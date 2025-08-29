Стал хрустальным из-за офисной работы: какие есть болезни костей и как их распознать

Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив

Офисная работа доставляет немало проблем опорно-двигательному аппарату человека. Но каких именно?

Фото, видео: 5-tv.ru

До чего может довести офисная работа? Чем опасны болезни опорно-двигательного аппарата? И можно ли «накачать» кости?

На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Главные болезни костей и суставов

За последние несколько лет болезни опорно-двигательного аппарата сильно «помолодели»! Врачи одной из основных причин называют малоподвижный образ жизни.

«Врач поставил мне диагноз артроз плечевого сустава, также назначили снимок МРТ, который показал наличие протрузии в дисках шейного отдела позвоночника», — говорит Ольга Иванова.

У Ольги Ивановой проблемы появились из-за сидячей работы. Но на самом деле, на прочность костей и суставов влияет множество факторов, а от них уже зависит в какую болезнь они могут развиться.

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:

Плечи и руки:

• Плечелопаточный периартрит

• Эпикондилит («локоть теннисиста»)

Грудной отдел:

• Сколиоз

• Межреберная невралгия

Поясница и таз:

• Поясничная грыжа

• Коксартроз (тазобедренный сустав)

Ноги:

• Гонартроз (коленный сустав)

• Плоскостопие

• Пяточная шпора

Голова и шея:

• Остеохондроз шейного отдела

• Туннельный синдром запястья (кисть)

Все тело:

• Остеопороз (хрупкость костей)

«Людей с остеопорозом называют хрустальными вазами, то есть они во время чихания или езды в машине, переезжая через лежачий полицейский, могут получить компрессионный перелом позвоночника», — говорит реабилитолог Валерий Васильев.

Остеопороз еще называют «тихой болезнью», на начальном этапе он развивается практически бессимптомно, но первые звоночки, на которые нужно обратить внимание, все же есть.

«Заметить можно это по снижению роста. То есть, нарастает сутулость и снижается рост», — объясняет врач.

Еще одно крайне опасное заболевание, симптомы которого довольно часто игнорируют — остеохондроз. Это дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника, характеризующееся поражением межпозвоночных дисков и прилегающих тканей, что приводит к снижению амортизации и сдавливанию нервных корешков и сосудов.

Дискомфорт и частые боли в спине, которые усиливаются при нагрузке или наоборот появляются после продолжительного бездействия — это явный повод для обращения к врачу.

Можно ли укрепить кости

Укрепить кости и снизить риск возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата можно с помощью комплексного подхода, который включает питание, физическую активность, здоровый образ жизни и медицинский контроль. А еще, кости, как и мышцы, можно накачать! Конечно же, неподготовленному человеку, такие трюки выполнять очень опасно. Ведь спортсмены готовятся к этому годами.

«Кости специально не тренируют, это само в процессе тренировки происходит. Можно привести простой пример с отжимания на кулаках. В них явно работают передние суставы кистей рук, особенно указательного и среднего пальцев. При больших нагрузках в отжиманиях с собственным весом и отработке ударов появляются так называемые костные мозоли. То есть в этой области кости укрепляются естественным образом», — объясняет мастер спорта международного класса, обладатель черного пояса 3 дана по окинава каратэ и кобудо Дмитрий Ковалев.

Здоровые кости, на самом деле, удивительно прочный материал. В 2,5 раза тверже гранита, в 30 раз — кирпича и почти так же прочны, как чугун! В вертикальном положении бедренная кость человека выдерживает давление груза до полутора тысяч килограммов, а большая берцовая — до почти двух тонн.

Для того, чтобы сломать говяжью кость требуется давление в 50 килограммов на квадратный сантиметр. Для сравнения, стеклянный стакан не выдерживает нагрузки даже в 5, а стальная труба ломается при давлении 148 килограммов.

Небольшие, но регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек помогут поддерживать здоровье всего организма и избежать осложнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а на случай внезапной боли держите в аптечке обезболивающее.

