На офисном стуле, как на коне: что победит боль в спине при сидячей работе

Восемь часов работы за компьютером каждый день формируют малоподвижный образ жизни. Гиподинамия, низкая двигательная активность, может привести к множеству негативных последствий для здоровья.

Правда ли, что офисные кресла убивают позвоночник? Что делать если дискомфорт в пояснице не дает покоя ни днем ни ночью? Ответы на эти вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

От чего болит спина и поясница

Боль и тяжесть в спине — одни из типичных проблем офисных сотрудников. Кресла неправильной формы, неудобное расположение монитора — все это сказывается на шее и пояснице.

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«Медленно развиваются проблемы с позвоночником, истончаются межпозвонковые диски. Со временем позвоночные диски уменьшаются в размерах, и возникают межпозвонковые грыжи», — рассказывает ортопед-травматолог Максим Сайтин.

Неправильное офисное кресло может стать причиной множества проблем. Если оно с недостаточной поддержкой поясницы, то это приводит к перенапряжению мышц спины.

Важна регулируемая высота, чтобы ноги стояли на полу, а колени были согнуты под прямым углом. Также слишком жесткое или мягкое сиденье может нарушать циркуляцию крови в нижних конечностях, что становится причиной болей в ногах и пояснице.

«Первое время человека беспокоит мышечная боль. Есть так называемая подвздошно-поясничная мышца, которая проходит вдоль позвоночника и отвечает за положение поясничного отдела относительно таза. При перегрузке она спазмируется и вызывает довольно интенсивные боли в области спины», — объясняет эксперт.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо постоянно давать разгрузку позвоночнику. Минимум раз в час нужно вставать и делать гимнастику — тщательно разминая спину и шею.

Почему офисные работники похожи на жокеев

Офисных работников неслучайно сравнивают с жокеями. Ведь многочасовое сидение в кресле можно сопоставить с верховой ездой.

«Чаще всего страдает спина, поясница. В результате падений очень много травм может возникнуть, вплоть до серьезных переломов или разрыва связок», — делится жокей Анастасия Самсонова.

От травм в этом виде спорта не застрахованы даже профессионалы, что говорить о новичках-любителях?

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Владислав Чербаев решил устроить своей девушке необычное свидание и пригласил на конную прогулку. В какой-то момент, испугавшиеся собак лошади понеслись в лес, а неопытные наездники удержаться в седле не смогли.

«Моя девушка упала в крапиву и колючки. Я тоже стал падать с лошади, у меня обувь осталась в стремени, кроссовки „убежали“ вместе с лошадью в лес. Спина, плечо, ребра, все заболело», — вспоминает он.

Романтическая встреча закончилась в травмпункте. У молодого человека диагностировали сильный ушиб бедра и компрессионный перелом позвоночника.

Чтобы избежать неожиданностей в поведении лошади и, как следствие — падений, в первую очередь, нельзя животных бояться.

«Лошадь очень хорошо реагирует на психоз всадника. Любые крики, просьбы быстро спешиться, бросание повода — самое страшное», — уверяет руководитель конно-спортивной школы Кирилл Панфилов.

Если же лошадь понесла, нужно постараться справиться с паникой и вспомнить советы профессионалов.

«Лучше всего сразу вытаскивать ноги из стремян, либо стараться группироваться, чтобы животное дальше побежало, а всадник уже был на земле», — советует тренер конно-спортивной школы Олеся Рыбина.

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Какие правила нужно соблюдать во время сидячей работы

Так как же избежать проблем с позвоночником, если работа в основном сидячая?

«Плохо, когда локти висят. Обязательно надо использовать подлокотники, это значительно разгружает шейный отдел позвоночника, плечи, меньше вызывает болевых ощущений», — рассказывает ортопед-травматолог.

При появлении болевых ощущений, в первую очередь стоит прекратить нагрузку и дать спине расслабиться, а для облегчения боли важно держать в своей аптечке обезболивающее.