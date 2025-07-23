Пропить глобус мог не Хабенский: как снимали фильм «Географ глобус пропил»

«Географ глобус пропил» Александра Велединского вышел на экраны в 2013 году. Он сразу же полюбился зрителям — а еще собрал множество наград (больше 20), включая «Кинотавр», «Нику» и «Золотой орел».

Многие были впечатлены игрой Константина Хабенского, а также удивительно точной передачей атмосферы одноименного романа, несмотря на все изменения в сценарии.

Велединского зритель знал в основном как автора сериалов — именно он снял «Бригаду» и «Дальнобойщиков». Однако после «Географа» узнал еще и в качестве талантливого полнометражника.

Сценарий режиссер написал сам

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Решение экранизировать «Географа» к Александру Велединскому пришло спонтанно. Он любил произведения Алексея Иванова, однако этот роман долго игнорировал из-за несерьезного, по его мнению, названия.

На чтение произведения режиссера сподвиг Валерий Тодоровский, ставший продюсером фильма. Роман Велидинский «проглотил» запоем — и тут же захотел экранизировать, самостоятельно написав сценарий. Который, помимо прочего, решил основательно переработать, чтобы адаптировать под реалии 2010-х. К тому же режиссер понимал: в экранное время все события «Географ глобус пропил» просто не уместятся, и ему обязательно придется чем-то пожертвовать.

«Сценарий я писал полностью с нуля сам. Плюс Валера Тодоровский помог и Рауф Кубаев — советом. А с Алексеем мы познакомились в Перми, когда ездили туда на выбор натуры. Он посмотрел мои картины, я читал его книги — нам было, о чем поговорить. После чего он сказал: «Конечно, я переживаю. Но в общем — это ваше дело. Кино и литература — это разная суть, разные направления. И вперед — делайте, как хотите. Я вам доверяю, надеюсь, что совсем плохо вы не сделаете». Я сразу ему сказал, что мы переносим действие в наше время, что отказываемся от детской линии… Алексей со всем согласился: «Конечно, это же кино», — говорил он потом в одном из своих интервью.

Несмотря на то, что автор романа не принимал никакого участия в создании сценария, на площадке он регулярно появлялся. А также по предложению Велединского выказывал свое мнение относительно подобранных актеров.

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Искали реквизит по друзьям и помойкам

Кадр из к/ф «Географ глобус пропил», реж. Александр Велединский, 2013 г.

Фильм «Географ глобус пропил» снимали в Перми и в Пермском крае — ведь оттуда был родом Иванов и именно там проходили действия его книги. В картине показаны река Усьва, по которой герои сплавляются, и скалы Усьвинские Столбы. Однако этот процесс снимали в Свердловской области, на порогах реки Ревун, так как они, по мнению режиссера, лучше подходили для кадра.

При этом съемки были, как говорится, с натуры — компьютерную графику добавили только на кадры со сплавом. Потому 34 съемочных дня растянулись аж на два года. Операторы терпеливо ждали нужного сезона, нужной погоды, нужного состояния реки.

Однако нередко будто сама природа шла им навстречу. Нужен был снег — шел снег. Нужно было солнце — и оно внезапно выходило из-за туч…

Школу для съемок выбрали самую обычную и специально без стеклопакетов — для вневременного антуража. Еще с большей внимательностью отнеслись к квартире Служкина. Для этого коллекционер и старший реквизитор проводили поиск нужных вещей в квартирах друзей и знакомых, тщательно исследуя лавочки «антикваров» на блошином рынке, сараи, заброшенные садовые домики и даже мусорки. Так, например, маленькие лыжи относили зрителя к детству Служкина, хоть его воспоминания и не вошли в ленту.

Правда, в конце «Географа» можно заметить изменения в убранстве балкона — кадры следовало отснять срочно и раскладывать всюду тот же реквизит времени не было.

Машу Большакову специально привезли из Москвы

Кадр из к/ф «Географ глобус пропил», реж. Александр Велединский, 2013 г.

Константин Хабенский был взят на роль главного героя Виктора Служкина не сразу. Сначала на нее был утвержден другой актер, но из-за травмы он не смог принять участие в съемках «Географ глобус пропил». Режиссер решил сесть и подумать… и тут его взгляд упал на обложку романа. И на ней он увидел чисто, по его мнению, Хабенского.

«Я сразу же позвонил ему, у него от такого предложения аж голос сбился — он читал и любил этот роман. Так что он сразу же согласился и примчался на съемки в Пермь», — вспоминал режиссер в одном из интервью.

И, как отмечали после, этой ролью Хабенский буквально жил, срастаясь с героем. Оригинальный географ был на 10 лет младше. Однако его удалось ловко адаптировать. Более того, сам актер привнес в фильм много нового. Это он придумал падение в реку — притом, что на тот момент болел и мучился температурой под 40.

«Анфиса (Анфиса Черных — исполнительница роли школьницы Маши Большаковой, влюбившейся в Служкина — Прим. Ред.) пошла, поскользнулась, упала на камни, Костя бросился к ней, и они стали бороться. Она его била, реально ударила его по лицу во время съемок. С ней была настоящая истерика, вода была ледяная. Я только кричал: „Голову, голову намочи!“. Она меня слышит и просто берет и голову в воду опускает», — вспоминал потом в интервью этот момент Велединский.

При этом сам Константин Хабенский себя с героем не отождествлял, пусть и привнес в него много личного.

«Когда меня бросили лет 15 тому назад в сериал «Убойная сила», я тоже не знал, как себя ведет милиция. Просто поставил себя в определенные обстоятельства. Я начал себя отождествлять, как бы себя вел, если бы меня завтра отправили в отдел. То же самое с «Географом», — признался он в одном из интервью.

К выбору школьников тоже подошли обстоятельно — кастинг вели среди старшеклассников и студентов первых курсов творческих вузов и колледжей Перми. Андрея Прыткова на роль хулигана Градусова, например, и вовсе отобрали… за очень характерные уши, хотя он не был ни низкорослым, ни рыжим, как книжный герой. Однако дух у него был тот же — поэтому его кандидатуру одобрил даже Алексей Иванов.

И, кстати, именно Прытков стал одним из авторов песни «Его же посадят за мертвых детей», которую ребята пели в фильме.

А вот за Александра Робака, который сыграл Будкина — друга Служкина — Велединскому пришлось побороться.

«По мнению мужской части съемочной группы он совсем не походил на дамского угодника. А женщины меня поддержали, мол, они любят великодушных, а в Саше это есть, хоть и играл он обычно каких-то гадов. Я устроил для него пробы и параллельно подговорил провалить пробы другого актера, который ну совсем не подходил на эту роль. В итоге Робака взяли без лишних споров», — вспоминал он.

Но тщательней всего отбирали актрису на роль Маши. Анфиса Черных стала единственной «школьницей», привезенной специально из Москвы. Причем Анфиса действительно была школьницей — и после съемок фильма «Географ глобус пропил» решила стать актрисой и поступила в ГИТИС, который успешно закончила.

Урезал ленту на 50 минут

Кадр из к/ф «Географ глобус пропил», реж. Александр Велединский, 2013 г.

Изначально лента «Географ глобус пропил» длилась 2 часа 50 минут — но такой фильм не умещался ни в какое экранное время. Велединскому скрепя сердце пришлось безжалостно вырезать несколько сцен. Причем изначально от него требовали полуторачасового тайминга, но он с этим был категорически не согласен.

На «Кинотавр» он подал двухчасовую версию — и ей удалось попасть в прокат. Однако, как позже признавался сам режиссер, от своего детища он не оказался, и версию, которая длится на 50 минут дольше, продавали на DVD.

Зрители и российские критики восприняли фильм неожиданно восторженно. Как, кстати, и иностранные.

«Смеялись и в Одессе, и в Торонто, и в Лондоне, и в Австралии, и во Владивостоке, и на Сахалине. Ломятся в зал, сидят на ступеньках», — признавался потом Велединский.

Алексею Иванову фильм тоже понравился. Он считал, что режиссеру удалось сохранить дух романа, пусть и изменив его букву.

Как итог — 34 приза и премии самых разных кинофестивалей.