с 1 по 9-й классы. Теперь объем материала сопоставляется с количеством часов и растет постепенно.
Для школьной формы введут ГОСТ
Абсолютно одинаковой, как было в СССР, форму в школах делать не планируют. Родители смогут закупать предметы одежды в любых магазинах, главное, чтобы они соответствовали ГОСТу.
В введенных нормативах подчеркнуто, что форма должна быть деловой, удобной и нести светский характер. Параметры уточняют допустимые материалы одежды, ее цветовой диапазон, дизайн и фасон.
У рюкзаков появится стандарт
ГОСТ на портфели начал действовать еще с 1 августа 2025, но в преддверии начала учебного года он получит особую популярность.
Государственный стандарт подразумевает три основных требования: легкость, прочность и устойчивость к выцветанию. При этом требования отдельно прописаны в зависимости от возраста:
- вес пустого рюкзака младшеклассника должен быть не больше 700 граммов, для учеников среднего и старшего звена — до 1 килограмма;
- у ранцев учеников начальной школы указаны еще и габариты;
- сам портфель необходимо выбирать только из негорючего материала, яркого контрастного цвета и со светоотражающими элементами.
Права школьников расширят
Нововведения коснутся как поведения детей на занятиях, так и формальных вопросов поступления в классы.
Теперь школьникам позволено:
- поступать в 1 класс до 6,5 лет и со второй попытки, если не удалось с первой;
- спать на продленке в первый год обучения;
- переходить в 10-й класс с тройками;
- официально не носить сменную обувь;
- входить в кабинет после звонка и выходить в туалет во время урока.
Старшеклассникам разрешат работать в выходные
С началом учебного года несовершеннолетним разрешат подзаработать: теперь их официально можно привлекать к работе в выходные дни и праздники.
Речь идет о подростках 14–18 лет, которым родители напишут соответствующее согласие. Работать они смогут в течение летних каникулах и по направлению службы занятости.
Поступление в вузы усложнят
Количество платных мест в университетах с 1 сентября регулирует правительство. Оно установит квоты, список направлений и условия образовательных кредитов, введет стандарт сроков приема документов и зачисления. Раньше многие институты брали неограниченное число платников.
Станет сложнее и выпускникам колледжей и техникумов: они смогут поступать в вузы без ЕГЭ только на программы, профиль которых совпадает с полученной ими ранее специальностью.
